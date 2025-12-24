Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
FOMENT DEL TREBALL

La patronal catalana ve cercano el retorno de Puigdemont e insta a Illa a sondear pactos con Junts

Sánchez Llibre reprocha al Govern que sea “rehén de las fuerzas de izquierda radical”

Marc Rovira
Marc Rovira
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La patronal Foment del Treball despide el año con un mensaje dirigido al presidente de la Generalitat Salvador Illa para pedirle que valore buscarse nuevos socios y deje de ser “rehén de las fuerzas de izquierda radical”. Josep Sánchez Llibre, presidente de la entidad empresarial, considera que dada la dificultad que tiene el Govern para poder aprobar unos presupuestos con sus aliados habituales, Esquerra Republicana y los Comuns, Illa debería arremangarse y plantearse un acuerdo con “Junts o el PP”. Sánchez Llibre, que fue diputado por Convergència i Unió y ha realizado varias visitas a Carles Puigdemont en Bégica, vaticina que el regreso del expresidente catalán está cercano, “en los próximos meses”, y considera que con Puigdemont en Cataluña “será más fácil que haya acuerdos entre partidos”.

Durante su habitual encuentro navideño con la prensa, Josep Sánchez Llibre reiteró este miércoles su conocida incomodidad con el hecho de que “políticas radicales de izquierda” tengan capacidad para condicionar la hoja de ruta gubernamental, lo mismo en el Palau de la Generalitat, donde el PSC se apoya en los Comuns, como en la Moncloa, con la intervención de Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Esperamos que el año 2026 las políticas económicas y fiscales sean más eficientes, más business friendly”, dijo durante su intervención.

El máximo responsable de Foment considera que el Govern acierta con el diagnóstico en asuntos como la problemática de la vivienda, pero falla en la receta porque impone un “intervencionismo” en el mercado para “cargar la culpa sin piedad a los propietarios”. Sánchez Llibre defiende que Illa y sus consellers se deberían centrar en “velar por aumentar la oferta” de vivienda, en lugar de aplicar “medidas dogmáticas e ineficaces”.

De la misma manera, alertó de las inconveniencias que genera gobernar sin unos presupuestos y, con la mirada puesta en la Generalitat, hizo una “llamada a la solidaridad” para que las formaciones políticas se pongan de acuerdo de cara a posibilitar la aprobación de las cuentas.

Esquerra ya advirtió este mismo martes que si no hay una propuesta de nuevo modelo de financiación para Cataluña después de Navidad, Illa “no tendrá presupuestos”. Sobre este punto, Sánchez Llibre incide en la idea de que el Govern podría “abrirse” a alianzas en el Parlament con grupos diferentes a ERC y Comuns.

“Si Salvador Illa no se ve capaz con sus socios actuales de tirar adelante los presupuestos, debería abrir la ventana a otros grupos, a Junts, al PP o a otras fuerzas para buscar complicidades”, asegura Sánchez Llibre. El presidente de Foment se reunió con Carles Puigdemont en Waterloo por última vez el mes pasado, y sus contactos han sido frecuentes. Sobre el posible retorno del expresidente de la Generalitat, Sánchez Llibre lo ve cercano y dice que contribuirá “a normalizar al 100% la relación entre partidos”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Marc Rovira
Marc Rovira
Corresponsal económico de EL PAÍS en Cataluña, encargado de seguir la información relacionada con la actualidad empresarial y política. Licenciado en Derecho, durante una etapa en la prensa local trabajó en Girona y en Tarragona. Ya en EL PAÍS, tuvo un paso por la sección de Deportes, cubriendo el Mundial de MotoGP. Colaborador en la SER y en TV3.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El jefe de la patronal catalana visita a Puigdemont para limitar los efectos de la ruptura con el PSOE

Marc Rovira | Barcelona

Sánchez: “La reunión con Puigdemont se producirá cuando toque”

Manuel V. Gómez | Bruselas

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
  4. “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
  5. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_