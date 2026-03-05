El PP exige llamar por mandato judicial público al “conseguidor” de Plus Ultra al no localizarle Interior

Es la segunda vez que estaba llamado a comparecer en el Senado. El Partido Popular ya intentó la semana pasada que el empresario Julio Martínez Martínez ―administrador único de la empresa Análisis Relevante S.L., imputado en el caso Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional bajo secreto y amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero― compareciera en la comisión de investigación del caso Koldo por su presunta relación con el rescate de la aerolínea. Pero la cita no llegó a materializarse porque el Ministerio del Interior no logró localizarle. El PP volvió a llamar a Martínez para que acuda el próximo lunes día 9 de marzo a la Cámara alta, pero tampoco en esta ocasión ha podido ser contactado por el mismo motivo, argumento que los populares ven como una “excusa” por parte del departamento que dirige Fernando Grande-Marslaska. Así que la formación de Alberto Núñez Feijóo ha pedido que sea convocado mediante edicto, esto es, mediante llamamiento judicial y público.

Como manda la Constitución, todo aquel que sea citado a una comisión de investigación tiene obligación de acudir. Aunque los imputados, como es el caso de Martínez Martínez, pueden elegir no contestar una vez sean interrogados por los senadores en la Cámara alta. Como así ocurrió la semana pasada, durante la comparecencia del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. Solo habló para afirmar que “no hubo trato de favor ni injerencias” en el rescate. Para el PP, tanto las pasadas comparecencias de Zapatero como la de Martínez Sola como la agendada el lunes próximo de Martínez Martínez tiene un simbolismo especial justo en estos días, porque los populares buscan un golpe de efecto en medio de la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo.

“El juego del gato y el ratón ha llegado a su fin. No vamos a dejar que el Gobierno tome el pelo a los españoles para que no se sepa la verdad de los negocietes personales y familiares de Zapatero”, ha aseverado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, este jueves ante los medios en Salamanca, donde ha anunciado que solicitarán que sea citado por edicto. El anuncio llega cuatro días después de que Zapatero compareciese en la comisión de investigación del Senado, donde indicó que cobró de Análisis Relevante por informes escritos y orales aunque negó irregularidades. “Casi 3.000 euros por folio de asesoría. Asesorías que el PP ha demostrado que fueron corta y pega hechas por la inteligencia artificial”, ha remachado García sobre los trabajos reconocidos por Zapatero en la Cámara alta.

La empresa Análisis Relevante S.L. está en el epicentro de una investigación judicial que trata de determinar si desde la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra ―que recibió un rescate de 53 millones de euros del Gobierno en 2021― se blanqueó dinero opaco procedente de Venezuela. En el marco de esa investigación, Julio Martínez Martínez fue detenido el pasado 11 de diciembre por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Fue entonces cuando se supo de su amistad con Zapatero. Martínez Martínez estuvo contratado desde 2020 hasta 2025 como “conseguidor” para arreglar problemas de la compañía, precisamente, en el país caribeño.

La investigación inicial nació en el juzgado madrileño a raíz de las denuncias presentadas por el pseudosindicato Manos Limpias, PP y Vox para que se analizara si el rescate autorizado por el Gobierno se fraguó con todos los requisitos en regla. Este martes, la Audiencia Nacional aceptó asumir la causa y avisó de que mantendrá bajo secreto la investigación.

Sobre su relación con Martínez Martínez, el expresidente Zapatero se expresó así en el Senado. “Contaron conmigo para saber si sería consultor. Julio Martínez, como socio mayoritario de esa compañía, me propuso ser consultor y yo le propuse que estuvieran también mis hijas”. Análisis Relevante, que está ahora en el foco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de blanqueo de capitales, se concibió como una consultoría en 2020 y contó desde el inicio con la presencia de Zapatero, según relató el expresidente.