Pasa a disposición judicial el secuestrador de Salma, la mujer retenida durante 22 meses

Junto a él lo hace una vecina, acusada de encubrimiento. Otros dos hombres serán llamados por la justicia más adelante por este mismo delito cometido en Murcia

El detenido por violar y retener a su pareja durante dos años en una casa de San José de la Vega, Murcia, ha pasado este viernes a disposición judicial. Junto a él lo hace una vecina, acusada de encubrimiento. Un segundo vecino y un familiar del acusado han sido puestos en libertad. Están igualmente acusados de encubrimiento y serán llamados por la justicia más adelante.

El presunto autor, A. S. M., de nacionalidad española, fue detenido este miércoles en la casa en la que mantenía retenida a la mujer, Salma R. de 38 años y nacionalidad marroquí. El 1 de abril de 2024 la familia de la mujer denunció su desaparición y se inició su búsqueda. Junto a una foto de carné con su cara sonriente, la descripción: mujer de pelo castaño, ojos marrones y 1,65 metros de altura. El caso permaneció como un misterio.

Casi dos años después, el pasado 10 de febrero, la mujer logró escapar del infierno de vejaciones, golpes y agresiones sexuales al que había sido sometida. Estuvo sin salir a la calle durante 22 meses. Logró escapar del cautiverio con lesiones en distintas partes del cuerpo como consecuencia de los golpes que habría sufrido durante meses.

Una de las detenidas pasa a disposición judicial, a 13 de febrero de 2026, en Murcia. ALFONSO DURAN

El detenido está acusado de delitos de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género. Además, durante el registro de la vivienda, la policía halló diversas armas blancas y de fuego, y también sustancias estupefacientes.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.