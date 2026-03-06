Ir al contenido
CUPÓN ONCE

Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 6 de marzo

El premio principal es de 6.000.000 euros para aquellos que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España, celebrado todos los viernes.
Madrid -

Este viernes el Cuponazo vuelve a ser el protagonista de la jornada de la ONCE, con sus millones de euros para los agraciados que cuenten con el número ganador y la serie.

Este sorteo es el broche de oro para los sorteos de la semana de la ONCE, que juega con el Cupón diario de lunes a jueves y con el Sueldazo los fines de semana.

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 6 de marzo es el siguiente:

  • Número: 78825
  • Serie: 130

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios del Cuponazo de la ONCE

  • 78825 serie 130: 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 78825: 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
  • 7882: 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
  • 8825: 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
  • 788: 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
  • 825: 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
  • 78: 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 25: 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 7: 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
  • 5: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Comprueba tu suerte

Una vez concluido el sorteo del Cuponazo, se podrán comprobar los números premiados en la página web oficial de JuegosOnce.es y a través de la página web de EL PAÍS.

Además, recuerda la nueva App “Mi vendedor ONCE” de JuegosOnce.es donde puedes consultar los resultados escaneando los boletos.

