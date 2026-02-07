El independentismo sale a la calle en Barcelona por el caos de Rodalies

El independentismo ha salido a la calle este sábado a mediodía en una manifestación contra el caos de Rodalies en el centro de Barcelona que ha congregado a miles de personas. Con el lema Prou! Única via: independència, la protesta vincula los problemas en la red ferroviaria de Cataluña con la dejadez del Gobierno español. Convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y por el Consell de la República, la protesta se desarrolla horas antes de otra concentración, que se prevé más multitudinaria, y que también pide una mejora en el funcionamiento de Rodalies y que querían que el clamor fuera menos partidista.

“Estamos muy satisfechos de esta convocatoria, que quiere ser una señal definitiva de que ya está bien de las humillaciones que el Estado impone continuamente a nuestras estructuras. Sufrimos un trato colonial”, ha dicho el presidente de la ANC, Lluís Llach, pese a que la capacidad de convocatoria de las entidades independentistas sigue sin recuperarse, lejos de lo alcanzado en los momentos álgidos del procés E igualmente, muy lejos de la manifestación que hace casi 20 años, en 2007, según la policía llevó a unas 200.000 personas a salir a la calle a protestar por el mal funcionamiento de los trenes, un problema que se arrastra desde hace décadas sin visos de solucionarse en un futuro inmediato.

A la concentración, que ha arrancado pasado el mediodía desde el monumento a Rafael Casanova, en el centro de Barcelona, han acudido representantes de los partidos independentistas. Jordi Turull (Junts) ha querido restar importancia al hecho de que se hayan convocado dos protestas el mismo día contra un mismo problema. “Si alguien se fija en qué manifestación es la más importante se equivoca. El objetivo es mejorar el servicio a los ciudadanos y garantizar su seguridad. Se trata de que haya movilizaciones, no solo hoy, sino tantos días como sea necesario”, ha dicho. Por ese partido también estaba el presidente del Parlament, Josep Rull, y la líder de la bancada en el Congreso, Miriam Nogueras.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, atiende a los medios antes del inicio de la manifestación independentista contra el caos de Rodalies. Lorena Sopêna (Europa Press)

Laura Palau, de Esquerra Republicana, ha denunciado el hartazgo de la ciudadanía ante un “sistema fallido”. Y ha apuntado a Gobierno central como causante de la crisis. “El Estado español ha llevado a la quiebra del sistema ferroviario en Cataluña”, ha dicho Palau, que ha exigido dimisiones. Daniel Cornellà, de la CUP, ha llamado a la ciudadanía a una movilización continua ante un “país que se está cayendo a trozos”.

“Los incumplimientos en infraestructuras por el Estado han sido sistemáticos en décadas y eso está afectando de forma muy seria en el día a día de los catalanes. Queremos vivir en un país normal, en el que los trenes funcionen”, ha exigido David Antich, de Òmnium Cultural.

A las cinco de la tarde será el turno de la manifestación convocada por las entidades de usuarios del transporte público. Bajo el lema Sin tren no hay futuro, la marcha comenzará en la Estación de Francia y terminará también en la plaza de Sant Jaume. “La crisis actual de Rodalies no es nueva: es una intensificación de los problemas en el conjunto de la ciudadanía vive cada día (trenes cancelados o con retraso, falta de información, descoordinación)”, dice el manifiesto. “Esta crisis es fruto de la desinversión sistemática en infraestructuras, de una mala gobernanza del sistema por parte de Adif, Renfe y los respectivos gobiernos. La situación es insostenible”, remacha.