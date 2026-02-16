El Govern y los Mossos pactan una subida salarial de 4.000 euros brutos más al año, su mayor subida desde 1989

Los Mossos d’Esquadra cobrarán 4.000 euros brutos más al año gracias al acuerdo alcanzado este lunes en el Consejo de la Policía, que comporta el mayor incremento retributivo desde 1989 y que además amplía las horas de vacaciones para prácticamente la totalidad de los efectivos del cuerpo. En un comunicado, el Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat ha destacado que el acuerdo para la mejora estructural de las condiciones laborales de los Mossos d’Esquadra, del que no concreta ninguna medida, define un “nuevo marco de referencia” e impulsa mejoras retributivas y cambios en el modelo horario para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar.

Tras más de veinte reuniones de negociación, los sindicatos SAP-FEPOLy SME-FEPOL, principales firmantes del pacto junto a AILMED y COPCAT, han destacado que se trata de un “acuerdo histórico”, ya que sitúa “en el lugar que se merece” las condiciones retributivas y de jornada de trabajo en el cuerpo de los Mossos. Los sindicatos de la órbita FEPOL han concretado que el acuerdo formalizado hoy supondrá un incremento de 4.000 euros anuales para todos los efectivos de la escala básica de los Mossos, justificado en la “especial complejidad” de la labor policial.

El pacto también comportará reducir 100 horas de forma directa en la jornada laboral de todos los efectivos del cuerpo, sin excepción, así como ampliar las horas de vacaciones para prácticamente la totalidad de los agentes, según FEPOL. Los sindicatos de FEPOL también han subrayado que el acuerdo reduce hasta un máximo de seis los cambios de fiesta a trabajo que la dirección de los Mossos puede acordar durante todo el año y que se ampliarán los importes relativos a la nocturnidad y fin de semana.

Por contra, el sindicato USPAC someterá a la decisión de sus 3.700afiliados si apoya o no este pacto, si bien su dirección lo rechaza porque lo ve “insuficiente”. En este sentido, el portavoz de USPAC, Albert Palacio, ha indicado a EFE que el incremento retributivo de 4.000 euros es una cantidad en bruto y que supondrá a la práctica 215 euros más al mes, tras 17 años sin aumentos de sueldo en el cuerpo.

Asimismo, ha subrayado que el nuevo acuerdo permite a la dirección de los Mossos cambiar de turno libremente a los agentes durante 14 días. También se ha opuesto al pacto el sindicato CCOO, ante lo que considera una falta de garantías de cumplimiento del incremento salarial, ya quedan por hecho que está supeditado a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat, por lo que han pedido que su aplicación sea retroactiva. Según han informado fuentes de CCOO, este sindicato también sostiene que no existen garantías jurídicas de cumplimiento de los acuerdos.