¿Qué artistas o famosos aparecen en los archivos de Epstein?

Harvey Weinstein, el rapero Pusha T, Jay-Z o Woody Allen son algunos de los últimos nombres que figuran en los documentos desclasificados sobre el pederasta

A finales de enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó el mayor lote hasta la fecha de documentos sobre el caso Epstein: más de 3 millones de páginas adicionales, cumpliendo la ley de transparencia que el presidente Donald Trump aprobó el pasado noviembre.

Esta nueva publicación incluye alrededor de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. El material está compuesto por documentos de diversas investigaciones relacionadas con Jeffrey Epstein, su esposa Ghislaine Maxwell, su mayordomo, así como múltiples archivos del FBI y de la Oficina del Inspector General. Cabe destacar que, pese a la publicación, muchos documentos están parcialmente censurados, omitiendo nombres, direcciones u otros datos sensibles.

Hasta ahora, han surgido nombres que han reavivado la polémica sobre las personas influyentes vinculadas con Epstein y la naturaleza de su relación con el multimillonario. Algunos casos que han generado especial revuelo en los últimos días incluyen a Donald Trump, pero también a Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton, el príncipe Andrés y Noam Chomsky, además de otras figuras conocidas como Sarah Ferguson, Sergey Brin o Richard Branson.

Además de destacados personajes de la política, la realeza y las grandes compañías, también se encuentran nombres de músicos, actores y celebridades del mundo del entretenimiento, aunque quizá no se haya comentado tanto por ahora. Cabe recalcar que el hecho de que sus nombres estén incluidos en los papeles no implica necesariamente que estos artistas conocieran a Epstein, tuvieran relación con él o estuvieran involucrados en las tramas de trata y agresión sexual que se le atribuyen.

Un gran número de archivos disponibles en la Epstein Library, articulada por el Departamento de Justicia, son correos generales sobre anuncios, boletines, artículos periodísticos o escritos de Epstein que no suponen comunicación directa con los artistas mencionados (por ejemplo, hay un email que incluye el nombre “Beyoncé”, pero es para solicitar entradas a sus conciertos). Sin embargo, también hay correos o documentos investigativos que sugieren o prueban lo contrario.

Antes de la publicación de enero, ya figuraban algunas figuras reconocidas del cine, la televisión y la música, como Michael Jackson, Mick Jagger o Kevin Spacey; todos tienen al menos una foto con Epstein, aunque se desconoce la naturaleza exacta de su relación. No hay evidencia por el momento de que estas figuras participasen o tuvieran conocimiento de los crímenes de Epstein.

Jay-Z

Por otro lado, ha causado especial atención la aparición de Jay-Z, rapero y empresario influyente en la industria musical como fundador de Roc Nation, y esposo de Beyoncé. Su nombre real, Shawn Carter, se incluye en un archivo desclasificado del FBI en los Epstein files que ha generado preocupación.

Se trata de un informe que menciona la identificación de “una víctima de abuso sexual relacionada con Jeffrey Epstein y otros”. Según el documento, la persona habría sido sometida a abuso sexual bajo sumisión química en las fiestas del millonario en Florida, por figuras como el exproductor Harvey Weinstein, el depredador sexual más conocido de Hollywood, el rapero y productor Pusha T (su nombre real es Terrence LeVarr Thornton), además de Epstein.

El fragmento del informe que menciona a Jay-Z, fechado en 1996, dice lo siguiente: “Un hombre desconocido la secuestró de su casa y luego se despertó en presencia de Harvey Weinstein y Shawn Carter (‘Jay-Z’), mientras Weinstein le había insertado los dedos en (censurado). (Censurado) creyó que estaba en la mansión de Epstein en Florida”.

Este informe se basa en un único testimonio y no especifica si las personas mencionadas fueron investigadas. Es importante señalar que, en medio de la polémica, también circulan imágenes falsas generadas por inteligencia artificial, como una foto donde puede verse a Jay-Z con Sean Combs (Diddy) y Epstein.

Recientemente, Jay-Z también fue vinculado a una denuncia por presunta agresión sexual a una menor en el año 2000, que fue posteriormente retirada; su defensa calificó los cargos como “acusaciones atroces y falsas”.

La conexión entre Woody Allen y Epstein

Otro caso que ha generado debate tras la publicación de los documentos es la supuesta ayuda de Epstein a Woody Allen y Soon-Yi Previn para la admisión de su hija Bechet Allen en el Bard College, conectando a la familia con Leon Botstein, presidente de la universidad y conocido de Epstein.

Según varios correos electrónicos, Epstein coordinó visitas y apoyos para la aplicación de Bechet, quien se graduó en 2021. En un email de Previn a Epstein, fechado el 11 de enero de 2017, se lee: “No puedo agradecerte lo suficiente por lograr que Bechet entrara en Bard (...) Creo que es mejor que Bechet tenga que esforzarse y no sepa de antemano que fue admitida, para que cuando entre a Bard haya sudado un poco y realmente quiera ir. Gracias por ayudarnos. No sabes cuánto significa esto para mí. Woody dijo que cuando Bechet prenda fuego a la escuela, te lo tendrán que agradecer a ti”.

Aunque Bechet aparentemente desconocía esta intervención, y el presidente de Bard afirmó que fue admitida por mérito propio, Epstein intentó hacer creer que su influencia fue determinante. Los documentos también revelan que Epstein mantenía una relación cercana con Allen y Previn, incluso intentando ayudar en la producción de sus películas, según reporta The New York Times.

Penélope Cruz, Javier Bardem, Zayn Malik y Pink Floyd

En los últimos días han destacado menciones a artistas como Penélope Cruz, Javier Bardem, Zayn Malik o Pink Floyd. Sin embargo, estos nombres no aparecen por tener relación con Epstein, sino en un correo tipo newsletter de Jewish News Syndicate (JNS), agencia que cubre especialmente temas de Israel y el mundo judío.

El artículo de JNS que Epstein recibió en 2014 se titula “Celebridades anti-Israel y sus marcas” y repasa figuras que han expresado su apoyo a Palestina y al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel, “haciendo acusaciones falsas sobre el estado judío, ignorando su postura o justificando las acciones del grupo terrorista Hamas”, según indica la publicación.

Más adelante, el artículo lista estas celebridades y las marcas con las que tienen acuerdos publicitarios. Entre los artistas señalados por apoyar a Palestina están Penélope Cruz, Javier Bardem, Zayn Malik, Roger Waters (Pink Floyd), Russell Brand, Danny Glover, Emma Thompson, Dustin Hoffman y Stevie Wonder.