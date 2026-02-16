Muere una enfermera tras ser apuñalada por su expareja en un centro sanitario de Benicàssim

La víctima, que no constaba en el sistema VioGén, ha fallecido en el Hospital General de Castellón, donde había sido trasladada en estado grave

La Guardia Civil ha detenido este lunes a un hombre de 71 años acusado de asesinar a su expareja, una mujer de 65, en el Centro de Salud de Benicàssim (Castellón) donde la víctima trabaja como enfermera. El agresor ha utilizado un arma blanca con la que le ha asestado varias cuchilladas que han acabado con la vida de la mujer, ha confirmado EFE.

Tras ser atendida en el lugar de los hechos por los servicios médicos, la mujer, que ha sido atacada mientras se encontraba en su puesto de trabajo, fue trasladada al Hospital General Universitario de Castellón, donde acabó muriendo, según las mismas fuentes. La agresión se ha producido este lunes por la mañana en el centro de salud de Benicàssim.

Desde el cuerpo de seguridad han confirmado también que, según las primeras comprobaciones, no hay constancia de que figuraran en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

En lo que va de año, siete mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.350 mujeres.

