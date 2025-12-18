Los demócratas difunden nuevas fotos de Epstein con Noam Chomsky y Bill Gates

Noam Chomsky con Jeffrey Epstein en el avión de este último, en una imagen sin datar, difundida por los demócratas del Congreso.

El último lote llega en la víspera de que expire el plazo que dio el Congreso al Departamento de Justicia para la publicación de los archivos del millonario pederasta

Este jueves a mediodía (hora de Washington), los demócratas del Congreso soltaron una nueva tanda de fotos de Jeffrey Epstein, obtenidas por el Comité de Supervisión de Cámara de Representantes de los herederos del millonario pederasta. En esas imágenes se ve al financiero con el filósofo Noam Chomsky o el cineasta Woody Allen, así como al filántropo Bill Gates, acompañado por una mujer cuyo rostro aparece censurado.

El último lote llega en la víspera de que expire el plazo que dio el Congreso al Departamento de Justicia para la publicación de los archivos del millonario pederasta. Figurar en los papeles de Epstein no significa necesariamente ser culpable de ningún delito, ni haber participado en la red de abusos sexuales a menores del financiero, que murió en 2019 en una celda de máxima seguridad de Manhattan en un incidente que el forense certificó que fue un suicidio. Tampoco hay sorpresas en los grandes nombres incluidos en esta remesa de imágenes: de todos se conocían sus vínculos con Epstein.

Las nuevas fotografías vienen sin contexto adicional, e incluyen una serie de pasaportes. Uno de ellos es estadounidense y pertenece claramente a Epstein. También hay documentos de identidad ucranios, marroquíes y lituanos, pero estos tienen casi toda la información tachada.

Bill Gates, junto a una mujer sin identificar, en una de las fotos de los archivos de Epstein difundidas este jueves.

Ademas, hay un captura de pantalla con un fragmento de una conversación de texto en la que se habla sobre “enviar chicas”.

“No sé, intenta mandar a otra persona. Tengo una amiga que es cazatalentos, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1000 dólares por cada una. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?”, se lee en la serie de mensajes. Luego, esa persona, cuya identidad no ha trascendido, hace una descripción detallada que incluye un nombre, tachado, seguido de las palabras “18 años”, “altura”, “medidas”, “peso”, una nota sobre el espacio Schengen y “ciudad de partida”, al lado de “Rusia”. Los detalles entre esos grupos de palabras están censurados.

Tampoco hay contexto sobre la conversación en la última liberación de documentos. Otra serie de imágenes muestra el pie de una mujer con una cita de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov sobre la obsesión sexual de un pederasta con una niña de 12 años. Un ejemplar en tapa blanda de la novela se ve de fondo.

Woody Allen con Epstein.

El viernes pasado, los demócratas del Cómite de Supervisión difundieron otro lote de fotografías, en las que se veía al presidente Donald Trump, al exmandatario Bill Clinton, al estratega ultraconservador Steve Bannon y, entre otros, también a Allen o Gates. Tampoco ninguna de aquellas 19 imágenes probaba nada ilícito ni revelaba ninguna conexión que no se conociera ya. Aunque aquellas, como estas, permiten asomarse a los secretso del estilo de vida de Epstein y conocer un poco más la sobre el círculo de gente rica y poderosa entre el que se movía.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve].