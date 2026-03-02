Zapatero, sobre si facilitó el rescate de la aerolínea Plus Ultra: “No, en absoluto”

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en esta Cámara, cita este lunes al expresidente del Gobierno en plena campaña para las elecciones de Castilla y León

−¿Fue usted el facilitador del rescate a la aerolínea Plus Ultra?

-No, en absoluto [...] Nadie me ha pedido nada para Plus Ultra jamás.

La senadora de Unión del Pueblo Navarro, Mari Mar Caballero, ha comenzado así el interrogatorio al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra en estos momentos compareciendo en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado a petición del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara. Esta comisión coincide con la campaña electoral de Castilla y León.

“No hablé con ninguna autoridad pública [sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros durante la pandemia]”, ha continuado. “Todo lo que se ha dicho son enormes falsedades, pero, ojo, traigo aquí hasta 15 grandes falsedades que se han dicho sobre mi”.

El expresidente del Gobierno ha dicho que tampoco conoce a Julio Martínez Sola, el presidente de la aerolínea Plus Ultra que fue rescatada durante la pandemia. “Acepté la propuesta de Julio Martínez de ser consultor de la empresa Análisis Relevante una vez que fue constituida”, ha continuado. Zapatero ha dicho que ha facturado 70.000 euros brutos al año “de media”.

El acuerdo al que llegó con Análisis Relevante, según ha contado, incluía también un contrato con la empresa de comunicación que crearon las dos hijas del expresidente.

Sobre la cuantía de estos 70.000 euros al año, Zapatero ha dicho que esto “tiene en cuenta la trayectoria del consultor”. Y que también ha llegado acuerdos con empresas españolas. “La tarea de consultor”, ha explicado Zapatero, en referencia a los informes redactados, “es mucho más amplia”. Ha asegurado que también se hacen seminarios y “exige” un conocimiento.

Zapatero ha dicho que ha realizado 134 viajes internacionales desde 2011, cuando dejó de ser presidente del Gobierno. “Conviene tener un un poco la medida de por qué un consultor tiene cierto valoración en el mercado”.

Respecto a la detención de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y que fue detenido el pasado 11 de diciembre dentro del caso Plus Ultra que investiga la Audiencia Nacional, ha dicho que él estuvo corriendo con él en El Pardo, a las afueras de Madrid. Unas informaciones publicadas aquellos días aseguraba que se reunieron en un lugar sin cobertura.

“Es falso de toda falsedad”, ha dicho Zapatero. “Tengo aquí el registro si se quiere de mi carrera: de 9 a 10 kilómetros a un ritmo de 5,37 minutos por kilómetro”, ha dicho. “Y ya lo único es que iba con mocasines, iba con unas zapatillas runner marca OKA. Por cierto, esa zona tenía cobertura. Ayer [por este domingo] mientras estaba dando un paseo por esa zona sin cobertura me llamó mi hermano para decirme que había sido abuelo”.

Sobre Venezuela

“Tantas veces me han invocado en plenos, que no me puedo defender ni explicar y hoy vengo con esa ilusión”, ha dicho Zapatero. “Empecé mi tarea a petición de la oposición para hacer una mediación”. Comenzó en 2016 y, según el expresidente, ha realizado 58 viajes, 48 a Caracas, 14 a República Dominicana, una a Washington, otra Roma y una más en Bogotá“. Luego, ha dicho, ha viajado dos veces al año a Caracas. ”Mi tarea es liberar presos. He participado mayoritariamente en la liberación de presos".

A preguntas de la senadora de Vox, Paloma Gómez, ha dicho que facilitó una reunión con el presidente de Globalia, Javier Hidalgo, y Nicolas Maduro en Venezuela. La cita era para hablar sobre una deuda de la empresa.

Sobre Víctor de Aldama

Zapatero ha dicho que coincidió el “nexo corruptor” Víctor de Aldama, el empresario investigado en varias causas de corrupción, entre ellas la del exministro socialista José Luis Ábalos y su principal asesor, Koldo García, ambos en prisión a la espera de juicio. El expresidente ha dicho que viajó con Aldama hasta República Dominicana desde Venezuela. “Ni me acuerdo de qué hablé con él. No he tenido relación con él. Se ha publicado que me reuní en Caracas, otra de las muchas falsedades que he tenido”.

“No tengo su móvil. No he hablado más con él. Cero. Cero. Cero”, ha insistido a preguntas de Vox.