Huelga de maquinistas de febrero: fechas, trenes afectados y servicios mínimos

Usuarios de los trenes de Cercanías en la Estación de Atocha en Madrid, el 16 de enero.

La protesta por los accidentes mortales paraliza parte del sistema ferroviario durante tres días pese a los intentos de acuerdo

Los sindicatos ferroviarios y el Ministerio de Transportes no han logrado alcanzar un acuerdo para desconvocar la huelga, así que habrá paro el lunes 9 de febrero, el martes 10 y el miércoles 11. Son tres jornadas de huelga para protestar por los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El paro se mantiene tras las reuniones que el departamento que dirige Óscar Puente y los principales sindicatos han mantenido en los últimos días.

¿Cuándo es la huelga?

Del lunes 9 al miércoles 11 de febrero.

¿A qué servicios afecta?

A prácticamente todos los servicios ferroviarios, pero con distinto respaldo de los sindicatos en función del área. Semaf, el principal sindicato de maquinistas, fue el primero en convocar huelga en todo el Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías. A esa convocatoria también se sumaron CC OO, UGT, Sindicato Ferroviario y CGT.

Semaf también ha convocado en las empresas privadas de transporte de viajeros de alta velocidad Iryo y Ouigo; y en las empresas privadas de transporte de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. CC OO y CGT también convocan en varias de estas empresas privadas.

En Adif los principales sindicatos (CC OO y UGT) no han convocado huelga, pero sí CGT y el Sindicato Ferroviario, que extiende el paro a la compañía de servicios logísticos Logirail.

¿Cuáles son los servicios mínimos?

La Secretaría de Estado de Transportes ha dictado los siguientes servicios mínimos aplicables a casi todo el territorio nacional (exceptuando los servicios que gestionan las comunidades autónomas, que son Rodalies y regionales en el caso de Cataluña y cercanías de ancho ibérico y métrico en el caso del País Vasco) ante la huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero.

Trenes de Cercanías, en horario punta el 75% del servicio actual, y en el resto del día el 50% del servicio actual.

Trenes de Media Distancia, el 65% de los servicios habituales.

Trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, el 73% de los servicios habituales.

Los sindicatos han protestado por lo que han considerado unos servicios mínimos “abusivos”, demasiado altos en opinión de las centrales. “El objetivo es asegurar la prestación de los servicios esenciales y los desplazamientos inaplazables de la ciudadanía, compatibilizándolos con el ejercicio del derecho de huelga”, indica Transportes.

El Departamento de Trabajo de la Generalitat ha afirmado que se ofrecerán servicios mínimos de entre un 33% y 66% de los servicios de Rodalies y trenes regionales de Cataluña, mientras que el Gobierno vasco ha decretado servicios mínimos del 50% en horas punta y del 25% en el resto del día en las cinco líneas de cercanías de Bilbao y Donostia.