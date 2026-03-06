Dos feminicidios de alumnas de la UAEM en una semana sacuden a Morelos: “Perdón Kim, no sabía que estudiar te costaba la vida”

El lunes, el mismo día en que se encontró el cuerpo de Kimberly Joselín Ramos, desapareció Karol Toledo. Dos días después, esta última también fue localizada sin vida. Ambas fueron vistas por última vez cerca de su escuela, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Los casos llegan en vísperas del 8 de marzo y coinciden con otros dos feminicidios registrados en el Estado de México y Sinaloa, en medio del discurso oficial de una caída en las cifras de violencia de género. Además, la supuesta desaparición de una tercera alumna, que ya fue localizada a salvo, terminó de instalar un clima de temor en Morelos y la comunidad universitaria, que ha tomado las instalaciones en protesta por la muerte de sus compañeras. “Perdón, Kim, no sabía que estudiar te costaba la vida”, reclaman los estudiantes.

Kimberly Joselín Ramos, de 18 años y estudiante de contaduría, desapareció el pasado 20 de febrero. La joven tomó un camión de la ruta 1 rumbo a la escuela. Durante el trayecto, según han relatado familiares, se mantuvo en comunicación hasta una hora después de haber llegado a la facultad, en el Campus Chamilpa, en Cuernavaca, la ciudad más grande del Estado. Ramos dejó de responder al teléfono, no volvió a casa y al siguiente día la familia presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas. Tras pasar 11 días desaparecida, su cadaver fue encontrado en uno de los polígonos de búsqueda en la zona norte de la misma ciudad. Por su muerte está detenido Jared Alejandro N, a quien le fueron encontrados la identificación y el bolso de la joven. El Ministerio Público, además, lo relaciona con la venta de droga al interior del campus. En la conferencia matutina de este martes la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el sospechoso es una persona “cercana” a la joven e informó de que el caso se investiga como feminicidio.

Karol Toledo, también de 18 años, estudiaba en Mazatepec, otro plantel de la misma Universidad, donde fue vista por última vez. “Somos los papás de Karol, no saben por lo que estamos pasando y el dolor tan inmenso que tenemos. Ya son cuatro días que no sé nada de ella y eso nos está matando como seres humanos y como papás”, dijo su madre este jueves en la facultad de la joven, donde los estudiantes se organizaban para manifestarse. “Agradecemos su apoyo y espero que nos disculpen por no poder estar con ustedes, tenemos que estar en apoyo con la fiscalía”, agregó su papá. Los universitarios respondieron: “No están solos”. Horas después, el cuerpo de Toledo apareció en Coatetelco, a cinco kiómetros de donde desapareció.

La UAEM cuenta con unos 50.000 estudiantes repartidos en nueve unidades de prepatoria y 35 de nivel superior, que se ubican en distintos puntos del Estado. Abatidos y aun consternados por la muerte de Ramos, se toparon con la desaparición de otra de sus compañeras. Hasta este viernes suman dos semanas de marchas, jornadas de búsqueda con familiares y toma de algunas instalaciones. En el campus más grande, en Cuernavaca, los alumnos pasan día y noche, apoyados por padres de familia y vecinos de la ciudad, que les llevan alimentos, ropa y cobijas. Se organizan en grupos de redes sociales: “Necesitamos apoyo para cubrir esta noche”, “tenemos suficiente comida, gracias compañeros”, comparten. En Mazatepec, la mañana de este jueves salieron a las calles vestidos de blanco y en Jojutla irrumpieron con pancartas en un evento oficial del municipio: “No nos vamos a quedar callados; ya basta de violencia”.

El estado de alerta aumentó esta madrugada, cuando se reportó la desaparición de una estudiante más. La familia de Alondra María Contreras, de 18 años y alumna de la Facultad de Nutrición, no podía localizarla. Su foto circuló rápidamente por los grupos organizados de la comunidad universitaria, hasta que la fiscalía anunció esta mañana que fue encontrada a salvo.

La UAEM sigue sin descanso. Desde la Facultad de Nutrición han denunciado este viernes que recibieron amenazas contra las estudiantes que se manifestan exigiendo mayor seguridad en su universidad. Por su parte, las autoridades de la institución y la fiscalía del Estado aseguran que colaboran en las investigaciones en curso. A Morelos le espera un 8M marcado por la indignación. El Gobierno de Cuernavaca ha blindado los edificios y monumentos históricos del centro.

Aunque las cifras de feminicidios se han reducido considerablemente desde el pico de la pandemia que alcanzó una media de más de 10 mujeres asesinadas al día, los recientes casos ocurridos en apenas un par de días en Morelos, Estado de México y Sinaloa, ponen de relieve el reto al que aún se enfrenta este Gobierno. Al hablar del caso de Kimberly el miércoles, Sheinbaum lo reconocía: “Obviamente falta más, no es suficiente hasta donde hemos llegado”.