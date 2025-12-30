María Teresa Turrión, la niñera española de los hijos de los príncipes de Gales, recibirá la Medalla Real Victoriana

El monarca ha querido reconocer a los trabajadores de los Windsor tras años de servicio, pero también ha concedido el título de caballero al actor Idris Elba y el de la Orden del Imperio Británico a la intérprete Cynthia Erivo

Con la llegada del nuevo año, el palacio de Buckingham ha dado a conocer el listado de personas que han sido distinguidas con honores. Una lista esperada, pero en la que aparecen nombres no tan esperados. Entre ellos, el de María Teresa Turrión, la niñera española de los hijos de los príncipes de Gales. Siempre a la sombra, evitando las apariciones públicas y llevando una vida completamente discreta, lleva más de una década junto a Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. Ahora ese trabajo silencioso ha obtenido sus frutos.

María Teresa Turrión recibirá la Medalla Real Victoriana en el nivel plata. Esta distinción fue creada por la reina Victoria en 1896 y es una representación material de la gratitud real. El objetivo era el de reconocer a quienes habían prestado un servicio personal excepcional a la Reina o a cualquier miembro de su familia. Por ese mismo motivo, no ha sido el heredero al trono el que ha concedido esta distinción, sino el rey Carlos III a título personal y por decisión propia.

El monarca ha considerado que la palentina, que lleva cuidando a sus nietos desde 2014, es merecedora de la Medalla Real Victoriana. Esta distinción forma parte de la Real Orden Victoria, por lo que no se otorga por recomendación del Gobierno ni debe ser aprobada por comités independientes. En los próximos meses, todavía sin fecha confirmada, recibirá estos honores personalmente en una ceremonia encabezada por el rey Carlos III y donde, de manera obligada, deberá romper esa discreción que le caracteriza para pasar a ser la protagonista por un momento.

María Teresa Turrión junto al rey Carlos III, los príncipes de Gales y la reina Isabel II, el 5 de julio de 2015, en el bautizo de la princesa Carlota. Chris Jackson (Getty Images)

Turrión se formó en el prestigioso Norland College, centro especializado en el cuidado infantil y reconocido internacionalmente por la formación de niñeras, cuidadoras de guarderías y otros profesionales. Desde 2014 trabaja para los príncipes de Gales, tanto en privado como en eventos públicos. Fue contratada cuando el príncipe Jorge, segundo en la línea de sucesión al trono británico, apenas tenía ocho meses. Desde entonces, ha educado a los tres vástagos del matrimonio, y se dice que incluso les podría estar enseñando a hablar en español.

Una de las citas en las que consiguió acaparar la atención fue en el bautizo de la princesa Carlota. Lució el distintivo uniforme marrón y blanco del Norland College mientras atendía al príncipe Jorge, bajo la atenta mirada de la reina Isabel II, el entonces príncipe Carlos y el resto de familia real británica. En los últimos años, Turrión ha permanecido en la sombra y apenas se ha dejado ver en público. Pero hace dos semanas, el 16 de diciembre, fue fotografiada en la parte trasera del coche del príncipe Guillermo, quien conducía con la princesa Carlota de copiloto. Los tres regresaban de un almuerzo de Navidad para miembros de la familia real que organizó el monarca en el palacio de Buckingham. Aunque no fue fotografiada a la entrada, lo más probable es que fuese en otro vehículo junto al príncipe Jorge, quien tampoco acompañó a sus padres y hermanos en el coche principal.

El príncipe Guillermo y la princesa Carlota junto a María Teresa Turrión a la salida del palacio de Buckingham, el 16 de diciembre de 2025. Max Mumby/Indigo (Getty Images)

Pero la niñera no ha sido la única trabajadora de los Windsor que ha sido otorgada con esta distinción. En la lista, tal y como recogen medios británicos, también se encuentra el sargento primero Scott Robin Bishop, chofer de Guillermo y Kate; la dama de compañía de la princesa Ana; o la antigua secretaria del príncipe Andrés, a la que han querido reconocer pese a que él ya no pertenece a la casa real y ya no tienen ningún tipo de título ni reconocimiento ni participa en las citas familiares. También aparece el equipo médico del rey Carlos III: Philip Anthony Bloom, cirujano ocular del monarca; Charles Deakin, médico viajero de los reyes; y el cirujano plástico Simon Eccles. Todos ellos se han convertido en lugartenientes de la Real Orden Victoriana por sus servicios.

Aunque en esta ocasión el primogénito de Isabel II ha querido reconocer la labor que realizan sus trabajadores, también ha distinguido a otros rostros populares de la cultura británica, como ya ocurrió el pasado mes de junio con David Beckham. En el largo listado aparece la reconocida actriz Cynthia Erivo, quien ha sido honrada por la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones a la música y el teatro; el actor Idris Elba, será nombrado caballero por sus servicios a los jóvenes tras crear la Fundación Elba Hope, que apoya al empoderamiento comunitario, la educación, la defensa de los jóvenes y el desarrollo sostenible; y el intérprete Warwick Davis también ha sido nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico.