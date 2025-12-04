Woody Allen rodará en primavera su película madrileña con tres millones del Ayuntamiento y la Comunidad para promocionar el turismo

El director estadounidense Woody Allen presentando su película 'Golpe de suerte' en Barcelona, el 18 de septiembre de 2023.

El nuevo filme del director estadounidense será una comedia romántica que reflejará de forma reconocible el paisaje de la región

La película que el director estadounidense Woody Allen rodará en la Comunidad de Madrid será una comedia romántica contemporánea que reflejará de forma reconocible el paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita madrileño, según ha revelado la productora Wanda Visión. El rodaje empezará en primavera.

Tal y como ha detallado el Gobierno autonómico en un comunicado, en el título de la cinta aparecerá la palabra Madrid. La película, que se estrenará en todo el mundo, también será presentada en un festival internacional y se preestrenará en tres ciudades internacionales. El filme, producido por Wanda Visión, Gravier y 3Six9 Studios, será la película número 51 escrita y dirigida por Allen.

“Estaré muy feliz de volver a España. Esta sería mi tercera vez rodando allí y mi primera ocasión para hacer una película en Madrid, una ciudad que siempre me ha encantado”, ha declarado Allen en la nota que confirma la noticia.

El Ejecutivo regional patrocinará el filme con 1,5 millones de euros millones de euros, según el contrato adjudicado el pasado 24 de octubre. El Ayuntamiento se ha sumado ahora con otros 1,5 millones, según avanzó eldiario.es, con el objetivo de fomentar el turismo cinematográfico, promoviendo nuevos flujos de visitantes interesados en recorrer las localizaciones que puedan aparecer en la película, y para afianzar Madrid como un destino deseado a nivel internacional.

“Para contribuir al posicionamiento de Madrid como un lugar atractivo al que viajar, el proyecto audiovisual mostrará de manera claramente reconocible la Comunidad y su singular paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita”, ha señalado el gobierno regional.

Scarlett Johannson, Javier Bardem y Penélope Cruz en 'Vicky Cristina Barcelona', de Woody Allen.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes han defendido que la promoción turística a través del cine ha sido a lo largo de la historia “una herramienta muy eficaz para reforzar la imagen de un destino”. Han subrayado que las películas de Woody Allen “destacan por el papel protagonista que otorgan al lugar donde transcurre la acción, lo que convierte sus proyectos en un vehículo especialmente valioso para proyectar la identidad de una ciudad o una región”.

Allen ha rodado en el pasado películas como Midnight in Paris, Rifkin’s Festival, que rinde homenaje a la ciudad de San Sebastián y Vicky Cristina Barcelona, como cita un informe de la Comunidad, que recuerda que más de 80 millones de turistas eligen su destino de vacaciones basándose en películas y series de televisión.