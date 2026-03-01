La escalada bélica en Oriente Medio impacta sobre el Mobile World Congress

El Aeropuerto de Barcelona- El Prat lo tenía todo preparado para que Mobile World Congress (MWC) volviera a ser un éxito este 2026. El aeropuerto preveía gestionar desde el pasado viernes y hasta el domingo 8 de marzo un total de 9.146 vuelos capaces de trasportar a 1.749.702 plazas. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la incertidumbre de sus consecuencias junto con el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio está provocando una oleada de cancelaciones de vuelos y, con toda seguridad, afectará al funcionamiento del MWC.

Desde el propio congreso, una portavoz aseguraba a mediodía de este domingo que la escalada bélica y el cierre de aeropuertos “afectará a un número reducido de visitantes y expositores y a algún ponente del congreso”. La dirección no ha hecho una previsión sobre la afectación que puede suponer al MWC justo el año en que se cumple el 20 aniversario que se celebra el mediático congreso en la capital catalana.

La edición de este 2026 comienza este lunes 2 y se extenderá hasta el jueves 5 en el recinto de la Gran Via de la Fira. Hasta el ataque a Irán, la previsión de los organizadores era superar los 109.000 asistentes que supusieron un récord en la edición de 2025. Algo que ahora, y con el transporte internacional cortado con Oriente Medio, no se alcanzará. De hecho, han cerrado el espacio aéreo Qatar, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Kuwait, Bahréin e Irak. Además, tienen el espacio aéreo afectado y con restricciones Siria, Arabia Saudí, Omán y el Líbano.

En el aeropuerto de Barcelona, son varios los vuelos afectados y, muchos de ellos, venían repletos de congresistas. El aeropuerto del Prat ha cancelado vuelos con Kuwait y Tel Aviv, así como conexiones con Doha, Abu Dhabi o Dubái. Además de otros vuelos que conectan Barcelona con Asia o Australia y que utilizan algunos de estos aeropuertos como hub de conexión entre Asia y Europa están sufriendo cancelación. De hecho, compañías como Qatar Airways, Emirates o Etihad han suspendido todos los vuelos.

Desde el MWC aseguran que el número de cancelaciones todavía es incierto aunque nada lleva al optimismo. Los empresarios españoles que se dedican a trasladar a congresistas durante esta semana ya apuntan a que la escalada bélica puede afear, y mucho, el congreso de este 2026. “Estamos teniendo mucha afectación de clientes y proveedores que tenían que venir desde Sudáfrica, sureste asiático y Australia que ya nos han dicho que no pueden llegar. Son muchísimas cancelaciones”, advierten fuentes del sector. “Este domingo estamos realizando las primeras reuniones para comenzar mañana el congreso. Ya nos faltan participantes de Australia y Dubai y nos tememos que habrá más ausencias”, lamentan las mismas fuentes.

La previsión del MWC de este año era reunir a 2.900 expositores, cerca de 110.000 asistentes y generar un impacto económico cercano a los 585 millones de euros. Se preveía asistentes de 205 países y el cartel de lleno de casi todos los hoteles de L’Hospitalet de Llobregat y Barcelona además de los apartamentos turísticos.