Todos los nominados a los Premios Oscar
La Academia anuncia los candidatos para la 98ª edición de los galardones de Hollywood que se entregarán el 15 de marzo
La carrera para los premios Oscar está cada vez más cerca del final con el anuncio de los nominados este jueves. La 98ª edición de los galardones más importantes de la industria del cine se llevará a cabo el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles —sede de la gala desde principios de siglo— y será presentada por Conan O’Brien por segundo año consecutivo.
Los actores Danielle Brooks & Lewis Pullman fueron los encargados de desvelar los candidatos entre los cuales destaca Los pecadores, que se posiciona como la película más nominada en la historia de los Oscar con 16 oportunidades de hacerse con la estatuilla —superando así las 14 de Eva al desnudo (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016). Mientras, la española Sirât ha logrado dos nominaciones, tanto a mejor película internacional como a mejor sonido.
Mejor película
Bugonia
F1: la película
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Los pecadores
Sueños de trenes
Mejor dirección
Paul Thomas Anderson
Ryan Coogler
Joachim Trier
Chloé Zhao
Josh Safdie
Mejor actor
Timothée Chalamet
Leonardo DiCaprio
Ethan Hawke
Michael B. Jordan
Wagner Moura
Mejor actriz
Jessie Buckley
Rose Byrne
Kate Hudson
Renate Reinsve
Emma Stone
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro
Jacob Elordi
Stellan Skarsgård
Delroy Lindo
Sean Penn
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning
Inga Ibsdotter Lilleaas
Amy Madigan
Wunmi Mosaku
Teyana Taylor
Mejor película internacional
Un simple accidente
El agente secreto
Valor sentimental
Sirât
La voz de Hind
Mejor película de animación
- Arco (Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophia Mas, Natalie Portman)
- Elio (Mary Alice Drumm, Adrian Molina, Madelina Sharafian, Domee Shi)
- Las guerreras de K-pop (Chris Appelhans, Maggie Kang, Michelle L.M. Wong)
- Little Amélie (Claire LaCombe, Edwina Liard, Henri Magalon, Nidia Santiago, Maïlys Vallade)
- Zootrópolis 2 (Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino)
Mejor película documental
- The Perfect Neighbor (Geeta Gandbhir, Sam Bisbee, Nikon Kwantu, Alisa Payne)
- Mr. Nobody Against Putin (Nominados por determinar)
- Cutting Through Rocks (Sara Khaki y Mohammadreza Eyni)
- Come See Me In The Good Light (Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro y Stef Willen)
- The Alabama Solution (Andrew Jarecki y Charlotte Kaufman)
Mejor guion original
- Blue Moon (Robert Kaplow)
- Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
- Valor sentimental (Joachim Trier y Eskil Vogt)
- Los pecadores (Ryan Coogler)
- Un simple accidente (Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin y Mehdi Mahmoudian)
Mejor guion adaptado
- Bugonia (Will Tracy)
- Frankenstein (Guillermo del Toro)
- Hamnet (Maggie O’Farrell y Chloé Zhao)
- Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson)
- Sueños de trenes (Clint Bentley y Greg Kwedar)
Mejor fotografía
- Frankenstein (Dan Laustsen)
- Marty Supreme (Darius Khondji)
- Una batalla tras otra (Michael Bauman)
- Los pecadores (Autumn Durald Arkapaw)
- Sueños de trenes (Adolpho Veloso)
Mejor montaje
- F1: la película (Stephen Mirrione)
- Valor sentimental (Olivier Coutté)
- Marty Supreme (Ronald Bronstein y Josh Safdie)
- Una batalla tras otra (Andy Jurgensen)
- Los pecadores (Michael P. Shawver)
Mejor reparto
- Hamnet (Nina Gold)
- Marty Supreme (Jennifer Venditti)
- Una batalla tras otra (Cassandra Kulukundis)
- El agente secreto (Gabriel Domingues)
- Los pecadores (Francine Maisler)
Mejor sonido
- F1: la película (Gareth John, Al Nelson, Juan Peralta, Gary A. Rizzo, Gwendowlyn Yates Whittle)
- Frankenstein (Greg Chapman, Christian Cooke, Nelson Ferreira, Nathan Robitaile, Brad Zoern)
- Una batalla tras otra (Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor)
- Los pecadores (Benny Burt, Steve Boeddeker, David V. Butler, Felipe Pacheco, Chris Welcker)
- Sirât (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas)
Mejor banda sonora
- Frankenstein (Alexandre Desplat)
- Hamnet (Max Richter)
- Una batalla tras otra (Jonny Greenwood)
- Los pecadores (Ludwig Göransson)
- Bugonia (Jerskin Fendrix)
Mejor diseño de producción
- Una batalla tras otra (Florencia Martin, Anthony Carlino)
- Frankenstein (Tamara Deverell, Shane Vieau)
- Hamnet (Fiona Crombie, Alice Felton)
- Marty Supreme (Jack Fisk, Adam Willis)
- Los pecadores (Hannah Bleachler, Monique Champagne)
Mejor vestuario
- Frankenstein (Kate Hawley)
- Hamnet (Malgosia Turzanska)
- Mary Supreme (Miyako Bellizzi)
- Los pecadores (Ruth E. Carter)
- Avatar (Deborah L. Scott)
Mejor maquillaje y peluquería
- Frankenstein (Mike Hill, Cliona Furey, Jordan Samuel)
- Kokuho (Kyoko Toyotawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu)
- Los pecadores (Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry)
- The Smashing Machine (Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein)
- La hermanastra fea (Anne Catherine Sauerberg, Thomas Foldberg)
Mejores efectos visuales
- Avatar: fuego y ceniza
- F1: la película
- Jurassic World: el renacer
- Laberinto en llamas
- Los pecadores
Mejor canción
- Dear Me, en Diane Warren: Relentless (Diane Warren)
- Sweet Dreams of Joy, en Viva Verdi (Nicholas Pike)
- Golden, en Las guerreras K-pop (EJAE y Mark Sonnenblick)
- I Lied to You, en Los pecadores (Ludwig Göransson y Raphael Saadiq)
- Sueños de trenes, de Sueños de trenes (Nick Cave y Bryce Dessner)
Mejor cortometraje de ficción
- Butcher’s Stain
- A friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental
- Todas las habitaciones vacías (Joshua y Conall Jones)
- The Life and Death of Brent Renaud (Craig Renaud y Juan Arredondo)
- Children no More (Hilla Medalia y Sheila Nevins)
- The Devil’s Busy (Christalyn Hampton y Geeta Gandhi)
- Perfectly a Strangeness (Alison McAlpine)
Mejor cortometraje de animación
- Butterfly (Florence Miailhe y Ron Dyens)
- Forevergreen (Nathan Engelhardt y Jeremy Spears)
- The Girl Who Cried (Pearls Chris Lavis y Maciek Szczerbowski)
- Retirement Plan (John Kelly y Andrew Freedman)
- The Three Sisters (Konstantin Bronzit)
Archivado En
- Premios Oscar
- Películas
- Directores cine
- Paul Thomas Anderson
- Ryan Coogler
- Joachim Trier
- Chloé Zhao
- Actores
- Wagner Moura
- Leonardo Dicaprio
- Jacob Elordi
- Stellan Skarsgard
- Sean Penn
- Benicio del Toro
- Timothée Chalamet
- Delroy Lindo
- Ethan Hawke
- Michael B. Jordan
- Actrices
- Jessie Buckley
- Amy Madigan
- Rose Byrne
- Inga Ibsdotter Lilleaas
- Renate Reinsve
- Kate Hudson
- Wunmi Mosaku
- Emma Stone
- Premios cine
- Cine
- Hollywood
- Cultura