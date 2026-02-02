La Audiencia Nacional rechaza la querella que presentó Hazte Oír contra Zapatero por narcotráfico

El magistrado Antonio Piña, instructor de la Audiencia Nacional, ha dado carpetazo este lunes a la querella presentada por el grupo ultracatólico Hazte Oír contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de participar en una trama de narcotráfico y blanqueo gracias a sus supuestos vínculos con Nicolás Maduro, ex jefe de Estado de Venezuela. El juez, que ha rechazado admitir a trámite la denuncia, toma esta decisión después de que la Fiscalía Antidroga le enviase un contundente escrito donde descartaba todas las imputaciones contra el exdirigente del PSOE y subrayaba que la querella no contiene el más “mínimo” indicio.

A lo largo de una resolución de siete páginas, el magistrado carga contra el relato de Hazte Oír. El juez Piña reitera en varias ocasiones que las acusaciones de la asociación ultracatólica no se sostienen en ni “un solo dato”. Según destaca, la querella son simples suposiciones “sin una base fáctica”. De hecho, el instructor recalca que “no resulta admisible afirmar” que Zapatero participaba en el desarrollo de esas supuestas actividades ilícitas perpetradas por Maduro o su Gobierno; ni que se pueda acreditar que haya percibido fondos “procedentes” de esa presunta trama.

Tras recibir la denuncia de Hazte Oír a principios de año, el magistrado abrió diligencias (un paso necesario para poder decidir si se sigue adelante con la causa o se archiva) y solicitó opinión a la Fiscalía Antidroga sobre la competencia de la Audiencia Nacional, según consta en una resolución del 8 de enero. La querella del grupo ultra —que impulsa en los tribunales una intensa ofensiva contra el Gobierno y el PSOE— atribuía a Zapatero varios delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal, derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Pero el ministerio público respondió que toda esas acusaciones se sostenían sobre simples “conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno”. En esa línea ahonda Piña.

El dictamen del magistrado es una sucesión de reproches contra las inferencias de la querella. Por ejemplo, ante las imputaciones de Hazte Oír de que Zapatero habría multiplicado su dinero y propiedades gracias a una supuesta relación con el régimen venezolano, el juez instructor escribe que se trata de otra “afirmación carente de prueba”: “Ni se puede afirmar el incremento patrimonial que se indica, ni que el mismo tenga relación con una actividad delictiva”.

Además, Piña censura que el grupo ultracatólico pretenda construir una causa sobre la única base de que, como existe en EE UU un proceso contra Maduro, cualquier colaboración con el Gobierno venezolano supone un “favorecimiento a esa supuesta actividad criminal que estaba desarrollando”. “La imputación de Norteamérica a Maduro no ha sido objeto de condena, sino de simple imputación, sin que conozcamos los hechos en los que se desarrolla su participación, el flujo de dinero y su blanqueo. Es decir, no basta indicar que existe una acusación contra Maduro para tildar a todo el Gobierno venezolano de una organización criminal”, apunta el magistrado, que prosigue así: “Tampoco puede sostenerse que la colaboración con el Gobierno de Venezuela que en determinados ámbitos haya podido tener Zapatero, sea suficiente para considerar que ayudaba de forma consciente al sostenimiento de una organización criminal”.

En su escrito enviado al juez Piña para pedir el archivo de la querella, el fiscal Javier Redondo ya se pronunció en ese mismo sentido: “De la existencia de una acusación formal [de Estados Unidos] contra Nicolás Maduro no se puede deducir, en modo alguno, la implicación del aquí querellado en esas actividades de tráfico de drogas que se describen de forma general y siempre dirigido a territorio de EE UU”, destacó el ministerio público, que criticaba que toda la tesis de Hazte Oír se basase en que, como Zapatero conoce al expresidente venezolano, “se habría convertido en coautor, colaborador o partícipe de los delitos de narcoterrorismo y blanqueador”.

Tras conocerse la contundente posición de Antidroga, la asociación ultracatólica movió ficha para tratar de mantener viva su querella y, según anunció, presentó dos nuevos escritos para ampliarla, acusando ahora al expresidente socialista de coaccionar a las familias de los presos “políticos” venezolanos para que no denunciasen torturas. Pero su estrategia ha caído en saco roto. El magistrado insiste en que tampoco hay ningún “indicio racional” que implique al exdirigente del PSOE en una violación de Derechos Humanos. “Si lo que el querellante plantea es que el apoyo [de Zapatero] al régimen venezolano provocó el mantenimiento de esta situación, cuestión de la que tampoco ofrece indicios, no sería competencia de este tribunal al existir una investigación abierta por la Corte Penal Internacional”, apostilla el juez.