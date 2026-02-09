Ghislaine Maxwell ofrece exculpar a Trump del ‘caso Epstein’ a cambio de inmunidad

La amiga y cómplice de Jeffrey Epstein se acoge a la Quinta Enmienda para no declarar en el Congreso de Estados Unidos. Está en la cárcel acusada de tejer una red de tráfico de menores

Mientras las últimas revelaciones del caso Jeffrey Epstein golpean los círculos de poder de medio mundo, Ghislaine Maxwell, la principal colaboradora y cómplice del financiero pedófilo que murió en la cárcel en 2019, ha comparecido este lunes por videoconferencia ante el comité de cumplimiento del Congreso de Estados Unidos. Maxwell había sido citada para tratar de arrojar luz sobre las actividades del millonario que tejió una red de tráfico sexual y abusó de menores, y sobre la gestión que el Departamento de Justicia ha hecho sobre el voluminoso archivo del caso, con miles de fotos y videos.

Pero la amiga y cómplice de Epstein, que está en una cárcel en Bryan (Texas) donde cumple una pena de 20 años de prisión, se ha acogido a la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense para evitar declarar y responder a las preguntas de los miembros del comité, celebrado a puerta cerrada.

David Markus, el abogado de Maxwell, ha explicado que ella estaría dispuesta a despejar las dudas que existen sobre las relaciones de Donald Trump y Bill Clinton con Epstein si se le concede inmunidad. “Solo ella puede ofrecer la versión completa. Puede que a algunos no les guste lo que escuchan, pero la verdad importa. Por ejemplo, tanto el presidente Trump como el presidente Clinton son inocentes de cualquier delito. Solo la Sra. Maxwell puede explicar por qué, y el público tiene derecho a esa explicación”, ha escrito a través de una publicación en X.

A través de una declaración leída, ha argumentado que tiene derecho a no testificar ante el riesgo de que se incrimine a ella misma y agrave su situación judicial. La reunión del comité del Congreso ha durado menos de una hora.

“Desafortunadamente, hoy tuvo la oportunidad de responder preguntas que todo estadounidense tiene, preguntas que serían muy importantes en esta investigación, y eligió invocar su Quinta Enmienda”, aseguró el presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, sobre Maxwell.

El presidente del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano James Comer, habla con la prensa sobre Ghislaine Maxwell, este lunes. J. Scott Applewhite (AP)

Los miembros del comité ya intuían la estrategia de Maxwell, uno de los personajes más siniestros del caso Epstein. Su abogado lo adelantó en una carta enviada al comité este domingo. Avanzó que solo testificaría si se le garantizaba inmunidad penal.

“Después de meses de desafiar nuestra citación, Ghislaine Maxwell finalmente compareció ante el Comité de Supervisión y no dijo nada”, dijo el demócrata Robert García, quien explicó que su partido lleva meses intentando que comparezca. García abundó: “No respondió preguntas ni proporcionó información sobre los hombres que violaron y traficaron con mujeres y niñas”.

Estrecha amiga del millonario que organizaba depravadas fiestas en las que ofrecía la compañía de mujeres jóvenes e incluso niñas menores de edad a la élite mundial, el papel de Maxwell en la trama era fundamental. Reclutaba a jóvenes de entornos desfavorecidos o familias desestructuradas. Les ofrecía dinero a cambio de masajes, pero estos terminaban convirtiéndose en otra cosa. A partir de estas primeras víctimas, ampliaba su red con amigas de estas jóvenes explotadas sexualmente.

Ghislaine Maxwell y el príncipe Andrés en una imagen de los archivos desclasificados el pasado diciembre. CONTACTO vía Europa Press (CONTACTO vía Europa Press)

Pese a que intuía que la citación en el comité del Congreso se convertiría en un frontón, con preguntas sin respuesta, el presidente de la comisión, James Comer, se ha visto obligado a convocarla para justificar la presión que está realizando para que también comparezcan el expresidente demócrata Bill Clinton y Hillary Clinton. El exmandatario estadounidense es una de las principales figuras que aparecen en los papeles del financiero pederasta. Aunque ha reconocido su amistad con el magnate, asegura que nunca tuvo conocimientos de la red de explotación sexual y abuso de menores.

La desclasificación del último lote de documentos del caso Epstein a finales de enero ha reabierto un caso que amenaza con salpicar a algunos de los personajes más ricos e influyentes del mundo. La íntima amistad que Epstein mantuvo con Trump durante los años ochenta y noventa del siglo pasado alimenta el interés en el caso. El nombre del republicano aparece citado 4.500 veces en los archivos, pero en ninguna se le relaciona con la red de explotación sexual, ni se le ve en conductas indecorosas, como sí ocurre con otros personajes.

A raíz de la publicación de más de tres millones de documentos, con miles de fotos y videos, que revelan la relación de Epstein con personajes de la realeza europea, altos funcionarios de gobiernos extranjeros y la élite empresarial estadounidense, varios congresistas han pedido investigar las últimas revelaciones. También está bajo escrutinio la gestión que el Departamento de Justicia hizo sobre el caso, con un comportamiento errático a la hora de desclasificar la documentación, censurando numerosos archivos y con la sospecha de parcialidad para proteger a Trump. Por eso, varios legisladores esperaban revisar este lunes algunas versiones sin censurar.

Mientras se producía la declaración de Maxwell, la familia de una de las víctimas más conocidas del caso, Virginia Giuffre, ha publicado una carta que ha enviado a la condenada. Las acusaciones de Giuffre, quien se quitó la vida el año pasado, antes de publicar sus memorias, fueron decisivas para ilustrar la depravación de la red de Epstein y los personajes poderosos que se revoloteaban en torno a él.

“Ghislaine era un monstruo; a menudo era más cruel y despiadada que Epstein. Dicho de otro modo, Epstein era Pinocho y ella Geppetto. Ella era la controladora”, escribieron los familiares de Giuffre en la carta. “Ghislaine, mereces pasar el resto de tu vida en una celda. Atrapada en una jaula para siempre, igual que atrapaste a tus víctimas”, añade la misiva.