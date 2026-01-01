Antonia San Juan acaba el año con buenas noticias sobre su cáncer: “Estoy curada”
La actriz ha publicado un mensaje de agradecimiento para sus médicos, enfermeras, auxiliares y todas las personas que la han ayudado en el proceso y ha insistido en que hay que confiar en la ciencia
La actriz Antonia San Juan (Las Palmas de Gran Canaria, 64 años) ha anunciado que el tumor que padecía ha remitido y está curada de la enfermedad que la hizo alejarse de los escenarios el pasado septiembre. “El tumor ya remitió, no tengo metástasis y estoy curada”, contaba a sus 517.000 seguidores en su cuenta de Instagram en un vídeo en el que indica que ha tenido su última sesión de quimioterapia, pero aún debe seguir con tratamiento para su recuperación.
La intérprete ha agradecido a sus médicos, enfermeras, auxiliares y a todas las personas que la han ayudado en el proceso y ha insistido en que hay que confiar en la ciencia.
En este sentido, ha defendido que lo que cura es la “quimioterapia, la radioterapia y la cirugía” y que los tratamientos alternativos solo deben colaborar con la medicina tradicional.
San Juan, que desde que hizo público su diagnóstico ha utilizado sus redes sociales para ir contando cómo lidiaba con la enfermedad, ha señalado que se siente muy contenta y ha subrayado que brindará con agua con gas este 31 de diciembre por todas las personas que la han acompañado y ha enviado “mucha fuerza” a quienes están sufriendo una enfermedad. “Desear a las personas que están en tratamiento, a los que terminan, a los que empiezan y a las que no lo saben y los diagnosticarán, mucha fuerza, confiar en la ciencia, que cada día avanza más. Que todo lo que sea alternativo para colaborar con la medicina tradicional bien, pero, desde mi punto de vista, lo que cura es la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. A mí esto me ha funcionado”, decía en el vídeo.
Según asegura, en este tiempo le ha sostenido la ilusión por la vida y el trabajo: “He obtenido mucho más en mi vida de lo que esperaba, tengo que dar gracias, y darme gracias a mí por afrontar siempre cualquier reto y saber salir adelante en situaciones adveras”. “Con 64 me apetece vivir 20 años más”, asegura en el vídeo, en el que, por supuesto, dease salud para el nuevo año.
La actriz, que comunicó su diagnóstico públicamente el pasado mes de septiembre, explicó por qué hablaba de su enfermedad en redes sociales: “Quiero quitarle el poder a la palabra cáncer”. En su red personal, acumulaba varios vídeos hablando sobre el tratamiento de quimioterapia al que se ha ido sometiendo y la pérdida de pelo que experimentó. “Mi intención es solidaria”, aseguraba a quien la acusaba de vender su vida en la plataforma.
