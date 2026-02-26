‘Rosita’, el sencillo de Rauw Alejandro tensa la relación entre Cazzu y Christian Nodal

La canción incluye una estrofa sobre casarse ‘a lo Christian Nodal’; la artista argentina publicó un texto en el que critica al puertorriqueño y a su equipo de trabajo, mientras que el cantante de regional mexicano y el propio Rauw justifican que es ‘solo una frase’

El nuevo sencillo del puertorriqueño Rauw Alejandro ha tensado más la relación entre la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, y el artista de regional mexicano Christian Nodal, quien fue su pareja entre 2022 y 2024. El 19 de febrero de este año, el boricua lanzó Rosita, un sencillo en el que colabora con Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido como Jhayco o Jhay Cortez, y el productor de reggaetón Marco Efraín Masías Fernández, conocido como Tiny. Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, también aparece acreditado como coautor del tema (solo en Apple Music; tras la polémica, el crédito del boricua fue eliminado). Es Cortez quien canta “Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal”, casi en la marca de los dos minutos de reproducción.

Durante la noche de este miércoles, Rauw Alejandro ha salido a defenderse tras el bulo que la frase ha generado. “En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre”, inicia el comunicado del puertorriqueño, publicado en su cuenta de X.

“Sobre ‘la barra’… No la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché, no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta”, añade.

Cazzu publicó en su perfil de Substack, una plataforma para publicar textos gratuitos o de paga, el 2 de febrero, un escrito que tituló Tiradera. “Hoy, la obra se llama: ‘La legendaria camaradería entre varones’. En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo los carcome”, se lee.

La artista utilizó el texto para plantear la división de su identidad pública y privada, la cual se ve en conflicto cuando surgen situaciones como esta, que dejan entrever la complicidad y el silencio patriarcal, y la hipocresía en la industria. “No lo dijo él”, escribe la argentina sobre Rauw Alejandro, con quien había colaborado en varias ocasiones, “pero eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina: ‘Voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada; total, no será mi crimen’. La tibieza, un gran enemigo del bien”.

Cazzu en Ciudad de México, en agosto de 2025. Aggi Garduño

Nodal aprovechó el canal de su cuenta de Instagram para decir, de manera indirecta, que lo de Cazzu era un “dramón” por una barra que dice que alguien se enamora y se casa rápido. “Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada”, se lee.

En varios mensajes minimiza la situación, pero se queja de la selectividad de la indignación, según escribe. “[Ella] puede posar en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de Rosita, que me dejó bien entendido que era ‘imperdonable’ por la historia que, seguramente, nunca contará. Pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”, dice el músico en un mensaje con varias indirectas; algunas, indescifrables.

Nodal reclama que la maternidad es algo sagrado. “No debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera; es mi bebé”.

Christian Nodal en Texas, en marzo de 2024. Omar Vega (Getty Images)

Cazzu también hace alusión a esto en su texto. “Pensemos juntos lo que me arde. ¿Una separación? ¿Un engaño? Vamos, no soy tan básica. Básicos son los camaradas que, por encima de la empatía, eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema; el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado”.

A las 22.23, casi siete horas después de la contrarrespuesta, el mexicano retomó la polémica para señalar que los comentarios hechos meses atrás por su expareja eran falsos: Cazzu mencionó en una entrevista durante el programa Se regalan dudas, que el abogado de Nodal la amenazó con revocar permisos de viaje de su hija cuando él quisiera. “Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos, pero mi silencio y mi distancia no son abandono. La única vía que me queda es esperar la justicia”, dice el cantante.

La polémica ha estado desde el inicio entre la relación de ambos. Nodal comenzó a salir públicamente con Cazzu unos meses después de su rompimiento con Belinda, con quien estaba comprometido. A finales de 2023, comenzaron a surgir especulaciones de que la argentina y el mexicano se habían separado, a dos meses de haberse convertido en papás. Fue en mayo del siguiente año que Nodal eliminó todas las fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparecía con la rapera y una semana después, ambos publicaron un comunicado confirmando los rumores.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.