La sombra de Epstein en México: un diplomático señalado, miles de videos de abusos y presuntos vínculos al narco

Correos de testigos, víctimas y documentos del FBI en los archivos desclasificados exponen que el banquero se sirvió del país, en más de una ocasión, para cometer crímenes vinculados al tráfico sexual infantil

La desclasificación de los archivos del depredador sexual y pederasta Jeffrey Epstein, que murió en la cárcel en 2019 mientras esperaba juicio, ha afectado profundamente a diversas figuras políticas y gobiernos, principalmente en Estados Unidos y Europa. La última liberación de una avalancha de documentos del archivo del magnate financiero, más de tres millones de páginas, 2.000 videos y unas 180.000 imágenes —según ha detallado el Departamento de Justicia—, ha provocado investigaciones, renuncias y crisis de reputación en altos niveles de poder. La sombra de Epstein es larga y México no ha quedado exento de la lista. Correos de testigos y víctimas, así como documentos del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), exponen sus visitas a territorio mexicano, especialmente a destinos como Puerto Vallarta y Cancún. Pero también figuran acusaciones de que el banquero se sirvió del país, en más de una ocasión, para llevar a cabo crímenes vinculados al tráfico sexual infantil.

Señalamientos diplomáticos

De acuerdo con testimonios y correos de Kenneth Turner, un informante del FBI, Richard Marcinko, elemento de un cuerpo de élite de la Marina estadounidense, y Earl Anthony Wayne, quien fungió como embajador de Estados Unidos en México entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, desde septiembre de 2011 hasta julio de 2015, están vinculados a la trama de abusos de Epstein en territorio mexicano.

Turner, quien según los documentos de Epstein fue un exveterano de la Fuerza Aérea y asistente agregado de defensa de la Oficina de Asuntos Internacionales (OIA), del Departamento de Justicia de EE UU, envió al menos 18 correos electrónicos al detective Walter E. Harkins del Departamento de Policía de Nueva York. En este intercambio de correspondencia, que se produjo entre el 19 de julio y el 10 de septiembre de 2019, el informante del FBI denuncia que durante una fiesta organizada por Marcinko y Epstein, que se realizó en Ciudad Juárez, en 2014 —en una unidad de vivienda a cargo del Consulado de EE UU—, Wayne abusó sexualmente y embarazó a una menor de 11 años.

El informante le dice a Harkins, sin pruebas que avalen sus afirmaciones, que Wayne fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por el abuso contra la menor, pero que gracias a un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Estado y un juez, tras un “gran pago”, Marcinko ocupó su lugar para cumplir su condena. El mismo informante, que afirmó que colaboró con autoridades federales mexicanas en las investigaciones contra Epstein en el país, le dijo a Harkins que desde que señaló a Wayne por estos presuntos crímenes, el personal de la embajada de EE UU lo mantenía vigilado.

No existen registros oficiales de ese entonces, ni tampoco actuales, de que el Gobierno de México haya conducido una investigación federal, o con otros países, sobre los señalamientos que realizó Turner contra Epstein, Marcinko o Wayne. A principios de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Administración colaborará con las investigaciones del Departamento de Justicia de EE UU si este último lo solicita formalmente.

Marcinko murió en 2021. Sin embargo, no existen datos públicos sobre alguna acusación en su contra. En un correo enviado el 3 de febrero de 2026 al periodista Marc Caputo, del medio Axios, Wayne niega las acusaciones en su contra. “Las afirmaciones provienen de una cadena de correos electrónicos inconexa que contiene afirmaciones descabelladas, incluyendo conspiraciones internacionales y otros sucesos que, demostrablemente, nunca ocurrieron, ya que habrían sido de dominio público o se habrían reportado en los medios en el momento en que ocurrieron, y no fue así”, se puede leer en un fragmento de la misiva.

Salir en estos archivos no implica culpabilidad penal, pero las reacciones a las acusaciones contra Wayne no se hicieron esperar. En una protesta este 6 de febrero, estudiantes de la American University, en Washington D.C., exigieron transparencia respecto a los señalamientos contra Wayne, quien es docente de la Escuela de Servicio Internacional (SIS, por sus siglas en inglés) que pertenece a esa casa superior de estudios. De acuerdo con el medio universitario The Eagle, la institución educativa realizó una revisión de diligencia debida de las acusaciones contra el exembajador. La decana interina de SIS, Rachel Robinson, declaró en un mensaje a los estudiantes y al profesorado de la escuela que no había corroborado las afirmaciones de Turner.

Videos de abusos

En un informe estandarizado para documentar y verificar las pistas, llamadas telefónicas o amenazas recibidas por el FBI, del 19 de julio de 2019, se menciona que Turner contactó a la Embajada de EE UU, pero se negaron a reconocer lo que estaba sucediendo. “Hace un mes, Turner y la Policía Federal mexicana encontraron lo que el primero llama ‘una bóveda’ que contenía aproximadamente 10.000 videos de menores de Guatemala, Honduras, México y algunas niñas que posteriormente se determinó que habían sido traídas a México desde Sudáfrica por el Sr. Nissan, ahora condenado y encarcelado en una prisión mexicana”, reza un fragmento del documento.

En este mismo reporte, Turner dijo que un mes atrás (19 de junio de 2019), en uno de los lugares secretos de Marcinko se encontraron cintas y videos sexuales con Jeffrey Epstein. “Turner asume que Marcinko probablemente los usaría para chantajearlo”, aclara el informe.

En una comunicación interna del FBI fechada el 10 de septiembre de 2019, un mes después de la muerte de Epstein, la agencia de investigación federal le dio seguimiento al testimonio de Turner. En este documento, se mencionó que la investigación en contra de Marcinko incluía evidencia en video, en poder de agentes del orden mexicanos, que mostraba al banquero participando en actos sexuales con menores, algunos de los cuales también eran posibles ciudadanos estadounidenses.

Otra de las acusaciones de este informante del FBI es que encontró la bitácora de vuelo del magnate financiero saliendo de México con destino a las Islas Vírgenes para transportar niñas allí. “En 2005, Epstein voló a México, aterrizó en el aeropuerto de Cancún, se quedó a pasar la noche y llenó el tanque, lo cual es muy inusual porque para regresar a Miami no es necesario recargarlo para un vuelo de tan solo 1 hora y media”, dice el informe.

Epstein y el Cartel de Sinaloa

Estas acusaciones no serían las únicas contra Epstein. El archivo también revela una cadena de cinco correos que oculta la identidad del remitente y destinatario con barras de redacción. El asunto de este intercambio de mensajes es denunciar el abuso de Epstein a una menor de 17 años. La comunicación, fechada entre 21 y 22 de noviembre de 2019, afirma que la joven, proveniente de Calderitas, una población del estado mexicano de Quintana Roo, fue abusada por el banquero en “numerosas ocasiones” en su casa en Nueva York y en su domicilio caribeño en las Islas Vírgenes. “Ambas [su tutora y la víctima] han expresado su interés en solicitarme que registre su reclamación como víctima en cualquier caso relacionado con el patrimonio del señor Epstein, sobre el cual ella cree que podría tener derecho a reclamar”, dice un fragmento de la correspondencia.

Otro documento del FBI, del 21 de junio de 2021, dice que un testigo acusó a Donald Trump de tener conocimiento sobre los abusos cometidos por Epstein y Ghislaine Maxwell, la principal colaboradora y cómplice del financiero pedófilo. Este testigo, cuya identidad está censurada en el documento, afirmó en una entrevista con un agente federal que formó parte del Cartel de Sinaloa y que tenía grabaciones de Trump, Epstein y Maxwell discutiendo estrategias de marketing para las fiestas sexuales de alto perfil en el campo de golf del magnate.

“Sin embargo, envió las grabaciones por correo a un abogado en las Islas Caimán. [...] Logró alejarse del cartel debido a su relación con Epstein y Maxwell. En las grabaciones, Trump declaró estar al tanto de las fiestas sexuales con menores y cobró el dinero ganado por el campo de golf para financiarlas”, detalla el documento desclasificado.