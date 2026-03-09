Todos los nominados a los Premios Oscar

La Academia anuncia los candidatos para la 98ª edición de los galardones de Hollywood que se entregarán el 15 de marzo

La carrera para los premios Oscar está cada vez más cerca del final con el anuncio de los nominados este jueves. La 98ª edición de los galardones más importantes de la industria del cine se llevará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles —sede de la gala desde principios de siglo— y será presentada por Conan O’Brien por segundo año consecutivo.

Los actores Danielle Brooks & Lewis Pullman fueron los encargados de desvelar los candidatos entre los cuales destaca Los pecadores, que se posiciona como la película más nominada en la historia de los Oscar con 16 oportunidades de hacerse con la estatuilla —superando así las 14 de Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016). Mientras, la española Sirât ha logrado dos nominaciones, tanto a mejor película internacional como a mejor sonido.

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actor

Mejor actriz

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Mejor película internacional

Mejor película de animación

Mejor película documental

The Perfect Neighbor (Geeta Gandbhir, Sam Bisbee, Nikon Kwantu, Alisa Payne)

Mr. Nobody Against Putin (Nominados por determinar)

Cutting Through Rocks (Sara Khaki y Mohammadreza Eyni)

Come See Me In The Good Light (Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen)

The Alabama Solution (Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman)

Mejor guion original

Blue Moon (Robert Kaplow)

Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)

Valor sentimental (Joachim Trier y Eskil Vogt)

Los pecadores (Ryan Coogler)

Un simple accidente (Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian)

Mejor guion adaptado

Bugonia (Will Tracy)

Frankenstein (Guillermo del Toro)

Hamnet (Maggie O’Farrell y Chloé Zhao)

Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)

Sueños de trenes (Clint Bentley y Greg Kwedar)

Mejor fotografía

Frankenstein (Dan Laustsen)

Marty Supreme (Darius Khondji)

Una batalla tras otra (Michael Bauman)

Los pecadores (Autumn Durald Arkapaw)

Sueños de trenes (Adolpho Veloso)

Mejor montaje

F1: la película (Stephen Mirrione)

Valor sentimental (Olivier Coutté)

Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)

Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)

Los pecadores (Michael P. Shawver)

Mejor reparto

Hamnet (Nina Gold)

Marty Supreme (Jennifer Venditti)

Una batalla tras otra (Cassandra Kulukundis)

El agente secreto (Gabriel Domingues)

Los pecadores (Francine Maisler)

Mejor sonido

F1: la película (Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendowlyn Yates Whittle)

Frankenstein (Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile, Brad Zoern)

Una batalla tras otra (Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor)

Los pecadores (Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco, Chris Welcker)

Sirât (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas)

Mejor banda sonora

Frankenstein (Alexandre Desplat)

Hamnet (Max Richter)

Una batalla tras otra (Jonny Greenwood)

Los pecadores (Ludwig Göransson)

Bugonia (Jerskin Fendrix) (Jerskin Fendrix)

Mejor diseño de producción

Una batalla tras otra (Florencia Martin, Anthony Carlino)

Frankenstein (Tamara Deverell, Shane Vieau)

Hamnet (Fiona Crombie, Alice Felton)

Marty Supreme (Jack Fisk, Adam Willis)

Los pecadores (Hannah Bleachler, Monique Champagne)

Mejor vestuario

Frankenstein (Kate Hawley)

Hamnet (Malgosia Turzanska)

Mary Supreme (Miyako Bellizzi)

Los pecadores (Ruth E. Carter)

Avatar (Deborah L. Scott)

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)

Kokuho ( Kyoko Toyotawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu)

Los pecadores (Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry)

The Smashing Machine (Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein)

La hermanastra fea (Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg)

Mejores efectos visuales

Mejor canción

Dear Me , en Diane Warren: Relentless (Diane Warren)

Sweet Dreams of Joy , en Viva Verdi (Nicholas Pike)

Golden , en Las guerreras K-pop (EJAE y Mark Sonnenblick)

I Lied to You , en Los pecadores (Ludwig Göransson y Raphael Saadiq)

Sueños de trenes, de Sueños de trenes (Nick Cave y Bryce Dessner)

Mejor cortometraje de ficción

Butcher’s Stain

A friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías (Joshua y Conall Jones)

The Life and Death of Brent Renaud (Craig Renaud y Juan Arredondo)

Children no More (Hilla Medalia y Sheila Nevins)

The Devil’s Busy (Christalyn Hampton y Geeta Gandhi)

Perfectly a Strangeness (Alison McAlpine)

Mejor cortometraje de animación