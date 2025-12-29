Enrique de Inglaterra y Meghan Markle buscan nuevo jefe de prensa: dimite su undécima publicista en cinco años tras 10 meses en el puesto

Los duques de Sussex han protagonizado un 2025 marcado por los proyectos y el acercamiento de posturas con la familia real británica. Tras la renuncia de Meredith Maines, el matrimonio tiene que reorganizar su equipo de comunicación, aunque ya podrían tener un candidato

El 2025 termina exactamente como empezó para Enrique de Inglaterra y Meghan Markle: siendo noticia. No es un hecho aislado, puesto que el matrimonio ha sido protagonista durante los 12 meses del año. Sus proyectos, fracasos y apariciones públicas han copado los titulares de medios de todo el mundo. Ni todo ha sido positivo, ni todo ha sido negativo en un año que prometía —y ha sido— el de su redención. El 2026 llega para los duques de Sussex cargado de cambios; el primero, encontrar a un nuevo jefe de comunicaciones, persona fundamental encargada de cuidar su exposición pública.

Enrique y Meghan vuelven otra vez a la casilla de salida después de que Meredith Maines, su directora de comunicaciones y publicista, haya decidido dejar su puesto apenas 10 meses después de aceptarlo y de comenzar a trabajar con el matrimonio y el resto del equipo. Esta marcha eleva a 11 el número de personas contratadas para el cargo de publicista en los últimos cinco años. “Meredith Maines y Method Communications [agencia externa encargada de la comunicación] han puesto fin a su relación con el duque y la duquesa de Sussex. Están agradecidos por su contribución y les desean lo mejor”, confirmaba un portavoz en un comunicado compartido por la revista People.

“Después de un año inspirador trabajando con el príncipe Enrique y Meghan, duque y duquesa de Sussex, y Archewell, voy a aprovechar una nueva oportunidad en 2026. Siento la más profunda gratitud y respeto por la pareja y su equipo, así como por el bien que hacen en el mundo”, fue el mensaje enviado por la hasta ahora directora de comunicaciones. Desde que asumió su cargo a principios de marzo, la experta se ha encargado de supervisar todos los proyectos de los Sussex, pero también de gestionar su imagen pública. “Es muy estratégica y se ha ocupado de todo, desde el proyecto con Netflix hasta sus iniciativas filantrópicas”, ha revelado una fuente cercana a la citada revista. Y añadió: “Es muy querida en toda la industria y ha disfrutado mucho de su trabajo con los Sussex”.

Meghan Markle y Enrique de Inglaterra en Nueva York, el 3 de octubre de 2025. Nancy Kaszerman (ZUMAPRESS.com / Cordon Press)

Aunque la marcha se conoció el pasado viernes, según informó Page Six, esta renuncia se produjo antes de Navidad. Maines permanecerá junto a la pareja un tiempo para ayudarles en la transición. People, revista de confianza de los royals, también ha desvelado que ya habrían elegido la nueva agencia de prensa que les representará en Estados Unidos y ya habrían planeado cambiar su estrategia de comunicación. Al frente de esta nueva etapa estará Liam Maguire, portavoz de Enrique en el Reino Unido.

Precisamente, Maguire estuvo junto a Maines en uno de los encuentros que marcó un antes y un después en 2025: la reunión que acercó las posturas entre el rey Carlos III y su hijo pequeño tras años de tensión y distanciamiento. Ambos representantes fueron fotografiados el pasado mes de julio en Londres junto a Tobyn Andreae, secretario de comunicación del monarca. Dos meses después de esta reunión se produjo el esperado encuentro entre padre e hijo, aunque, por el momento, ha sido el único.

Una de las condiciones que puso el palacio de Buckingham a los duques de Sussex para firmar la tregua era que dejasen de protagonizar polémicos titulares. Es cierto que en los últimos meses han estado totalmente centrados en el trabajo y apenas han protagonizado noticias de carácter personal. Una de las últimas gestiones de Maines fue el pasado mes de noviembre tras la asistencia de la pareja al 70º cumpleaños de Kris Jenner. Lo que parecía un evento más en su cada vez más ajetreada agenda, terminó por tensar la situación con las Kardashian. ¿El motivo? Después de publicar unas imágenes de la fiesta junto a ellos, el equipo de comunicación —evitando reabrir las heridas con la familia real británica— pidió que estas fuesen eliminadas. Un hecho que no sentó demasiado bien a la protagonista de la fiesta, quien vio como fue eclipsada por una polémica que nada tiene que ver con ella.