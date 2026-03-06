Ir al contenido
México
16 fotos
Día de la Mujer

Chilangas FC, el primer equipo para mujeres con discapacidad visual en Ciudad de México

Mujeres dentro de la cancha, un balón que cascabelea y los gritos de ¡voy!, ¡voy!, ¡voy!, contagian la pasión del fútbol de un equipo que no ve, pero siente y juega con los oídos y la intuición

Aggi Garduño
Aggi Garduño
México -
