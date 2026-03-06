La marcha del 8M en Ciudad de México y el Estado de México: horario, ruta y puntos de salida

Marchar por el Día de la Mujer en Ciudad de México, en marzo de 2023.

El Día de la Mujer reunirá a miles de manifestantes en las calles de la capital para exigir igualdad y justicia

El 8 de marzo se conmemora la lucha por la igualdad y la justicia para las mujeres en todo el mundo. Establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, el Día Internacional de la Mujer busca visibilizar los derechos de las mujeres de todo el mundo. En México, la movilización adquiere especial relevancia ante pendientes históricos como la violencia feminicida y la despenalización del aborto en todo el territorio nacional.

A qué hora comienza la marcha del 8M

Los horarios pueden variar según la organización; sin embargo, la convocatoria general es a las 9.00 horas, con inicio del recorrido alrededor de las 10.30 horas. Las coordinadoras recomiendan verificar previamente la logística de cada contingente, ya que existen bloques específicos para las madres buscadoras, las personas con discapacidad, entre otros grupos.

Ruta y puntos de salida

Diversas organizaciones y grupos feministas han convocado en distintos puntos de encuentro desde los cuales partirán hacia el Zócalo capitalino. Estos incluyen:

La Glorieta de las Mujeres que Luchan

El Monumento a la Revolución

La Fuente de la Diana Cazadora

El Ángel de la Independencia

El Monumento a la Madre

Durante la jornada, la manifestación recorrerá las avenidas emblemáticas de la capital como Paseo de la Reforma, avenida Juárez y distintas calles del Centro Histórico.

La marcha del 8M en el Estado de México

La marcha por el 8M también se extiende al Estado de México. En Ecatepec, se prevé que iniciará a las 12.00 en el Puente de Fierro, y de ahí se movilizarán hacia la Fiscalía General de Justicia para finalizar en el Palacio Municipal.

En Toluca se prevén varios puntos de encuentro; sin embargo, el más común es el Parque Simón Bolívar. La marcha iniciará en torno a las 13.00 con rumbo hacia el Palacio de Gobierno del Estado de México.

En Nezahualcóyotl, la marcha por el 8M partirá a las 12.00 desde la Antimonumenta con rumbo a la Fiscalía, y concluirá en el Parque La Llanta. Por último, en Cuautitlán Izcalli, las organizaciones feministas han convocado a la marcha que iniciará a las 9.00 horas en la Universidad Mexicana para concluir en la explanada del Palacio Municipal.

Recomendaciones para participar de forma segura

Para asistir a la Marcha del 8M, se sugiere una serie de previsiones básicas para garantizar una participación segura y cómoda. En cuanto a la vestimenta, se recomienda usar gorra, gafas y bloqueador para protegerse del sol, así como ropa ligera y calzado adecuado para una caminata prolongada.

Lo ideal es llevar lo indispensable: agua, un refrigerio ligero, identificación oficial y una mochila pequeña. Mantener el teléfono con carga suficiente, o bien, llevar una batería portátil de respaldo para permanecer comunicado en todo momento.

En caso de asistir sin compañía, la recomendación principal es integrarse a alguno de los contingentes organizados. La Marcha del 8M no es únicamente una protesta: es también un espacio de encuentro colectivo, memoria histórica y exigencia frente a los desafíos que aún enfrentan las mujeres en México y en el mundo.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.