Zapatero comparece en el Senado para explicar sus negocios con el “conseguidor” de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto dar explicaciones pormenorizadas este lunes en el Senado sobre sus negocios con Julio Martínez Martínez, un trabajador externo de Plus Ultra que fue detenido en diciembre en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales tras el rescate por valor de 53 millones de euros que el Ejecutivo concedió a la aerolínea en 2021. Zapatero, que ha sido citado a petición del PP, que ostenta la mayoría en la Cámara alta, será interrogado por la labor de consultoría que desarrolló para la compañía de Martínez, Análisis Relevante SL, de la que recibió 463.000 euros en seis años. Él ha defendido públicamente que todo fue legal. Estas son las cuestiones a las que tendrá que contestar.

Quién es Julio Martínez. Julio Martínez Martínez era un adinerado empresario completamente desconocido para la inmensa mayoría de los españoles hasta que fue detenido el pasado 11 de diciembre por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Los agentes estaban investigando una trama de lavado de dinero de la aerolínea Plus Ultra, para la que él trabajaba, con fondos procedentes de Venezuela. Fue entonces cuando se supo de su amistad con Zapatero. Martínez Martínez estuvo contratado desde 2020 hasta 2025 como “conseguidor” para arreglar problemas de la compañía, precisamente, en el país caribeño. De origen alicantino, maneja decenas de sociedades radicadas principalmente en su Elda natal. En cambio, la empresa en el foco de la investigación, Análisis Relevante, está ubicada en Madrid y en el punto de mira porque a través de ella facturó a Plus Ultra y pagó a Zapatero por trabajos de consultoría.

El origen de la amistad. Los senadores interrogarán al expresidente para saber cómo comenzó esta relación, qué idea tenía él sobre la posible actividad fraudulenta de su conocido y hasta qué punto sabía que Análisis Relevante facturaba a la aerolínea y era una empresa sin trabajadores. Fuentes del entorno del ex jefe del Ejecutivo han explicado estas semanas que se conocieron hacia el final del mandato del socialista en La Moncloa a través de Javier De Paz, entonces consejero de Telefónica, y la amistad se extendió hasta la actualidad teniendo el deporte como punto en común. Ambos salían juntos a correr muchas mañanas en Madrid.

La labor de Zapatero en la sociedad. El expresidente realizaba consultorías para Análisis Relevante. Informes de geopolítica y análisis de política económica y social en diferentes áreas geográficas regionales. Según su entorno, la sociedad se constituyó con la idea de que Zapatero fuera un valor activo para vender esos trabajos a grandes compañías. Los senadores querrán conocer exactamente en qué consistieron esas consultorías y si no tuvieron nada que ver con Plus Ultra.

Los pagos de Análisis Relevante. Zapatero cobró por esta labor unos 463.000 euros de la empresa que constituyó Martínez. Percibió unos 75.000 euros anuales durante seis años. El expresidente ha expuesto que se trata de trabajos legales por los que ha pagado los correspondientes impuestos. “Realizo en mi actividad privada la prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, que ejerzo“, defendió el 3 de febrero en un acto en Madrid. La UDEF encontró en el despacho de Martínez las facturas a Zapatero. Una de las dudas tiene que ver con la cantidad. Ese cerca del medio millón de euros que cobró el expresidente en seis años es un monto muy parecido al que Plus Ultra pagó a Martínez por sus servicios.

El resto de la familia. Otro fleco que queda por esclarecer sobre la facturación a Análisis Relevante es el relacionado con los pagos a otros miembros de la familia de Zapatero. Sus hijas, a través de su empresa de comunicación y marketing Whathefav S.L, recibieron 198.000 euros entre 2020 y 2025 por parte de la sociedad de Martínez Martínez.

Otros miembros de la sociedad. Los senadores interrogarán también por su relación con el otro miembro de Análisis Relevante. La sociedad se constituyó en 2020 y en su origen estuvo Sergio Sánchez, un extrabajador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y actual directivo de Movistar+. Sánchez ha explicado a EL PAÍS que él también hacía informes y que en ocasiones compartía información con Zapatero para realizarlos, pero se ha presentado como perjudicado por esta causa. “Aparentemente no conseguíamos un solo cliente”, dijo. “Pensé que era simplemente una apuesta que no estaba funcionando, que no iba a funcionar, y fui haciendo cada vez menos informes hasta que me desvinculé”. Sánchez facturó por todos estos informes 18.000 euros en cinco años. “Nunca nadie me dijo que se había usado la empresa para hacer negocios con Plus Ultra, y desconocía lo que se pagó a Zapatero o a la empresa de sus hijas. Yo no administraba la empresa ni tenía conocimiento de nada de esto”, agregó. En la constitución de la empresa, él tuvo el 25% del capital y Martínez Martínez, el 75%.

La figura de Javier de Paz. Sobre la relación entre Julio Martínez Martínez y Zapatero planea la figura de Javier de Paz, actual director adjunto al presidente de Telefónica y presidente de Movistar+. Sergio Sánchez, su mano derecha en la empresa audiovisual, tiene un estrecho vínculo con él desde hace años. Sánchez fue director de comunicación de Carme Chacón en el Ministerio de Defensa en 2008; vocal asesor del CNI entre 2009 y 2018. De ahí pasó a Telefónica, donde estuvo hasta 2022: durante este momento fue precisamente cuando se constituyó Análisis Relevante S.L. Después fue director de comunicación de Indra, época durante la cual también se mantuvo como socio de Análisis Relevante. Y, finalmente, en 2025 fue nombrado director de Relaciones Institucionales de Movistar+, cargo que ostenta en la actualidad. Se desvinculó de Análisis Relevante el año pasado.

La actividad en Venezuela. El expresidente será interrogado asimismo por su actividad en Venezuela de la que, según publicó El Mundo, también participó Martínez Martínez. Él fue contratado por Plus Ultra como “conseguidor” por sus contactos en el régimen de Nicolás Maduro y, como ha contado EL PAÍS, se encargaba de gestiones como aplazar una deuda de la aerolínea de nueve millones de dólares en gasolina, organizar vuelos de repatriación de pasajeros durante la pandemia o negociar la venta de combustible. El PP preguntará si la relación que Martínez Martínez tenía con la actual presidenta Delcy Rodríguez nació con la intermediación de Zapatero, cuyas relaciones con los hermanos Rodríguez son públicas.

La investigación judicial. Aunque la causa judicial permanece bajo secreto, los detalles que se conocen hasta el momento saldrán a relucir en la comisión. La Fiscalía Anticorrupción lleva meses indagando bajo secreto si Plus Ultra utilizó el dinero del rescate que el Gobierno le entregó en 2021 para devolver una serie de préstamos que, en realidad, fueron supuestamente ficticios y así conseguir blanquear dinero venezolano. En diciembre la Policía detuvo al presidente de la compañía Julio Martínez Sola (comparte nombre y apellido con Julio Martínez Martínez, pero no tienen parentesco), a su consejero delegado, Roberto Roselli, y a un abogado madrileño, además del propio Martínez. La causa acaba de recalar en la Audiencia Nacional.

El rescate de Plus Ultra. Este punto será central este lunes. El rescate que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concedió en marzo de 2021 a la compañía aérea estuvo cargado de controversia y terminó en los juzgados. La UDEF ha encontrado en el ordenador de Julio Martínez Martínez un contrato por el que él se llevaba un 1% del dinero del rescate si se concedía y, aunque todavía está por aclarar la validez del mismo, el PP querrá saber qué papel desempeñó Zapatero en esta decisión gubernamental. Lo que cobró Martínez Martínez de la compañía aérea (unos 450.000 euros) es, aproximadamente un 1% de ese rescate de 53 millones de euros que inyectó el Estado. Zapatero ya ha rechazado de forma rotunda haber presionado, ni siquiera preguntado por la ayuda estatal, pero el hijo del exministro de Transportes Víctor Ábalos asegura que su padre, José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional, le contó que el secretario de Estado de esa cartera, Pedro Saura, le dijo que Zapatero lo había presionado. Fuentes del entorno de Saura han negado este extremo.