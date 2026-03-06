El Departamento de Justicia publica una docena de documentos pendientes con las acusaciones contra Trump en el caso Epstein

La agencia federal asegura que los documentos no fueron publicados antes porque se registraron como duplicados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes varios archivos de documentos del caso de Jeffrey Epstein, el financiero millonario que en 2019 murió en la cárcel acusado de explotación sexual y pederastía.

Los nuevos documentos están relacionados con una denuncia, sin pruebas, que acusaba hace casi 40 años al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de abusar de una menor. El mandatario republicano ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad relacionada con el difunto agresor sexual, con el que cortó relaciones en 2005 tras un incidente en su mansión de Mar-a-Lago.

La mujer, cuyo nombre no se ha revelado, declaró a los agentes del FBI que Epstein le presentó a Trump en la década de los ochenta, cuando ella aún era menor. La mujer acusó a ambos de agredirla sexualmente. Los agentes del FBI no tuvieron más contacto con la mujer después de las entrevistas. “Esas acusaciones son completamente infundadas y respaldadas por cero evidencia creíble”, señaló la portavoz de la Casa Blanca. Karoline Leavitt. “Como hemos dicho innumerables veces, el presidente Trump ha sido totalmente exonerado por la publicación de los archivos de Epstein”, agregó.

La desclasificación se produce después de que varios medios estadounidenses advirtieran que el departamento que dirige la Fiscal General, Pam Bondi, estaba reteniendo documentos relevantes del archivo Esptein.

Los demócratas en el Congreso advirtieron de que faltaban, al menos, medio centenar de documentos por publicar, y acusaron al Departamento de Justicia de encubrimiento. La polémica alimenta la teoría de la falta de independencia del ministerio de Justicia respecto a la Casa Blanca. Hace unos días, las autoridades han colgado un enorme cartel con la cara de Trump en la sede del Departamento que dirige Pam Bondi.

El departamento federal argumentó que no había publicado los archivos antes porque los más de 500 abogados que contrataron para clasificar y analizar los documentos creyeron que eran duplicados de otros documentos.

El Departamento de Justicia ha desclasificado más de tres millones de documentos de todo el archivo Epstein, incluyendo miles de fotos y videos en el que aparecen varios personajes de la élite política y financiera mundial. La publicación se produjo después de que se aprobara una ley en el Congreso estadounidense a finales del año pasado que obliga a la Administración federal a publicar todos los registros de Epstein.

La relación de algunos personajes con el financiero pedófilo, calificado por un juez como el mayor depredador sexual de la historia de Estados Unidos, ha provocado un escándalo. El hermano del rey de Inglaterra, Andres Mounbatten Windsor; la esposa del príncipa de Noruega, Mette Marit; el fundador de Microsoft, Bill Gates; el expresidente estadounidense, Bill Clinton, y otros muchos más, han visto golpeada su reputación por las relaciones que mantuvieron con Epstein incluso cuando ya estaba acusado por la justicia.

La última remesa de documentos desclasificados incluye 16 páginas que contienen tres resúmenes de las entrevistas que agentes del FBI elaboraron tras la denuncia de una mujer que acusó a Trump de abuso sexual cuando era menor de edad, hace más de dos décadas. También hay dos páginas de un formulario de admisión que registra la llamada al FBI de un amigo que le comunicó las acusaciones.

En un comunicado, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aplaudieron la publicación de las tres entrevistas que el Departamento de Justicia inicialmente retuvo. Si bien criticaron al departamento por su manejo de los documentos. “Seamos claros: este encubrimiento de la Casa Blanca continúa. Millones de páginas aún permanecen ocultas al público y a nuestro comité”, manifestó Sara Guerrero, portavoz de Oversight Democrats, según recoge NPR.

El miércoles, los miembros de ambos partidos en el comité votaron para citar a la fiscal general Pam Bondi para que responda preguntas sobre el manejo de los archivos.