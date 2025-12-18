Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
CASO EPSTEIN

Los demócratas difunden nuevas fotos de Epstein con Noam Chomsky y Bill Gates

El último lote llega en la víspera de que expire el plazo que dio el Congreso al Departamento de Justicia para la publicación de los archivos del millonario pederasta

Iker Seisdedos
Iker Seisdedos
Washington -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Este jueves a mediodía (hora de Washington), los demócratas del Congreso soltaron una nueva tanda de fotos de Jeffrey Epstein, obtenidas por el Comité de Supervisión de Cámara de Representantes de los herederos del millonario pederasta. En esas imágenes se ve al financiero con el filósofo Noam Chomsky o el cineasta Woody Allen, así como al filántropo Bill Gates, acompañado por una mujer cuyo rostro aparece censurado.

El último lote llega en la víspera de que expire el plazo que dio el Congreso al Departamento de Justicia para la publicación de los archivos del millonario pederasta. Figurar en los papeles de Epstein no significa necesariamente ser culpable de ningún delito, ni haber participado en la red de abusos sexuales a menores del financiero, que murió en 2019 en una celda de máxima seguridad de Manhattan en un incidente que el forense certificó que fue un suicidio. Tampoco hay sorpresas en los grandes nombres incluidos en esta remesa de imágenes: de todos se conocían sus vínculos con Epstein.

Las nuevas fotografías vienen sin contexto adicional, e incluyen una serie de pasaportes. Uno de ellos es estadounidense y pertenece claramente a Epstein. También hay documentos de identidad ucranios, marroquíes y lituanos, pero estos tienen casi toda la información tachada.

Ademas, hay un captura de pantalla con un fragmento de una conversación de texto en la que se habla sobre “enviar chicas”.

“No sé, intenta mandar a otra persona. Tengo una amiga que es cazatalentos, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1000 dólares por cada una. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?”, se lee en la serie de mensajes. Luego, esa persona, cuya identidad no ha trascendido, hace una descripción detallada que incluye un nombre, tachado, seguido de las palabras “18 años”, “altura”, “medidas”, “peso”, una nota sobre el espacio Schengen y “ciudad de partida”, al lado de “Rusia”. Los detalles entre esos grupos de palabras están censurados.

Tampoco hay contexto sobre la conversación en la última liberación de documentos. Otra serie de imágenes muestra el pie de una mujer con una cita de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov sobre la obsesión sexual de un pederasta con una niña de 12 años. Un ejemplar en tapa blanda de la novela se ve de fondo.

El viernes pasado, los demócratas del Cómite de Supervisión difundieron otro lote de fotografías, en las que se veía al presidente Donald Trump, al exmandatario Bill Clinton, al estratega ultraconservador Steve Bannon y, entre otros, también a Allen o Gates. Tampoco ninguna de aquellas 19 imágenes probaba nada ilícito ni revelaba ninguna conexión que no se conociera ya. Aunque aquellas, como estas, permiten asomarse a los secretso del estilo de vida de Epstein y conocer un poco más la sobre el círculo de gente rica y poderosa entre el que se movía.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve].

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Iker Seisdedos
Iker Seisdedos
Es corresponsal jefe de EL PAÍS en EE UU. Licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto y máster de Periodismo UAM / EL PAÍS, trabaja en el diario desde 2004, casi siempre vinculado al área cultural. Tras su paso por las secciones El Viajero, Tentaciones y El País Semanal, ha sido redactor jefe de Domingo, Ideas, Cultura y Babelia.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
  2. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  3. Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
  4. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
  5. Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_