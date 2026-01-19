La desaparición de una mujer embarazada de nueve meses tiene en vilo a Puebla

La familia de Lidya Valdivia Juárez le perdió el rastro en la carretera, después de que ella enviara una foto de unos hombres que intentaban robarle su vehículo

La desaparición de una mujer embarazada la madrugada de este domingo tiene a Puebla con el aliento contenido. Lidya Valdivia Juárez, de 28 años, envió a su esposo una foto mientras manejaba su vehículo en la carretera de Acajete, al oeste de Puebla. En la imagen se ve a dos hombres en una moto muy cerca de ella intentando robarle el vehículo, según ha denunciado su familia. Esa fue la última vez que supieron de ella. “El día de hoy se iba a aliviar [dar a luz], ya tenía su cita para aliviarse. Mi familia está destrozada”, ha escrito su hermana, Andy Valdivia en redes sociales.

La Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla ha difundido la ficha sobre Valdivia para pedir cualquier información que lleve a su paradero. En el documento, se indica que la última vez que se tuvo contacto con ella fue a la 1:30 de la madrugada de este domingo, cuando conducía un Chevrolet Malibu tipo sedán del año 2016.

La hermana de Lidy ha compartido en redes sociales fotografías de la mujer embarazada y ha pedido a la comunidad sumarse a la búsqueda. “Ella estaba delicada [de salud], tememos por su vida y la de su bebé. Las personas que la tengan, tengan misericordia y suéltenla para que reciba atención médica”, ha suplicado en una publicación de Facebook. Valdivia salía de cuentas esta semana y tenía ya agendada su cita para dar a luz en el hospital este lunes.

Medios de comunicación locales han reportado que Valdivia mandó un mensaje a su esposo antes de desaparecer esa noche en la carretera que conecta el municipio de Acajete con Apango. El último archivo que envió fue una foto borrosa de la carretera, en la que aparecen unos hombres a bordo de una motocicleta que la perseguían seguidos de otro vehículo, presuntamente con la intención de robarle su coche.

Sus familiares han organizado manifestaciones y cortes de vía y autopista para exigir la localización inmediata de la joven. “¡Queremos justicia!; ¡queremos a Lidya!; ¡viva se la llevaron, viva la queremos!”, son las consignas de las pancartas del centenar de manifestantes que han salido a marchar desde el domingo por la tarde hasta este lunes para reclamar por la seguridad del Estado de Puebla. A día de hoy, México suma 132.405 personas desaparecidas en su registro, que no ha dejado de crecer. El grupo de edad de Valdivia, jóvenes de entre 25 y 29 años, es de los más afectados.