Cambio de horario en México 2026: cuándo se adelanta el reloj y en qué municipios de la frontera

El cambio de horario entrará en vigor el domingo 8 de marzo en algunos municipios de la frontera norte para mantener la sincronía con Estados Unidos. El resto del país no modificará sus relojes

El cambio de horario en México volverá a entrar en vigor a partir del domingo 8 de marzo únicamente en algunos municipios de la frontera norte del país. El horario de verano fue eliminado en la mayor parte del territorio nacional en 2022, sin embargo, algunas localidades fronterizas deberán adelantar sus relojes para mantener la sincronización con Estados Unidos.

El horario de verano permanecerá vigente hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando nuevamente se realizará un ajuste para regresar a la hora estándar.

Qué día se realiza el cambio de horario

El cambio de horario en los municipios fronterizos iniciará oficialmente a las 2.00 de la madrugada del domingo 8 de marzo. La noche del sábado, la población deberá adelantar sus relojes una hora antes de irse a dormir.

Durante esa noche se perderá una hora de sueño. En muchos casos, los teléfonos celulares y los relojes inteligentes realizan el ajuste de manera automática mediante la red telefónica o conexión a internet. Sin embargo, se recomienda verificar la configuración de los dispositivos electrónicos para evitar confusiones o retrasos.

Municipios que cambian de horario

Solo se aplicará en determinados municipios de los Estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas:

Baja California: Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza

Nuevo León: el ajuste se realizará en Anáhuac y Los Aldama

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Estas localidades cambian de horario porque mantienen una estrecha relación económica, comercial y social con ciudades estadounidenses.

Algunos Estados fronterizos no aplican el horario de verano. Por ejemplo, Sonora no modifica sus relojes porque en Arizona —con el que colinda al norte— tampoco realiza cambios de hora. Otros Estados del norte que tampoco adelantan el reloj son Baja California Sur o Sinaloa.

Los puentes fronterizos y el cruce hacia Estados Unidos

Miles de personas cruzan diariamente la frontera para trabajar, estudiar o realizar actividades comerciales. Mantener el mismo horario en los municipios fronterizos de México y Estados Unidos facilita la coordinación de tiempos laborales, transportes y operaciones industriales.

Los horarios de operación de los puentes internacionales para cruzar la frontera no cambian. Los puertos de entrada administrados por autoridades estadounidenses operan con base en la hora local de Estados Unidos, es decir, que sus horarios se mantienen iguales, incluso después del ajuste horario.

Muchos cruces funcionan las 24 horas del día, mientras que otros mantienen horarios fijos. El único cambio es la diferencia horaria con algunas ciudades mexicanas que no aplican el horario de verano.

