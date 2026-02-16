Marx Arriaga suma dos días atrincherado y redobla su pulso al Gobierno tras ser despedido de Educación: “Me dijeron que yo sobraba”

La Secretaría trata de sortear el golpe a su imagen anunciando que el lunes nombrará al sustituto del polémico funcionario. Ante las denuncias de censura y de un giro en los materiales de texto, la presidenta asegura que “no van a cambiar”

Marx Arriaga lleva dos días atrincherado en su cargo de la Secretaría de Educación. Desde el viernes por la tarde, cuando fue anunciado su despido como responsable de libros de texto, el funcionario ha montado un zafarrancho en su oficina, desde donde retransmite por sus redes los motivos, un tanto contradictorios, por los que se niega a abandonar el puesto. Por un lado, dice que “no se trata de una visión narcisista de aferrarse al cargo”, sino más bien de defender “los principios de la Nueva Escuela Mexicana”; pero a la vez dice que no se moverá de su silla en la Secretaría hasta que “le presenten un documento legal” que justifique su despido.

El sainete, que amenaza con seguir más allá del fin de semana, supone un golpe a la imagen de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que no ha dado mucha más información, más allá de adelantar que el lunes nombrará al sustituto del funcionario. A Arriaga le persiguen las polémicas desde que fue nombrado en 2021 como titular de los Materiales Educativos de la SEP. En su trinchera de estos días, le acompaña un grupo de trabajadores de la Secretaría, sin que quede claro el número, organizados en los llamados Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y en una supuesta asamblea que decidirá los nuevos pasos a seguir.

El desgaste por el caso Arriaga ha llevado incluso a la presidenta a salir a la palestra. Ante las denuncias de censura y de un giro en los materiales de texto, Claudia Sheinbaum aseguró el sábado que los libros de texto “no van a cambiar”. Arriaga ha insistido estos días en señalar una especie de conspiración “neoliberal” dentro de la Secretaría para modificar los contenidos de los libros de la llamada Nueva Escuela Mexicana, un proyecto para la educación básica implantado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador con un fuerte componente crítico contra “los procesos de colonización y sus dominios”.

Acusado por la oposición, incluso por algunos sectores del morenismo, de una excesiva ideologización, Arriaga asegura que su despido tiene que ver con su negativa a modificar, por ejemplo, episodios de la Guerra Sucia incluidos en esos libros gratuitos. “Nos notificaron que eliminarían elementos de la memoria histórica”, dijo en una de sus larguísimas intervenciones en directo en sus redes. La presidenta aseguró el sábado que los únicos cambios son los relativos a la inclusión de mujeres en los materiales sobre historia. “Nos hablan de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero. ¿Saben que también hubo mujeres en la independencia?”, insistió la mandataria.

Durante sus directos en redes, Arriaga ventiló que el secretario, Mario Delgado, llegó a ofrecerle una embajada durante las negociaciones para su salida del puesto, un ofrecimiento confirmado por el propio Delgado durante el fin de semana. Arriaga dijo que rechazó la oferta al “no estar regulado por la austeridad republicana e iba a vivir una vida de embajador”. Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, se ha enfundado en la bandera del obradorismo para impugnar su despido.

La SEP justificó su salida el viernes defendiendo que la decisión tiene como base el cambio “de naturaleza del puesto” que pasará “a la modalidad de libre designación”, es decir, que la secretaría realizará un nuevo nombramiento”. La respuesta de Arriaga fue cargar contra la Secretaría: “Con mentiras me hablaron de la dirección y estuve rodeado de abogados y policías y dijeron que yo sobraba. No ha sido nuevo en el magisterio; es algo común. El punto es la cuestión de la dignidad y la precariedad laboral a la que nos enfrentamos en el magisterio porque nadie está seguro en esta institución”.

El mismo viernes, tras el anuncio de su despido, circularon por las redes sociales videos en los que se ve a Arriaga en una actitud retadora contra guardias de seguridad de la dependencia, a quienes los conmina a que lo echen de las instalaciones. “Que no les dé miedo, oficiales, soy obradorista. Es muy sencillo, solo tienen que sacarme de la institución, sigan órdenes”. El hoy exfuncionario junta las muñecas de las manos como buscando ser esposado y continúa: “[Deténgame] por el crimen de hacer libros de texto. Anímese, oficial, ¿o cómo va a justificar que sacó al director general de materiales educativos?

Los materiales de la Nueva Escuela Mexicana provocaron una oleada de críticas y fuertes roces durante el anterior sexenio. Los Estados gobernados por la oposición llegaron a anunciar que no repartirían los volúmenes en las escuelas de sus territorios. Más allá de los propios contenidos, las posturas de Arriaga levantaron mucha polémica. Por ejemplo, sus declaraciones asegurando que “leer por goce es un acto de consumo capitalista”. O su respuesta ante las críticas por numerosos errores ortográficos, gramaticales y de contenido en los nuevos libros de texto gratuitos: Son “áreas de oportunidad”, dijo entonces el funcionario.