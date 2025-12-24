La patronal catalana ve cercano el retorno de Puigdemont e insta a Illa a sondear pactos con Junts

La patronal Foment del Treball despide el año con un mensaje dirigido al presidente de la Generalitat Salvador Illa para pedirle que valore buscarse nuevos socios y deje de ser “rehén de las fuerzas de izquierda radical”. Josep Sánchez Llibre, presidente de la entidad empresarial, considera que dada la dificultad que tiene el Govern para poder aprobar unos presupuestos con sus aliados habituales, Esquerra Republicana y los Comuns, Illa debería arremangarse y plantearse un acuerdo con “Junts o el PP”. Sánchez Llibre, que fue diputado por Convergència i Unió y ha realizado varias visitas a Carles Puigdemont en Bégica, vaticina que el regreso del expresidente catalán está cercano, “en los próximos meses”, y considera que con Puigdemont en Cataluña “será más fácil que haya acuerdos entre partidos”.

Durante su habitual encuentro navideño con la prensa, Josep Sánchez Llibre reiteró este miércoles su conocida incomodidad con el hecho de que “políticas radicales de izquierda” tengan capacidad para condicionar la hoja de ruta gubernamental, lo mismo en el Palau de la Generalitat, donde el PSC se apoya en los Comuns, como en la Moncloa, con la intervención de Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Esperamos que el año 2026 las políticas económicas y fiscales sean más eficientes, más business friendly”, dijo durante su intervención.

El máximo responsable de Foment considera que el Govern acierta con el diagnóstico en asuntos como la problemática de la vivienda, pero falla en la receta porque impone un “intervencionismo” en el mercado para “cargar la culpa sin piedad a los propietarios”. Sánchez Llibre defiende que Illa y sus consellers se deberían centrar en “velar por aumentar la oferta” de vivienda, en lugar de aplicar “medidas dogmáticas e ineficaces”.

De la misma manera, alertó de las inconveniencias que genera gobernar sin unos presupuestos y, con la mirada puesta en la Generalitat, hizo una “llamada a la solidaridad” para que las formaciones políticas se pongan de acuerdo de cara a posibilitar la aprobación de las cuentas.

Esquerra ya advirtió este mismo martes que si no hay una propuesta de nuevo modelo de financiación para Cataluña después de Navidad, Illa “no tendrá presupuestos”. Sobre este punto, Sánchez Llibre incide en la idea de que el Govern podría “abrirse” a alianzas en el Parlament con grupos diferentes a ERC y Comuns.

“Si Salvador Illa no se ve capaz con sus socios actuales de tirar adelante los presupuestos, debería abrir la ventana a otros grupos, a Junts, al PP o a otras fuerzas para buscar complicidades”, asegura Sánchez Llibre. El presidente de Foment se reunió con Carles Puigdemont en Waterloo por última vez el mes pasado, y sus contactos han sido frecuentes. Sobre el posible retorno del expresidente de la Generalitat, Sánchez Llibre lo ve cercano y dice que contribuirá “a normalizar al 100% la relación entre partidos”.