Arévalo levanta el estado de sitio, pero mantiene operativos militares en Guatemala

La medida tuvo duración de un mes y logró la captura de 91 pandilleros y el retorno del control de los centros penitenciarios a manos del Gobierno

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha levantado este lunes el estado de sitio impuesto a nivel nacional a mediados de enero, luego de que la pandilla Barrio 18 organizara revueltas simultáneas en tres cárceles del país y asesinara a once policías en la capital en un fin de semana. La medida tuvo duración de un mes y logró la captura de 91 pandilleros y el retorno del control de los centros penitenciarios a manos del Gobierno. Ahora el mandatario aseguró que dejará un operativo permanente focalizado en la capital, Ciudad de Guatemala.

La noche del domingo, en un mensaje transmitido en cadena nacional, el presidente afirmó que con la medida se logró el aislamiento de los máximos líderes de las pandillas en prisiones de alta seguridad, la eliminación de la comunicación entre ellos y el bloqueo de la comunicación entre los líderes en prisión y las calles.

Arévalo anunció, además, que decretará un “estado de prevención” en todo el país a partir del martes y ejecutará un plan llamado “Centinela Metropolitano”, que consistirá en mantener operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército “con el fin de no parar el combate contra el crimen organizado”.

En un principio, el estado de sitio impuesto por Arévalo fue comparado con el régimen de excepción establecido en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022; sin embargo, desde el inicio, Arévalo se distanció claramente de eso, pues subrayó que la medida no afectaría la vida cotidiana de los guatemaltecos y se mantendría en el respeto a los derechos humanos.

A diferencia de las redadas masivas que permitieron la captura de decenas de miles de personas en los primeros días de régimen de excepción en El Salvador, Arévalo anunció en su presentación de resultados que los operativos realizados en Guatemala fueron “quirúrgicos”. Entre las acciones realizadas estuvo el desmantelamiento de varias redes de videovigilancia que las pandillas tenían instaladas en comunidades de la capital y la recaptura Carlos Reyes Popol, alias “Jocker” o “Bufón”, uno de los máximos líderes del Barrio 18 que había escapado de un penal de máxima seguridad el año pasado, y el aislamiento de Aldo Ochoa, alias “Lobo”, el máximo líder de la pandilla en Gutemala.

Tras recuperar el control de los centros penitenciarios, el gobierno también aisló a otros líderes como Lobo en contenedores reforzados con barrotes dentro del penal “Renovación I”, uno de los que fue tomado durante las revueltas de enero.

Dea cuerdo con datos de la Policía de Gutemala, en un mes de estado de sitio, las autoridades realizaron 4,632 operativos en los que captruaron a 3,870 personas, e incautaron 384 armas de fuego, seis municiones antitanque, 481 mil quetzales (unos $62,000 dólares) y desmantelaron un narcolaboratorio en el norte del país.

La embestida del Barrio 18

De acuerdo con las declaraciones de Arévalo dadas en cadena nacional la noche del domingo, la embestida del Barrio 18 a mediados de enero fue una respuesta al retiro de privilegios en las cárceles que las estructuras mantenían desde las administraciones anteriores “al ver que este gobierno no cede y no negocia con criminales”. El gobierno también ha señalado que los ataques están vinculados a una pugna de poder entre “actores corruptos” y el gobierno central, aunque no han señalado nombres concretos.

Una fuente cercana al presidente Arévalo aseguró a El País que la embestida pandillera tiene relación con las próximas elecciones para fiscal general y Corte Constitucional que están en marcha en Guatemala y que podría arrebatar el poder de actores corruptos dentro del sistema, como la actual fiscal general Consuelo Porras, señalada por corrupción.

Tras la toma de las tres prisiones y el asesinato de once policías, el gobierno capturó a once pandilleros de los cuales acusó a siete de homicidio; sin embargo, la Fiscalía de porras únicamente los acusó por portación ilegal de arma de fuego, agrupaciones ilícitas y tenencia de droga, un hecho que fue repudiado por el gobierno central. El País buscó una reacción de la fiscal Porras a través de su vocera de Prensa, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Porras, quien también buscó ser magistrada de la Corte Constitucional, fue incluida en el listado de “actores corruptos” conocida como “Lista Engel” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) en mayo de 2022. El DOS la señaló de “dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción”.

Durante el primer trimestre de este año, Guatemala llevará a cabo elecciones para magistrados de la Corte Costitucional y fiscal general, lo que tiene en vilo a las autoridades guatemaltecas.