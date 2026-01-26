Oriol Junqueras: “Quien diga que no a la nueva financiación es porque no usa el tren”

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, en la sede del partido en Barcelona.

El presidente de Esquerra Republicana insta a Junts a apoyar la propuesta que pactó con el Gobierno para dar 4.700 millones de euros más a Cataluña

El presidente de Esquerra, Oriol Junquera (Barcelona, 56 años), se pone la armadura para defender el acuerdo de financiación singular alcanzado con el Gobierno. La crisis ferroviaria, desatada por los accidentes en Córdoba y Barcelona, tensiona su relato sobre que vale la pena apoyar a un Ejecutivo si es útil para la ciudadanía. Este domingo ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consejera catalana de Territorio, Sílvia Paneque.

Pregunta. Los recientes accidentes ferroviarios han añadido más crispación política. ¿Ve aún posible agotar la legislatura?

Respuesta. Por supuesto, la continuidad es buena siempre que un Gobierno sea útil. De ello depende, por ejemplo, la aprobación del escudo social o la mejora de las pensiones.

P. ¿Existe una mayoría parlamentaria para ello?

R. Es bueno que el Gobierno ponga a prueba sus apoyos. Si alguien decide votar en contra, es bueno que la sociedad sea consciente de ello.

P. ¿La acumulación de derrotas de los socialistas no pone en cuestión al Gobierno?

R. Es legítimo que cada cual cuestione lo que crea conveniente. Si de nosotros depende, se aprobarían los Presupuestos no solo en Cataluña, sino también en España. Y creo que tendría aspectos muy positivos que se presentasen, aunque solo fuese para poder explicar al conjunto de la sociedad qué medidas se quieren adoptar.

P. ¿Por qué el pacto de la financiación no desencalla los Presupuestos en Cataluña?

R. Es el Partido Socialista quien tiene que demostrar que también los quiere. Hay otras cuestiones que son objeto de negociación, por ejemplo, en materia de recaudación del IRPF.

P. ¿Pide que el PSOE vote sí a su proposición de ley?

R. Es muchísimo mejor nuestra propuesta de financiación, que garantiza que 21.000 millones de euros lleguen a las escuelas y a los hospitales del conjunto del Estado, a las propuestas que había hecho hasta ahora el PP y el PSOE, que eran cero. Y si no aprovechamos esta ventana de oportunidad, continuará siendo cero, no solo para Cataluña, sino para todo el mundo.

P. ¿Pero la condición que ponen es que el PSOE apoye su proposición de ley o que salga adelante?

R. No tenemos por costumbre poner ultimátums, pero queremos lo mejor para el conjunto de la ciudadanía. Estamos dispuestos a hablar de estas cuestiones, aunque hacerlo no implica renunciar al cumplimiento de los acuerdos. Si los socialistas no los querían, no los debían haber firmado.

Es bueno y sano que una legislatura útil para la sociedad tenga continuidad”

P. ¿No han cambiado las reglas de juego sobre la negociación de los Presupuestos catalanes al añadir ese punto?

R. Todo el mundo sabe cuáles son los acuerdos y estoy convencido que cuando usted firma un contrato espera que el otro cumpla con sus compromisos.

P. Pero una cosa es la voluntad que pueda tener el Gobierno y otra cosa es una votación parlamentaria…

R. Sí, es una cuestión extremadamente compleja...

P. ¿Jugará ERC un rol activo en asegurar las mayorías parlamentarias tanto para la financiación como para la recaudación del IRPF?

R. Intentaremos explicar las virtudes del acuerdo. Matemáticamente es incuestionable que 21.000 millones es más que cero y creo que en todas las comunidades hay muchísimas necesidades.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la entrevista. GIANLUCA BATTISTA

P. El acuerdo inicial había recibido críticas de partidos que están dentro de Sumar. ¿Ha tanteado a las otras formaciones de izquierdas para obtener su apoyo?

R. Nosotros intentamos hablar con todo el mundo y conseguimos hablar con todos aquellos que quieren hablar con nosotros y a todos ellos les explicamos las bondades.

P. ¿Cómo se blinda el principio de ordinalidad?

R. En el caso de Cataluña se conjugan dos cuestiones relevantes: una, que aporta mucho al conjunto del sistema; y la otra, que tiene un volumen de población muy elevado. Ambas cuestiones llevan a que se cumpla este principio de ordinalidad. Es natural que se cumpla porque se dará una coincidencia entre el volumen de aportación y el volumen de población. El nuevo modelo es muchísimo más transparente que el vigente porque hay menos factores que contribuyen a definir la población ajustada y, por lo tanto, es mucho más fácilmente explicable y entendible. Es un modelo mucho más justo porque reduce de manera drástica la diferencia que había entre los ciudadanos de un determinado ámbito territorial y los de otro. En el modelo vigente, la diferencia máxima es de más de 1.600 euros por habitante. En el modelo propuesto es de bastante menos de 1.000 euros.

La decisión de Junts es fácil: o 4.700 millones para Cataluña o cero”

P. ¿Al referenciarse las competencias singulares a un porcentaje del IVA no se limita la financiación de posibles nuevas competencias se asuman?

R. Si hay un traspaso de una nueva competencia se tendrá que calcular cómo se financia y eso se deberá resolver en una comisión mixta de traspasos entre los dos Gobiernos y se establecerán los mecanismos que sean oportunos.

P. Junts ya ha dicho que no aceptará otra cosa que no sea el concierto. ¿Cómo les convencerá?

R. Junts ha expresado diversas opiniones. Por ejemplo, todos sus exconsejeros de economía han dicho que les parecía bien. A sus alcaldes les parece bien. A los que no asumen responsabilidades institucionales pues a lo mejor no les parece tan bien. La decisión para Junts es muy fácil: o 4.700 millones más para escuelas y hospitales o cero.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la entrevista. GIANLUCA BATTISTA

P. Además de las dimisiones que ha pedido, ¿Qué hay que hacer en Rodalies?

R. Reabrir las líneas de ferrocarril tan pronto sea posible, sustituirlas por un servicio de autobuses mientras no se reabran, levantar las barreras de peaje para no generar un coste adicional a quienes se ven obligado a desplazarse en sus vehículos. También establecer un régimen de teletrabajo para así quitar presión en las infraestructuras. Y hacer lo que se tenga que hacer para recuperar la actividad de la AP-7. El Estado español no ha construido ni un solo kilómetro de ferrocarril convencional en Cataluña en los últimos 50 años y el mantenimiento es lamentable. Quien diga que no a la financiación es porque no necesita hospitales públicos, no tiene problemas de acceso a la vivienda, no lleva a sus hijos a escuelas públicas o no es usuario del tren.

P. ¿Tiene alguna previsión para la aprobación de la quita del Fondo de Liquidez Autonómica?

R. Esperemos que esa votación se pueda hacer cuanto antes mejor.

P. Hay voces de su partido que plantean aliarse con otras fuerzas políticas de izquierdas en España. ¿Se va en esa línea?

R. Lo hacemos siempre en todas las elecciones europeas, porque son una circunscripción única y, por lo tanto, tiene sentido hacer este tipo de pactos. Queremos grandes entendimientos, no con una fuerza o no con dos, sino con todas las fuerzas de tradición democrática y los proponemos cada día y ponemos a prueba estos entendimientos en votaciones complejas y difíciles en el Congreso.