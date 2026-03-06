Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 6 de marzo

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España, celebrado todos los viernes.

El premio principal es de 6.000.000 euros para aquellos que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

Este sorteo es el broche de oro para los sorteos de la semana de la ONCE, que juega con el Cupón diario de lunes a jueves y con el Sueldazo los fines de semana.

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 6 de marzo es el siguiente:

Número: 78825

Serie: 130

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios del Cuponazo de la ONCE

78825 serie 130 : 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

78825 : 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

7882 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

8825 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

788 : 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

825 : 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

78 : 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

25 : 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

7 : 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

5: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Comprueba tu suerte

Una vez concluido el sorteo del Cuponazo, se podrán comprobar los números premiados en la página web oficial de JuegosOnce.es y a través de la página web de EL PAÍS.

Además, recuerda la nueva App “Mi vendedor ONCE” de JuegosOnce.es donde puedes consultar los resultados escaneando los boletos.