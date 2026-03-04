Ana Karen Nute, la joven que desapareció tras pedir un mototaxi por ‘app’ y fue hallada sin vida en el Estado de México

La víctima de 19 años solicitó el servicio de transporte el 28 de febrero al salir de una fiesta en San Antonio la Isla y su cadáver ha sido encontrado en el municipio de Metepec. El conductor está detenido por presunto feminicidio

La última vez que Ana Karen Nute, de 19 años, fue vista con vida fue el pasado 28 de febrero. Un video de una cámara de videovigilancia la muestra subiéndose a una motocicleta al salir de una fiesta en la localidad de San Antonio la Isla, cabecera del municipio de nombre homónimo en el Estado de México. De acuerdo con la información de la Fiscalía General de esa entidad, la joven solicitó el servicio de transporte a través de una app y no se volvió a saber de ella. Este martes su cuerpo fue hallado sin vida y con signos de violencia en un predio baldío en las inmediaciones de San Miguel Totocuitlapilco, a un costado de la carretera Toluca-Tenango del Valle, en el municipio de Metepec. El Ministerio Público ha abierto una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio y ha detenido a Daniel N, el conductor del vehículo que la transportó días antes, a quien señala como presunto autor.

Ficha de búsqueda de Ana Karen Nute. COBUPEM

Nute, de acuerdo con la información brindada por las autoridades, acudió la noche del 28 de febrero a una fiesta en el fraccionamiento Villas del Sauce. Alrededor de las 23.00 solicitó un servicio de transporte por aplicación para retornar a su hogar. A eso de las 23.10, la grabación de una cámara de vigilancia muestra a la joven en el asiento de pasajero de una motocicleta conducida por el chofer asignado. Se la ve sosteniendo lo que parece su celular mientras un guardia registra su salida de la propiedad. Minutos después, según el Ministerio Público mexiquense el viaje apareció como “finalizado” en la plataforma. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Sus familiares se preocuparon, ya que su celular dejó de recibir llamadas y mensajes, por lo que acudieron a sentar denuncia sobre su desaparición ante la Fiscalía.

Su ficha de búsqueda fue compartida en redes sociales y espacios físicos por más de 72 horas, así como el video en el que fue vista por última vez con vida. La grabación muestra al chofer, un hombre con chamarra azul y gorra negra, pero la oscuridad, las sombras y la poca iluminación impiden distinguir su rostro con claridad.

Detención de Daniek 'N' en el Estado de México. FISCALÍA EDOMEX

Las indagatorias de la Fiscalía permitieron la localización de Daniel N, de quien se presume sería el hombre que aparece en el video de la cámara de vigilancia. Fue detenido por su probable participación en la desaparición y asesinato de Nute. El Ministerio Público aún no ha brindado detalles sobre cómo ocurrió el hecho ni si existen más personas implicadas. Tampoco han detallado si el acusado que ofrecía el servicio de transporte contaba con registro formal y vigente ante la plataforma digital.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sinaloa reportó ocho casos de feminicidio durante enero del año en curso, seguido de Ciudad de México, que contabilizó cinco carpetas de investigación. En tanto, el Estado de México y Tamaulipas reportaron cuatro casos cada uno. Según las estadísticas del SESNSP, en la entidad mexiquense, cuatro de cada 100.000 mujeres son víctimas de feminicidio.