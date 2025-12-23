Trump viajó en el avión de Epstein “muchas más veces” de lo que se creía, según nuevos papeles del Departamento de Justicia

La liberación de nuevos documentos relativos al caso del millonario pederasta Jeffrey Epstein ha proseguido en las últimas horas, gobernada por el caos, con la liberación de papeles en dos tandas. La primera fue este lunes, a última hora de la tarde. Estos fueron eliminados de la web en la que el Departamento de Justicia está obligado a colgarlos por una ley aprobada por la inmensa mayoría del Congreso. Las autoridades no dieron una explicación de por qué desaparecieron esos materiales, pero EL PAÍS pudo hacerse con una copia. En la madrugada de este martes (hora de Washington), los funcionarios del Departamento de Justicia soltaron una nueva remesa de unos 11.000 documentos, más de 30.000 páginas en total. Aún no ha sido posible repasarlos con detalle, pero todo indica que son los mismos de la noche anterior.

En el nuevo lote, accesible aquí, hay múltiples referencias al presidente de Estados Unidos, prácticamente ausente en la primera desclasificación, del viernes pasado.

A falta de un estudio pormenorizado del conjunto, en este destaca un correo electrónico enviado por el fiscal del distrito sur de Nueva York el 7 de enero de 2020. Se titula “Registros de vuelos de Epstein”, se puede leer aquí, y dice: “Para su conocimiento, queríamos informarles de que los registros de vuelos que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de lo que se había informado anteriormente (o de lo que sabíamos), incluso durante el periodo en el que prevemos presentar cargos en el caso de Maxwell”.

Maxwell es Ghislaine Maxwell, mejor amiga del financiero pederasta, condenada hace un lustro a 20 años de prisión, que se halla cumpliendo en estos momentos, por su complicidad en la red de tráfico sexual con centenares de víctimas menores de Epstein.

En ese mail, se especifica también que “figura como pasajero en al menos ocho vuelos entre 1993 y 1996, incluyendo al menos cuatro vuelos en los que también estaba presente Maxwell”. Se indica asimismo que viajó con varios miembros de su familia: Marla Maples, su hija Tiffany y su hijo Eric.

En uno de esos registros, consta que en cierta ocasión, en 1993, “él y Epstein fueron los únicos pasajeros registrados”. En otro, a los dos amigos les acompaña una “mujer de 20 años cuya identidad ha sido censurada”. Hay dos vuelos más, en los que figuran “nombres de posibles testigos, eran mujeres que podrían ser posibles testigos en el caso de Ghislaine Maxwell“.

Una amistad rota

Trump y Epstein fueron amigos durante unos 15 años. Su relación se rompió, según el presidente de Estados Unidos, en 2004, después de que, de nuevo a tenor de su relato, este lo echara de su club-residencia, Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida) porque el financiero se comportaba como un “rarito”. En todos estos años nunca ha sido posible demostrar que Trump participara de los delitos de Epstein ni que tuviera conocimiento de ellos. Los últimos papeles difundidos por el Departamento de Justicia tampoco prueban nada en ese sentido.

En los nuevos papeles, también llama la atención uno que muestra que en 2021 se envió una citación judicial a Mar-a-Lago para solicitar documentos relacionados con el caso de Maxwell, cómplice de Epstein en el tráfico sexual. The Washington Post destaca, por su parte, “varias pistas recopiladas por el FBI sobre la relación de Trump con Epstein y las fiestas celebradas en sus propiedades a principios de la década de 2000″. Los documentos no revelan si se llevaron a cabo investigaciones posteriores ni si se corroboró alguna de las pistas, advierte el rotativo de la capital estadounidense.

El Departamento de Justicia envió a eso de las 7:30 un mensaje en su cuenta de X, con una advertencia: “Algunos de estos documentos contienen acusaciones falsas y sensacionalistas lanzadas por el FBI justo antes de las elecciones de 2020 [que ganó el demócrata Joe Biden]. Seamos claros: esas afirmaciones no tienen fundamento y son falsas, carecen de cualquier atisbo de credibilidad. (...) Pese a todo, debido a nuestro compromiso con la transparencia, estamos liberando estos documentos con las obligaciones requeridas por la ley para proteger a las víctimas de Epstein”.

El lunes, durante una comparecencia ante los medios en Mar-a-Lago, Trump dijo que la publicación la semana pasada de miles de fotografías de los papeles Epstein corría el riesgo de implicar a personas “muy respetadas” sin conexión con los crímenes del financiero, que murió en una celda de Nueva York en 2019 en lo que el forense dictaminó que fue un suicidio. La prensa quiso saber la opinión del presidente sobre las comprometedoras imágenes del expresidente Bill Clinton, que fueron las protagonistas de esa primera desclasficiación. Trump calificó de “terrible” el hecho de que se hubieran difundido.

“No me gusta que se muestren las fotos de Bill Clinton. No me gusta que se muestren las fotos de otras personas. Creo que es algo terrible”, dijo Trump. “Creo que Bill Clinton es un hombre adulto, y que puede defenderse. Pero probablemente se estén exponiendo fotos de otras personas que se cruzaron con Jeffrey Epstein inocentemente hace años... y son banqueros, abogados y otras personas muy respetadas”. Trump añadió que el millonario pederasta “estaba por todas partes en Palm Beach”, exclusivo municipio de Florida en el que este tenía una casa y en el que se encuentra Mar-a-Lago.

Clinton, quien, como Trump, nunca ha sido acusado de ningún delito, envió a través de su representante, Ángel Ureña, un recado el lunes. “Hacemos un llamamiento al presidente Trump para que ordene a la fiscal general [Pam] Bondi que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia, mencione o contenga una fotografía de Bill Clinton”.