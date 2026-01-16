Ir al contenido
Cataluña
ECONOMÍA

La Generalitat redobla la presión a Junts para que negocie la financiación: “El concierto económico es inviable”

La consejera Romero acusa a la patronal Foment de una “agenda oculta” y de “trabajar” con la formación de Puigdemont en Madrid

Lluís Pellicer
Lluís Pellicer
Barcelona -
El Gobierno de Salvador Illa redobla la presión a Junts per Catalunya para sacar adelante en el Congreso la reforma del modelo de financiación autonómica, que aportará casi 4.700 millones de euros más a las arcas catalanas. En una entrevista en el programa Aquí Catalunya de Ser Catalunya, la consejera de Economía y Hacienda, Alícia Romero, ha instado este viernes a Junts a negociar el acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). “Si lo quieren mejorar tienen margen. Si quieren ser útiles pueden sentarse y negociar”, ha afirmado Romero, quien ha recordado: “El concierto económico es inviable”. La consejera ha admitido también el malestar del Gobierno con la patronal Foment del Treball por las críticas al modelo y les ha acusado de tener una “agenda oculta”. “No es ninguna novedad. Foment trabaja con Junts para algunas cosas en Madrid”, ha asegurado Romero en referencia a las leyes que la patronal ha logrado tumbar en el Congreso gracias a los votos de los independentistas, como la de la reducción horaria.

El modelo de financiación autonómica encara ahora su etapa más crítica. Si bien su encaje dentro del régimen común ha calmado a algunos de los socios parlamentarios del PSOE, también ha acrecentado los recelos en Junts, que a finales del año pasado anunció la ruptura de sus relaciones con el partido liderado por Pedro Sánchez. Sin embargo, tanto el PSC como ERC esperan poder convencer a Junts para que acepte la aportación extra de casi 4.700 millones anuales que supondrá el pacto. Romero ha sostenido que este modelo está “en línea” con los planteamientos del programa electoral de Junts –e incluso con los del PP de Alícia Sánchez Camacho— y le ha instado a recoger el guante lanzado por la vicepresidenta María Jesús Montero y mejorarlo. “Tenemos una oportunidad que no sé si tendremos dentro de un año”, ha afirmado la consejera en referencia a un posible cambio de Gobierno en Madrid. Romero, que comparecerá en el Parlament la semana que viene para detallar el modelo, ha rechazado con rotundidad la fórmula del concierto. No solo porque no cuente con respaldos en el Congreso, sino porque cree que “no es solidario” y Cataluña necesita un entorno competitivo para prosperar. “Nadie se lo votará”, ha sentenciado la consejera, quien ha invitado a Junts a negociar, si lo cree oportuno, incluir el coste de la vida como parámetro para definir la población ajustada.

El Govern espera a que Junts transite, aunque con pies de barro, la misma senda que con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que ahora se abre a analizar. Pero esta vez parece haber perdido a un aliado ya de entrada: la patronal catalana Foment del Treball, que sigue teniendo influencia en parte de la derecha nacionalista. Romero no ha escondido que las críticas de la patronal al modelo molestaron al Ejecutivo de Salvador Illa, en especial porque estas llegaron antes de que pudieran reunirse para detallarles las novedades de la reforma. “Las formas son muy importantes. Cuando el presidente les llama para convocarlos a una reunión y el presidente de Foment hace una nota previa sin haberse mirado un papel resulta precipitado y desacertado”, ha afirmado Romero, quien ha añadido: “Me pregunto si las empresas de Foment están de acuerdo”.

Romero ha atribuido esas críticas a una “agenda oculta de Foment”, que más tarde ha concretadoal recordar que la entidad “trabaja” con Junts en Madrid para frenar varias iniciativas del Gobierno. La patronal catalana ha logrado que la formación de Puigdemont frene en el Congreso varias carpetas sensibles para los empresarios, como el impuesto a las energéticas o la reducción horaria. Y a la vez, ha lanzado críticas a Illa por no oponerse al cierre de las centrales nucleares. “El Gobierno de Cataluña y el liderazgo de Salvador Illa no han estado a la altura de las circunstancias”, afirmó el presidente de la entidad, Josep Sánchez Llibre en una entrevista a EL PAÍS en referencia al debate nuclear. “No nos han gustado las formas. Ya se lo hemos dicho”, ha insistido Romero.

La consejera ha reiterado que se propone contar con los Presupuestos para el primer trimestre de este año. Para ello, necesita dos cosas. La primera, atender las demandas de ERC sobre la gestión del IRPF que contemplaban los pactos de investidura de Illa. Romero, que ha recordado la complejidad de medios que eso supone, ha afirmado que el Govern antes necesita la “cobertura legal” del Congreso de los Diputados, pero que sigue trabajando para lograrla. Y dos, también ha afirmado que negociará con los comunes para atar sus votos y evitar que las cuentas descarrilen. “Queremos Presupuestos, y rápido”, ha remachado.

Sobre la firma

Lluís Pellicer
Lluís Pellicer
Lluís Pellicer - twitter
Es jefe de sección de Nacional de EL PAÍS. Antes fue jefe de Economía, corresponsal en Bruselas y redactor en Barcelona. Ha cubierto la crisis inmobiliaria de 2008, las reuniones del BCE y las cumbres del FMI. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.
