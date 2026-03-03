Una mujer muerta, otra atrapada y dos heridos en un derrumbe en Siete Iglesias (Valladolid)
Los bomberos trabajan todavía en el rescate de una persona tras caerse una vivienda ubicada en la Plaza Mayor de la localidad
Una mujer ha muerto, hay otra atrapada y dos personas se encuentran heridas tras el derrumbe de una vivienda en Siete Iglesias de Trabancos (Valladolid, 400 habitantes) en la tarde de este martes. El suceso se ha producido en un edificio de la plaza Mayor de la localidad vallisoletana, donde antes había un bar que llevaba años cerrado.
Los equipos de Emergencia han acudido tras las llamadas de aviso hacia las siete de la tarde y allí han localizado a los heridos y a la mujer que ha fallecido sin que los sanitarios desplazados al lugar de los hechos hayan podido salvar su vida. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid afirman que se trabaja para extraer a otra persona que se encuentra atrapada entre los restos del inmueble.
Los bomberos han acudido para gestionar las actuaciones entre los escombros y tratar de garantizar la seguridad de las personas que estaban allí. Los Bomberos han informado hacia las nueve de la noche de que habían hallado el cuerpo de la víctima.
