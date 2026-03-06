Chilangas FC, el primer equipo para mujeres con discapacidad visual en Ciudad de México

16 fotosDía de la MujerChilangas FC, el primer equipo para mujeres con discapacidad visual en Ciudad de MéxicoMujeres dentro de la cancha, un balón que cascabelea y los gritos de ¡voy!, ¡voy!, ¡voy!, contagian la pasión del fútbol de un equipo que no ve, pero siente y juega con los oídos y la intuiciónAggi GarduñoMéxico - 06 mar 2026 - 10:30CETDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceEn febrero del 2020, la entrenadora Wendy del Río creó un equipo de fútbol para ciegas, pero el confinamiento por la pandemia le obligó a poner pausa y fue hasta el 18 de abril del 2023 que retomaron sus actividades y nació Chilangas FC.Aggi GarduñoCada equipo está integrado por cuatro jugadoras con discapacidad visual y una jugadora normo visual que las va guiando y les indica dónde deben disparar para anotar.Aggi GarduñoLa comunicación constante es la clave para jugar, los sentidos se agudizan y sustituyen por completo a la vista.Aggi GarduñoEl balón es sonoro, con una especie de cascabeles, para que las jugadoras puedan ubicarlo. El antifaz es obligatorio en los partidos y su función principal es que todas las jugadoras estén en igualdad de condiciones y no exista ventaja de las que conservan una ligera percepción de luz o formas.Aggi GarduñoEstudiantes, mamás y profesionistas, para ellas la cancha se convierte en un espacio de libertad en donde no hay bastón, no hay perro guía, y esto les permite generar más confianza en sí mismas. Aggi GarduñoEl parque La Moderna se ha convertido en su lugar de entrenamiento, algunas veces tienen que esperar a que el espacio esté libre para poder jugar seguras.Aggi GarduñoWendy del Río, entrenadora y fundadora de Chilangas FC, promueve el deporte adaptado en escuelas, en la marcha feminista, en el metro y en redes sociales, con el objetivo de romper barreras y demostrar que "las mujeres podemos cumplir nuestros sueños".Aggi GarduñoNayeli Matlalcuatzi, Adriana Rivera, Alexandra Ramírez Sandy Hernández, Wendy del Río, Paulina Hernández, y Jimena Galindo celebran con una porra al terminar el entrenamiento. Aggi GarduñoAdemás de un equipo, Chilangas FC es una colectiva que busca romper estereotipos y crear una red de apoyo.Aggi GarduñoNayeli Matlacuatzi adquirió la discapacidad visual en su adolescencia, pero eso no ha sido una limitante para su desarrollo personal. Nayeli es estudiante y juega como delantera en Chilangas FC.Aggi GarduñoAún falta mucho trabajo por hacer en el fútbol adaptado en México, pero la creación de equipos como Chilangas FC marca el inicio de una mayor participación femenina en esta disciplina.Aggi GarduñoJugadoras de Chilangas FC practican en un parque en Ciudad de México.Aggi GarduñoJimena Galindo, portera de Chilangas FC, mantiene comunicación en todo momento con las jugadoras y las guía para marcar y posicionarse.Aggi GarduñoEl amor y pasión por el fútbol impulsa a Paulina Hernández y Sandy Hernández para estar cada fin se semana en los entrenamientos.Aggi GarduñoActualmente, existen cinco equipos femeninos de fútbol para personas con discapacidad visual a nivel nacional, en Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Tlaxcala y Baja California. Aggi GarduñoChilangas FC se abre camino en una sociedad en la que no hay los espacios suficientes, en la que la accesibilidad diaria es un reto debido a la falta de infraestructuras adaptadas y señalizaciones en Braille, que convierten un trayecto cotidiano en una carrera de obstáculos. Aggi Garduño