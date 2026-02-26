Berkshire, después de Buffett: llega la hora de Abel para dar a conocer “su voz, su tono y su estrategia”

El sucesor del célebre inversor publicará este sábado su primera carta a los accionistas, en la que marcará el rumbo de la firma bajo su dirección

El nuevo consejero delegado de Berkshire Hathaway, Greg Abel, se enfrenta a numerosos retos como sucesor del multimillonario Warren Buffett, el inversor más famoso de la historia reciente. Este sábado, Wall Street verá cómo aborda uno de los desafíos exclusivos de Berkshire: la tan esperada carta anual a los accionistas.

Buffett, de 95 años, dimitió a finales de año como primer ejecutivo, con lo que puso fin a seis décadas en las que transformó una empresa textil en crisis en un conglomerado de más de un billón de dólares, propietario de varias aseguradoras, el ferrocarril BNSF y docenas de empresas energéticas, industriales y minoristas. Todavía presidente de la firma de inversión, Buffett anunció en noviembre que se mantendrá “en silencio” mientras Abel asume el cargo.

Buffett es un personaje difícil de seguir, y Abel, de 63 años, no será una copia exacta. Ya sea respondiendo preguntas junto a Buffett en las reuniones anuales en Omaha, Nebraska, o en una carta de 2022 sobre sostenibilidad ambiental que Buffett le encargó escribir, Abel se ha centrado más en los aspectos prácticos de los negocios de Berkshire al dirigirse a los inversores. Su carta puede tener el mismo efecto, quizás con menos lirismo que el esperado escrito anual de Buffett. Se trata de una oportunidad para mostrar cómo evolucionará Berkshire, e incluso para marcarse objetivos para reducir su caja de 381.700 millones de dólares.

“Warren Buffett era el Mark Twain de los redactores de cartas a los accionistas”, señala a Reuters Evan Pondel, fundador de la firma de relaciones con inversores Triunfo Partners y profesor en la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California. “No ha sido fácil conocer a Abel en Berkshire. La carta anual es su oportunidad para establecer su voz, tono y estrategia”. Abel se incorporó a Berkshire en el año 2000 y durante los últimos ocho años fue vicepresidente, supervisando docenas de negocios no relacionados con seguros. Se le reconoce su profundo conocimiento de Berkshire y su compromiso con su cultura.

“La credibilidad de la dirección ha sido una parte importante de la estrategia de Berkshire”, señala Greg Miller, profesor de la Escuela de Negocios Ross de la Universidad de Michigan, especializado en comunicación financiera. “El nombre de Buffett aportó credibilidad a lo que hace la empresa y a sus decisiones. Abel debe asumir el reto y continuar con esa tendencia”.

Caída de las acciones

Los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio pasado de Berkshire se publicarán junto con la carta de Abel. Las previsiones apuntan a que el beneficio operativo para todo 2025 puede acercarse al récord de 47.440 millones de dólares establecido un año antes. Sin embargo, el precio de las acciones de Berkshire ha caído un 8% desde el pasado 3 de mayo, cuando Buffett anunció su dimisión, mientras que el índice S&P 500 sube un 22%.

Los analistas llevan mucho tiempo considerando la acumulación de efectivo como un lastre. Berkshire ha vendido acciones netas durante 12 trimestres consecutivos y no ha realizado recompras de títulos durante cinco trimestres consecutivos. Sus acciones cotizan a aproximadamente 1,5 veces su valor contable. Berkshire no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Ninguna de las palabras de ningún otro primer ejecutivo, incluyendo las de Jamie Dimon de JPMorgan Chase y Larry Fink de BlackRock, fue tan criticada como las de Buffett. Cada una de sus cartas, escritas desde 1978, se encuentra en el sitio web de la compañía. Buffett solía adoptar un tono familiar. En 2008, escribió una famosa frase sobre los excesos financieros que llevaron al colapso del mercado inmobiliario estadounidense: “Solo se sabe quién ha estado nadando desnudo cuando baja la marea”. Aun así, aunque Abel escribe principalmente sobre Berkshire, podría dirigir su atención a otros ámbitos. “Las cartas de Buffett no solo hablaban de lo que hacía Berkshire, sino de cómo Buffett veía el mundo. La gente querrá saber cómo Greg Abel ve el mundo”, dijo Miller. “Tiene que mantener un equilibrio entre la continuidad y su consolidación”.

Otras incógnitas

La carta de Abel podría abordar otras preguntas sin respuesta. Entre ellas, se incluye cuánto tiempo permanecerá en el cargo el vicepresidente Ajit Jain, de 74 años, a quien Buffett calificó de talento “único”, tras décadas al frente de las operaciones de seguros de Berkshire. Berkshire tampoco ha nombrado a un director de inversiones para reemplazar a Buffett, quien gestionaba la mayor parte de su cartera de acciones de aproximadamente 300.000 millones de dólares. Ted Weschler ayudó a gestionar la cartera y puede ser candidato para desempeñar ese papel, al igual que Abel, o ambos.

Mientras tanto, las opciones para reducir el efectivo incluyen reanudar las recompras de acciones o pagar el primer dividendo de Berkshire desde 1967. “Greg será oportunista; ese es un sello distintivo del estilo Berkshire”, afirmó Steven Check, inversor de Berkshire desde Check Capital Management en Costa Mesa, California. Pondel afirmó que Abel debería usar la carta para demostrar su adhesión a los valores de Buffett, un enfoque centrado en el valor para el accionista a largo plazo y una tesis de inversión que pueda ejecutar durante la próxima década. Eso significa ser más que un simple mensaje general de Berkshire.

“Seguir a Buffett es como quitarle el balón a Tom Brady”, dijo Macrae Sykes, gestor de cartera de Gabelli Funds en Nueva York, refiriéndose al exjugador profesional de fútbol americano, ya retirado. “Mientras Abel pueda comunicarse bien y ofrecer una retroalimentación empresarial clara y transparente, contribuirá a generar confianza en los accionistas”.