Zapatero niega su mediación en el rescate de Plus Ultra y lo desvincula de sus cobros por “consultorías”

José Luis Rodríguez Zapatero ha negado su mediación en el rescate en pandemia de la línea aérea Plus Ultra a su llegada a un acto en el Ateneo de Madrid. “Ninguna, cero absoluto”, ha afirmado el expresidente del Gobierno, que ha defendido sus trabajos de asesoramiento. El diario El Mundo publicó que Zapatero percibió al menos 450.000 euros del asesor de Plus Ultra Julio Martínez en concepto de “consultorías globales” durante seis años, una media de 75.000 euros brutos anuales de la sociedad Análisis Relevante. Este empresario ha sido detenido por blanqueo de capitales en torno a la aerolínea española de capital venezolano, que fue rescatada por el Gobierno con una inyección de 53 millones de euros.

“Realizo en mi actividad privada la prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, que ejerzo, y que están, como he explicado en algún medio, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad”, ha defendido el dirigente del PSOE en relación con sus trabajos de asesoría.

La Audiencia Nacional rechazó este lunes la querella que presentó Hazte Oír contra él por narcotráfico. La Fiscalía Antidroga calificó la denuncia del grupo ultracatólico como “conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas”. “Ya tengo mucha experiencia de estas cosas, creo que lo último que me acusaba era de narcotráfico y torturas. La democracia, recordando esos valores, exige el respeto, el respeto al Estado de derecho, el respeto a los procedimientos, a las reglas. A la democracia le viene muy mal, le sienta muy mal las insidias, las descalificaciones, las insinuaciones, sientan muy mal. Yo lo llevo con deportividad e incluso con talante. Y, bueno, creo que todos debemos de contribuir a que esa polarización que algunos intentan mantener viva, pues no se encienda más”, ha abundado Zapatero antes de la presentación en el Ateneo de Madrid del libro Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia, de Robert Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca.

Zapatero se ha mostrado positivo acerca del futuro de Venezuela justo cuando se cumple un mes de la captura de Nicolás Maduro por el Ejército de Estados Unidos. “Llevo diez años, especialmente los cinco primeros, desde 2015, intensamente vinculado a la situación política de Venezuela, al grave conflicto, con momentos muy difíciles. Tras diez años, este es el momento en el que tengo una esperanza más fundada de que vamos a tener un proceso de cambio positivo. Mis sensaciones, y hablo con muchísima gente todos los días, venezolanos de la oposición, del gobierno, es que hay un nuevo momento, una gran esperanza para Venezuela, y creo que eso lo vamos a confirmar en los próximos días, en las próximas semanas”, ha afirmado.

“Este es un momento y una oportunidad para que mucha de la tarea que yo he realizado se vaya conociendo más, porque lo permite la situación. Será, creo, útil, positivo, y además se despejarán, en fin, algunas de las cosas que se han dicho, y que siempre me tomo con la deportividad que la democracia aconseja”, ha observado sobre su labor, criticada por la derecha por sus relaciones con el chavismo.

El expresidente no ha querido aclarar su papel sobre la liberación de presos políticos, como la realizada hace unos días por el régimen chavista, que ahora preside Delcy Rodríguez. “Esperemos a los próximos días, semanas, meses, cuando uno tiene un compromiso de tantos años, de tantos días, de miles de días dedicados a que no hubiera un conflicto civil, a que hubiera una posible reconciliación, una sustanciación democrática en todos los órdenes, a que muchas personas salieran de la cárcel, que ha sido una de las tareas fundamentales que he hecho, pues, lógicamente, ese vínculo sigue, y yo creo que van a ver ustedes que va a seguir”, ha explicado. “Se sabrá todo. Mire, a mí nunca me ha gustado [destacar] en temas tan sensibles y delicados, porque estas son situaciones de gran trance para las familias. Ellas lo saben, lo saben todos, en su día lo dirán. Desde luego, puedo decirles dos cosas, que me parecen importantes: la primera es que no hay nada que dé tanta satisfacción como conseguir que una persona recupere la libertad y que sus familias se reencuentren. Y la segunda, que es más positiva, y es que, afortunadamente, mi experiencia ya es dilatada, es con muchísimas personas, ayer mismo estuve reunido con muchas de ellas, es que recuperan con una gran fuerza las ganas de vivir y, además, lo que me parece más importante, las ganas de reconciliar, de reconciliarse. Sin duda alguna, si hay un verbo imprescindible por el que tenemos que trabajar, en Venezuela es reconciliar”, ha manifestado.