Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

Cupón diario de la ONCE comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Cupón Diario vuelve a ser el protagonista de los sorteos de la ONCE este jueves 18 de diciembre, con un juego que mantiene el atractivo primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie, además de una amplia batería de premios secundarios en función de las cifras acertadas. Este sorteo es uno de los clásicos, por todos los premios que reparte y por ser diario en España.

Un juego con cuatro décadas de historia

El actual formato del Cupón Diario se remonta a 1984, año en el que se consolidó tal y como se conoce hoy, acompañado del lema “La ilusión de todos los días”. Desde entonces, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha ido adaptando su oferta de sorteos hasta configurar un catálogo en el que destacan el Cupón Diario, el Cuponazo de los viernes y el Sueldazo del Fin de Semana.

Además de estos productos habituales, la entidad organiza sorteos extraordinarios en fechas señaladas, que incrementan considerablemente los premios. Entre ellos figura el próximo sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra el 1 de enero.

Resultado del sorteo de hoy

En el sorteo del Cupón Diario correspondiente a este jueves 18 de diciembre, el número y la serie agraciados han sido los siguientes:

  • Número: 31829
  • Serie: 028

Estructura de premios

El esquema de premios del Cupón Diario para este sorteo mantiene la siguiente distribución:

  • 31829 serie 028: 1 premio de 500.000 euros a las cinco cifras y la serie.
  • 31829 : 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.
  • 3182: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.
  • 1829: 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.
  • 318: 4.500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.
  • 829: 4.500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.
  • 31: 45.000 premios de 6 euros a las dos primeras cifras.
  • 29: 44.550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.
  • 3: 445.500 premios de 2 euros a la primera cifra.
  • 9: 405.000 premios de 2 euros a la última cifra.

Esta estructura permite que, más allá del gran premio, exista un reparto muy amplio de cuantías entre los distintos acertantes.

Cómo y dónde se cobran los premios

En el caso de los cupones adquiridos en puntos de venta físicos, el cobro debe realizarse a través de la red oficial de vendedores de la ONCE o de las entidades bancarias colaboradoras, según el importe obtenido. Para los cupones comprados por Internet, el procedimiento es más sencillo, ya que el premio se abona de forma automática en la cuenta de usuario asociada a JuegosONCE.es.

Consulta los números premiados

Los resultados de este y del resto de sorteos de la ONCE pueden consultarse en la web oficial de JuegosONCE.es, una vez que han finalizado todos los sorteos del día. Además, desde la página de sorteos de EL PAÍS es posible comprobar las combinaciones ganadoras de los principales juegos de lotería que se celebran diariamente en España.

Otros Sorteos

Lotería Nacional

La Primitiva

Bonoloto

Bonoloto

Eurodreams

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Fortaleza de Radicofani, en la Toscana (Italia)

Por el valle de Orcia: la otra Toscana entre castillos, pueblos, iglesias medievales y hayedos

Luis Mazarrasa
Faro de Kopu en la isla de Hiiumaa island Estonia

Tallin, Pärnu, la isla de Saaremaa, Tartu y más encantos de Estonia

Lonely Planet

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado
  2. Irene Escolar: “Si la gente se droga es porque encuentra en ello una anestesia que necesita. Negarlo es absurdo”
  3. La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
  4. El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
  5. El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 37,55€ (32% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_