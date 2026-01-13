El modelo de financiación aleja a Foment del Govern de Illa

En el momento en que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, más necesitaba a los empresarios, estos han reaccionado con tibieza, o hasta con rechazo. La propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica, presentada el jueves pasado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el presidente de ERC, Oriol Junqueras, es un hito importante también para Illa: lograr la renovación del modelo significaría dar, quizá, la última palada en el entierro del proceso independentista. El Govern de Illa había impuesto la calma política y ahora esperaba rubricarla con un acuerdo económico que contase con el consenso de todos los actores económicos, para dar por cerrada la herida que se abrió cuando la Moncloa rechazó el pacto fiscal que pidió el president Artur Mas en 2014. Illa había acercado posiciones con la patronal con varios gestos hacia el mundo empresarial, y ahora contaba con su apoyo para el nuevo modelo de financiación. Pero los empresarios no se mostraron muy entusiastas: todos agradecen que puedan venir más recursos —unos 4.700 millones de euros— pero Foment del Treball tachó la propuesta de “claramente insuficiente”, mientras que Pimec, la Cambra o FemCat avisaron de que es muy mejorable. El Govern no oculta su enfado hacia Foment, cuyo comunicado dolió más que ninguno, mientras que la entidad presidida por Sánchez Llibre se muestra “francamente sorprendida”, ya que recuerdan que en materia de financiación autonómica siempre han sido más ambiciosos.

Con la desaparición de Convergència i Unió y con las turbulencias del procés, la patronal catalana de las grandes empresas se quedó huérfana de un partido que representase nítidamente sus valores e intereses. Faltaba un interlocutor claro entre el mundo empresarial catalán y la política. En el panorama posconvergente, durante los años de más intensidad en el movimiento independentista, no quedaba claro qué formación podía hacerse con el estandarte de la seriedad, la seguridad jurídica y el business friendly. La llegada de Salvador Illa al Govern, con el fin del procés y su apuesta por temas como la ampliación del aeropuerto de El Prat o el apoyo a iniciativas industriales hizo coincidir a los socialistas con muchos de los postulados de Foment, y parecía que de pronto todos los empresarios eran simpatizantes del PSC.

Pero también ha habido desencuentros —la tasa turística o las políticas de vivienda son algunas de las más evidentes—, y Sánchez Llibre no ha dejado de hablar con Junts, incluidas varias visitas a Carles Puigdemont en Bruselas, consciente de que solo los herederos de Convergència pueden votar en contra de la reducción de la jornada laboral, como hicieron, impulsar rebajas fiscales o luchar contra el absentismo laboral.

Pero ha sido en la propuesta del modelo de financiación donde se ha visto de forma más clara el alejamiento entre la patronal y el Govern. En una entrevista en Catalunya Ràdio este lunes, la consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha reprochado la manera en la que Foment expresó sus críticas al modelo en un duro comunicado emitido antes de que el Govern se reuniera con la patronal para explicarlo. “Me pareció desacertado porque era una valoración muy genérica, sin haber conocido la propuesta”. “Ellos sabrán a qué responde eso, pero en todo caso, yo si fuera una empresa de Foment pediría explicaciones, obviamente”, ha dicho, en defensa de una propuesta que asegura será buena para los empresarios.

En el Govern no sentó bien el comunicado. La contundencia del rechazo de Foment se debe a que la patronal siempre ha pedido un modelo más ambicioso —recaudación de todos los impuestos, capacidad normativa—, y tampoco ayudó que la consellera se reuniera primero, el mismo jueves por la mañana, con un grupo de asociaciones empresariales y económicas (el llamado G8 catalán) en el que no está Foment. La patronal devolvió el desplante en la reunión convocada por Illa el viernes con las patronales y los sindicatos, en la que Sánchez Llibre no acudió, porque tenía un asunto personal, y fue el secretario general.

Fuentes de la patronal muestran su “sorpresa” ante los reproches del Govern, ya que recuerdan que el comunicado es coherente con sus opiniones expresadas anteriormente acerca del modelo de financiación. En julio del año pasado, por ejemplo, Foment valoró positivamente los primeros acuerdos entre Generalitat y Gobierno para establecer un nuevo modelo de financiación singular, y ya entonces reclamó “la participación directa de la Generalitat en tributos estatales generados en el territorio” y “el respeto al principio de ordinalidad”, entre otras cosas. Elementos que vuelve a pedir ahora ante una propuesta, ya en firme, que prevé la cesión del 55% y el 56,5% del IRPF y el IVA, respectivamente, y que no termina de blindar el principio de ordinalidad, según lamentan casi todas las entidades empresariales. Fuentes de la patronal añaden que su posición no es tan diferente de la de Pimec o FemCat, que también ponen el foco en el principio de ordinalidad o en que se tenga en cuenta el coste de la vida. Y recuerdan que, pese al enfado del Govern, la relación no está rota y todavía se puede hablar de todo. Por ahora, está previsto que Sánchez Llibre se reúna con Junqueras el jueves, pero no está prevista ninguna reunión con el Govern ni con Illa. ¿Y con Junts, el partido que tiene la llave para que prospere la propuesta, y que ya se ha mostrado contrario? La patronal niega que haya habido contactos y que su opinión tenga nada que ver con Junts, pero el Govern sabe que para convencer a los de Puigdemont primero necesita convencer a los empresarios.