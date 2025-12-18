La Justicia de Estados Unidos sentencia al Guacho, yerno del Mencho, a 11 años de prisión

La ostentosa vida de Cristian Fernando Gutiérrez, alias el Guacho, tendrá una pausa de 11 años y ocho meses mientras cumple sentencia en prisión. Una jueza de Estados Unidos ha sentenciado este jueves al yerno de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y uno de los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lavado de dinero, según el registro electrónico de su caso judicial. Fue el propio Mencho quien ayudó a crear la historia de que había asesinado a su yerno, para que este pudiera escapar de las autoridades y vivir una vida llena de lujos en California con otra identidad.

La jueza Beryl A. Howell ha dictado sentencia contra El Guacho por solo uno de los cargos de los que se le acusaba, el de lavar dinero del CJNG. Gutiérrez era el encargado de “transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos hacia un lugar en los Estados Unidos los cuales representaban las ganancias de una actividad ilícita específica, a saber, el narcotráfico”, se lee en la lista de cargos. La pena total es de 140 meses de prisión, es decir, 11 años y 8 meses. Cuando los cumpla, pasará tres años en libertar condicional supervisada. El Guacho tenía otro cargo pendiente por tráfico de drogas, en concreto, de cinco kilos de cocaína y 500 gramos de metanfetaminas, que han sido desestimados.

La pareja desde hace años de Laisha Michell Oseguera, una de las herederas del Mencho, el hombre más poderoso de la droga en México, se mostró arrepentido durante el juicio, según han narrado medios locales. “Me arrepiento de todo esto”, dijo Gutiérrez ante la jueza cuando esta le recriminó que la vida de narcotraficante es peligrosa. “No volveré a cometer un error así en mi vida”, añadió a través de las traductoras al español que había en la sala, según Los Angeles Times.

Antes de ser capturado en la ciudad californiana de Riverside hace un año, el Guacho, de ahora 38 años, trabajaba estrechamente con “un socio cercano del líder del CJNG” y era miembro de la cúpula de la organización desde hacía al menos una década. Los investigadores lo vincularon a las actividades de tráfico de cocaína y metanfetaminas del grupo criminal, así como a ocultar el dinero de sus actividades delictivas e involucrarse en actos de violencia. En concreto, los agentes estadounidenses aseguraban que Gutiérrez participó en el secuestro de dos marinos mexicanos en noviembre de 2021, un acto de venganza del CJNG por la captura de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho, en la zona metropolitana de Guadalajara, la capital de Jalisco.

Para evitar ser detenido, el Guacho se fugó a Estados Unidos, pero para ello su suegro le ayudó a fingir su muerte. Nemesio Oseguera difundió el rumor de que había asesinado a su yerno por mentirle. “Esto ayudó a que Gutiérrez se escabullera para estar con la hija del Mencho”, señalaron entonces las autoridades estadounidenses. Desde entonces, comenzó una nueva vida en California, donde asumió una identidad falsa y poder vivir en una mansión de 1,2 millones de dólares con la heredera del capo. La sentencia de este jueves pone fin a una vida de lujos y da otro golpe a las altas esferas del CJNG, y también a la familia política del Mencho.