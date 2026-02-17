Detenido un hombre por explotar sexualmente a su esposa y prostituirla con más de un centenar de varones en Suecia

La Fiscalía investiga si el acusado, en prisión desde octubre, se lucró durante años con encuentros organizados sin el consentimiento de su mujer

Un sueco ha sido acusado de explotar sexualmente a su esposa y de haber vendido encuentros con ella a al menos 120 hombres, según ha informado la Fiscalía de Suecia a Associated Press el lunes. Aún no se ha confirmado si la mujer era drogada durante los actos sexuales. La Fiscalía prepara cargos por proxenetismo agravado y sospecha que el hombre actuó de forma “sistemática y a gran escala”, según ha explicado la fiscal del caso, Ida Annerstedt.

La fiscal ha evitado pronunciarse sobre si existió coacción directa o sobre si hubo un posible uso de drogas durante los encuentros. La legislación sueca penaliza la compra de servicios sexuales y el proxenetismo, pero no castiga a quienes venden sexo, consideradas víctimas de explotación.

Las autoridades revelaron el lunes por primera vez el número estimado de hombres implicados. La identidad de la pareja no ha sido hecha pública.

El acusado, de unos 60 años, niega cualquier delito y permanece en prisión preventiva desde octubre, después de que la mujer denunciara los hechos a la policía. Si es declarado culpable de proxenetismo agravado, el hombre podría enfrentarse a una pena de entre dos y diez años de prisión. La acusación formal contra el principal sospechoso se presentará el 13 de marzo y el juicio comenzará poco después.

Además, dos presuntos hombres, sospechosos de haber pagado al acusado, ya han sido imputados y podrían sumarse más acusaciones. La compra de servicios sexuales por internet, incluso sin contacto físico, también es considerada un delito en Suecia.

