¿Sale Trump? ¿Y Clinton? ¿Por qué están tan censurados? Preguntas y respuestas sobre los nuevos papeles de Epstein

Una de las fotos de Jeffrey Epstein (sin datar) incluida en la liberación de documentos de este viernes.

La última divulgación de parte de los materiales del millonario pederasta en poder del Departamento de Justicia queda muy lejos de despejar todas las dudas sobre el caso

Fue una nueva liberación masiva de documentos del caso Epstein. Y una constatación más de que aún queda demasiado por saber en el caso del millonario pederasta.

El Departamento de Justicia estadounidense divulgó este viernes unos 13.000 documentos que obran en su poder sobre los distintos procesos penales contra Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell. Lo hizo en cumplimiento de una ley aprobada casi por unanimidad en el Congreso para obligar a la Administración de Donald Trump a difundir todos los archivos del financiero, que murió en 2019 (en un suicidio, según el forense) mientras esperaba en una celda de Nueva York a ser juzgado como cabecilla de una red de tráfico sexual con centenares de víctimas menores de edad.

Como de costumbre, la desclasificación de nueva información sobre el “peor depredador de la historia de Estados Unidos”, según lo definió el magistrado de uno de sus juicios instruidos, generó una expectativa solo comparable a la decepción de quienes esperaban despejar todos los enigmas. También puso a decenas de periodistas en redacciones de todo el mundo a examinar esos materiales en busca de novedades.

El conjunto es tan ingente que no pareció prudente emitir en las primeras horas un veredicto sobre las revelaciones que contiene y sobre lo que aún queda por saber. Hasta que eso sea posible, aquí planteamos una serie de preguntas y respuestas sobre el último capítulo del siniestro culebrón de los papeles de Epstein.

Fotos del archivo de Epstein reveladas por el Departamento de Justicia. Jonathan Ernst (REUTERS)

¿Qué documentos se desclasificaron este viernes?

Provienen de tres fuentes: la primera investigación por abusos sexuales en Florida, en 2005, el juicio en ese mismo Estado en el que el financiero salió extraordinariamente bien parado en 2008, y el proceso iniciado contra él en el momento de su muerte en Nueva York, en 2019. Incluyen registros de llamadas, testimonios ante el gran jurado, transcripciones de entrevistas, vídeos y fotos sin contexto. Las partes de texto están censuradas hasta el extremo, porque la ley que obligaba a su publicación autorizaba también al Departamento de Justicia a tachar cualquier información comprometedora para las víctimas, unas 1.200, según calculó este viernes Todd Blanche, vicefiscal general de Estados Unidos.

La Ley de Transparencia con los Archivos de Epstein, una norma que torció el brazo de los aliados de Trump tras meses de resistirse a desclasificar nuevos documentos, exigía que el material publicado fuera fácilmente descargable, y que permitiera hacer búsquedas. También invitaba a salvaguardar materiales con descripciones de abuso sexual de menores, imágenes escabrosas o datos que puedan poner en peligro una investigación en activo o un proceso judicial en marcha. La fiscal general, Pam Bondi, está obligada a justificar lo que se censuró y el Congreso, a redactar un informe adicional que detalle el contenido tachado en un plazo de 15 días a partir de la publicación.

¿Cuáles son las principales novedades?

Sobre todo, vienen de la parte gráfica. Hay nuevas fotos de Epstein y Maxwell, también en compañía de los muchos amigos famosos que ambos frecuentaban: del expresidente Bill Clinton a Michael Jackson, y del expríncipe Andrés al colombiano Andrés Pastrana.

Ghislaine Maxwell y Andrés Pastrana (presidente de Colombia de 1998-2002). Departamento de Justicia de EE. UU.

Por el lado documental, tal vez la pieza más importante sea una que da cuenta de la denuncia al FBI de una de las primeras víctimas de Epstein, Maria Farmer. La agencia no le hizo caso cuando esta, siendo menor, puso en 1996 en conocimiento los abusos sexuales a los que la habían sometido el financiero pederasta en compañía de Maxwell.

Este viernes, Farmer emitió un comunicado en el que decía que había sido “uno de los días más felices” de su vida, y que había llegado por fin algo de justicia para ella, tras décadas en los que su testimonio no fue tomado en cuenta. Lamentó también la oportunidad perdida: si aquellos agentes la hubieran creído, tal vez centenares de menores no habrían tenido que pasar por la experiencia traumática que aún persigue a Farmer.

¿Son todos los que guardaba el Departamento de Justicia?

No. Ya lo avisó Blanche por la mañana en una entrevista con Fox News. Pese a que la ley obligaba al Departamento de Justicia a liberar “todos” los papeles que las autoridades custodian sobre Epstein, el equipo de 200 personas puestas a la tarea por la fiscal general solo alcanzó en 30 días, afirmó Blanche, a revisar y censurar una parte de los archivos.

Teniendo en cuenta que el gran protagonista de la desclasificación fue el expresidente demócrata Bill Clinton, surgió la duda razonable de si el Departamento de Justicia no habría escogido cuál sería la parte a la que les daría tiempo a llegar antes de este viernes.

Entonces… ¿qué queda por salir?

No está del todo claro. De lo que no hay ninguna duda es que aún quedan muchos puntos ciegos en la telaraña de abusos y relaciones de poder de Epstein. Además, quedó pendiente sacar en claro de esta liberación revelaciones concluyentes y sustanciosas sobre el origen de la riqueza de Epstein, que es aún, en buena medida, todo un misterio. O sobre cómo pudo armar una red de tráfico internacional de menores sin despertar las sospechas de los centinelas expertos en movimientos sospechosos de capitales de los bancos, sobre todo JP Morgan, con los que operaba y que lo cuidaban como a un cliente preferente al que no se molestaron en hacer preguntas durante décadas.

¿Hay novedades sobre su círculo de amigos poderosos?

No muchas, pero una de las mayores sorpresas ha sido la cantidad de material en el que aparece Clinton. El Departamento de Justicia ha hecho públicas decenas de fotos —muchas de ellas inéditas— del demócrata, que fue mandatario entre 1993 y 2001, junto a Epstein en sus propiedades o aviones privados, en cenas, viajes internacionales o posando con músicos tan reconocibles como Jackson o Mick Jagger. En una de ellas, Clinton es fotografiado en un jacuzzi, y en otra, aparece nadando en una piscina junto a Maxwell y otra mujer cuyo rostro ha sido ocultado.

Mick Jagger y Bill Clinton en una fotografía que forma parte de los archivos de Epstein. AP

En un comunicado, un portavoz del expresidente acusó a la Administración Trump de intentar “protegerse de lo que viene después, o de lo que intentarán ocultar para siempre” al publicar las fotos de Clinton. “Aquí hay dos tipos de personas. El primer grupo no sabía nada y cortó toda relación con Epstein antes de que salieran a la luz sus crímenes. El segundo grupo continuó sus relaciones después de eso. Nosotros estamos en el primero”, añadió.

Además de Jackson y Jagger, la cantante y actriz Diana Ross, el actor Kevin Spacey o el cómico Chris Tucker son algunas de las celebridades que figuran en los papeles publicados este viernes.

Y Trump… ¿sale en los nuevos papeles?

Sí, pero no mucho. La mayoría de las fotos en las que aparece el republicano ya se habían difundido antes, incluyendo la más conocida, en la que sale junto a la primera dama, Melania Trump, Epstein y Maxwell.

En otra posa con cuatro mujeres, dos de ellas en traje de baño; sus rostros no están tapados en este caso, pero su identidad se desconoce. En cuanto a los documentos, el nombre de Trump figura en una agenda de Epstein, así como en los registros de vuelo del pedófilo. También se le menciona en documentos judiciales en los casos contra Maxwell y Epstein.

El presidente de Estados Unidos y el pederasta fueron amigos durante años, pero, según el republicano, dejaron de serlo a principios de los 2004, antes de que Epstein fuera acusado por primera vez por sus delitos, y antes, también, de que el magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad se metiera en política.

Hasta el momento, el mandatario no se ha pronunciado sobre la publicación de estos archivos, y eso que por la noche habló durante una hora y media en uno de sus verborreicos mítines. Fue en Carolina del Norte.

Jeffrey Epstein en una de las imágenes reveladas. Departamento de Justicia de EE. UU.

Los demócratas... ¿qué dicen?

No han tardado en criticar dos hechos: que el Gobierno no haya publicado todos los archivos como dictaba la ley firmada por Trump hace un mes, y que tanto material publicado haya sido censurado. “La ley que aprobó el Congreso exige la publicación completa de los archivos de Epstein para que haya plena transparencia”, señaló el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en un comunicado. “Limitarse a publicar una montaña de páginas con grandes secciones tachadas viola el espíritu de la transparencia y la letra de la ley. Por ejemplo, las 119 páginas de un documento estaban completamente en negro. Necesitamos respuestas sobre el porqué”.

El archivo al que se refiere es uno titulado “Gran Jurado Nueva York”, por lo que se infiere que debe incluir la información a la que tuvo acceso el gran jurado que condenó a Epstein en 2019 por explotación y abuso sexual de menores, o la información con la que otro gran jurado investigó a Maxwell.

¿Y los republicanos?

Algunas críticas también han salido del partido de Trump. El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky y uno de los legisladores que redactó la ley para la liberación de los archivos, declaró que los documentos que el Gobierno publicó incumplen “gravemente tanto el espíritu como la letra de la ley”.

No fueron tan elocuentes los principales aliados de Trump en el mundo MAGA (Make America Great Again). Fueron ellos los que impulsaron durante años las teorías conspirativas sobre el caso. Y cuando Bondi decidió que, pese a haberlo prometido durante meses, el departamento que dirige no publicaría nuevos papeles, eso provocó una tremenda crisis entre los fieles más acérrimos dl presidente y el líder de su culto. Este viernes, permanecieron en su mayor parte en silencio.