Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 18 de diciembre

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

El Cupón Diario vuelve a ser el protagonista de los sorteos de la ONCE este jueves 18 de diciembre, con un juego que mantiene el atractivo primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie, además de una amplia batería de premios secundarios en función de las cifras acertadas. Este sorteo es uno de los clásicos, por todos los premios que reparte y por ser diario en España.

Un juego con cuatro décadas de historia

El actual formato del Cupón Diario se remonta a 1984, año en el que se consolidó tal y como se conoce hoy, acompañado del lema “La ilusión de todos los días”. Desde entonces, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha ido adaptando su oferta de sorteos hasta configurar un catálogo en el que destacan el Cupón Diario, el Cuponazo de los viernes y el Sueldazo del Fin de Semana.

Además de estos productos habituales, la entidad organiza sorteos extraordinarios en fechas señaladas, que incrementan considerablemente los premios. Entre ellos figura el próximo sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebra el 1 de enero.

Resultado del sorteo de hoy

En el sorteo del Cupón Diario correspondiente a este jueves 18 de diciembre, el número y la serie agraciados han sido los siguientes:

Número: 31829

Serie: 028

Estructura de premios

El esquema de premios del Cupón Diario para este sorteo mantiene la siguiente distribución:

31829 serie 028 : 1 premio de 500.000 euros a las cinco cifras y la serie.

31829 : 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

3182 : 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.

1829 : 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.

318 : 4.500 premios de 25 euros a las tres primeras cifras.

829 : 4.500 premios de 25 euros a las tres últimas cifras.

31 : 45.000 premios de 6 euros a las dos primeras cifras.

29 : 44.550 premios de 6 euros a las dos últimas cifras.

3 : 445.500 premios de 2 euros a la primera cifra.

9: 405.000 premios de 2 euros a la última cifra.

Esta estructura permite que, más allá del gran premio, exista un reparto muy amplio de cuantías entre los distintos acertantes.

Cómo y dónde se cobran los premios

En el caso de los cupones adquiridos en puntos de venta físicos, el cobro debe realizarse a través de la red oficial de vendedores de la ONCE o de las entidades bancarias colaboradoras, según el importe obtenido. Para los cupones comprados por Internet, el procedimiento es más sencillo, ya que el premio se abona de forma automática en la cuenta de usuario asociada a JuegosONCE.es.

Consulta los números premiados

Los resultados de este y del resto de sorteos de la ONCE pueden consultarse en la web oficial de JuegosONCE.es, una vez que han finalizado todos los sorteos del día. Además, desde la página de sorteos de EL PAÍS es posible comprobar las combinaciones ganadoras de los principales juegos de lotería que se celebran diariamente en España.