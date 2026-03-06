Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 6 de marzo
El premio principal es de 6.000.000 euros para aquellos que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie
Este viernes el Cuponazo vuelve a ser el protagonista de la jornada de la ONCE, con sus millones de euros para los agraciados que cuenten con el número ganador y la serie.
Este sorteo es el broche de oro para los sorteos de la semana de la ONCE, que juega con el Cupón diario de lunes a jueves y con el Sueldazo los fines de semana.
Haznos caso, 17.000.000 € pueden ser un buen regalo de padre 😜 Este 19 de marzo, no te quedes sin tu Cupón Extra #DíaDelPadre de la ONCE. ¡Regálaselo! #BienJugado https://t.co/e7lxSU4ofN pic.twitter.com/IykleHR9Me— JuegosONCE (@JuegosONCE) March 5, 2026
Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy
El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 6 de marzo es el siguiente:
- Número: 78825
- Serie: 130
Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:
Todos los premios del Cuponazo de la ONCE
- 78825 serie 130: 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
- 78825: 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
- 7882: 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
- 8825: 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
- 788: 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
- 825: 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
- 78: 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 25: 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 7: 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
- 5: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.
Comprueba tu suerte
Una vez concluido el sorteo del Cuponazo, se podrán comprobar los números premiados en la página web oficial de JuegosOnce.es y a través de la página web de EL PAÍS.
Además, recuerda la nueva App “Mi vendedor ONCE” de JuegosOnce.es donde puedes consultar los resultados escaneando los boletos.
Otros Sorteos
