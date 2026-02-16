México y Canadá profundizan su relación en comercio, minerales críticos y seguridad

México y Canadá están fortaleciendo su relación comercial como precaución ante los vaivenes geopolíticos. El Gobierno mexicano ha recibido este lunes a una delegación de 240 empresas y 370 empresarios canadienses para explorar las oportunidades de inversión en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ambos países son parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TMEC) y desde el año pasado han impulsado una alianza para navegar la incertidumbre ante el giro proteccionista de las políticas comerciales de Donald Trump. Esta vez, además de fortalecer la relación bilateral comercial, los socios se encuentran en conversaciones sobre minerales críticos y seguridad.

El grupo canadiense ha sido encabezado por el ministro de Comercio, Dominique LeBlanc, que ha reconocido que este es el momento para fortalecer los lazos entre dos de los socios del Tratado de Libre Comercio (TMEC) para impulsar a América del Norte como una región comercial fuerte en el mundo. “Gracias al TMEC y a su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México y Canadá se han convertido en socios vitales en la economía integrada de América del Norte. Con esto en mente, la revisión conjunta del TMEC este año ofrece una oportunidad. Una oportunidad no solo para reafirmar el éxito del acuerdo, sino para construir sobre las bases de una ventaja norteamericana verdaderamente competitiva, preparándonos para los momentos difíciles que nos depara el siglo XXI”, ha mencionado.

La delegación ha sido recibida en México por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien ha adelantado que una comitiva similar de empresarios mexicanos viajará en los próximos meses a Canadá para el mismo ejercicio. “La incertidumbre es una oportunidad, así que tenemos una gran oportunidad enfrente de nosotros”, ha comentado el secretario en la apertura del encuentro que durará toda la semana. En septiembre de 2025, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, relanzaron la relación entre sus países y presentaron el Plan de Acción México Canadá 2025-2028. Este último documento, según describió entonces Carney, serviría como complemento al TMEC apuntalando los sectores que las dos economías podrían impulsar en los próximos años.

LeBlanc ha destacado que desde la instalación del libre comercio en América del Norte, en 1994, el comercio entre México y Canadá se multiplicó por 12, y alcanzó los 56.000 millones de dólares en 2024. El grupo que se encuentra en Ciudad de México esta semana estará explorando opciones de inversión en el sector agrícola, la manufactura avanzada, las tecnologías y energías limpias, las industrias creativas y las comunicaciones. “Vemos a México como un socio comercial confiable, con décadas de historia de prosperidad compartida, y vemos enormes oportunidades en los próximos años”, ha mencionado Le Blanc. El ministro de Comercio ha destacado que tras el encuentro entre Sheinbaum y Carney, el Gobierno canadiense se ha interesado por las inversiones en los puertos mexicanos y en la infraestructura para el sector energético.

México se ha involucrado en las últimas semanas en las negociaciones sobre los minerales críticos. Sheinbaum ha defendido el papel de México en estas conversaciones ante un escenario en el que estos materiales escasean y se vuelven estratégicos para diversas economías del mundo. Washington cerró con Ciudad de México un plan de acción para identificar y explorar los precios mínimos para su importación. Ebrard ha reconocido que el tema se abordará también con Ottawa, dada la exitosa y boyante industria minera con la que cuenta el socio canadiense. “Tenemos que ver los procesos de refinación de minerales, en donde ellos sí tienen una ventaja muy grande y México ya no quiere seguir nada más produciendo minerales. Queremos procesar los minerales”, ha explicado el secretario mexicano de Economía.

Además, Canadá ha mostrado su interés por fortalecer los vínculos de seguridad entre los dos países. “El mundo es un lugar muy complicado y peligroso. Es importante tener una relación de seguridad con un socio confiable”, ha mencionado LeBlanc en su intervención. El secuestro de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver en Sinaloa, hace tres semanas, ha puesto el foco en el refuerzo de la seguridad para las inversiones canadienses en territorio mexicano. Aunque ninguno de los altos cargos hizo una referencia directa al caso, el tema de la seguridad sigue siendo uno de los más relevantes en la relación bilateral. “LeBlanc está proponiendo que incluyamos ese tema porque ha habido reuniones entre los equipos de los dos países y yo creo que puede ser inteligente y sano. Nuestra prioridad es frenar radicalmente el tráfico de armas a México y es algo que Canadá comparte”, ha añadido Ebrard.