Ir al contenido
_
_
_
_
México
Cartel Jalisco Nueva Generación

La Justicia de Estados Unidos sentencia al Guacho, yerno del Mencho, a 11 años de prisión

Cristian Fernando Gutiérrez fingió su propia muerte para escapar de la ley, cambiar de identidad y vivir una vida de lujos en California

Captura 'El Guacho' CJNG
Micaela Varela
Micaela Varela
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La ostentosa vida de Cristian Fernando Gutiérrez, alias el Guacho, tendrá una pausa de 11 años y ocho meses mientras cumple sentencia en prisión. Una jueza de Estados Unidos ha sentenciado este jueves al yerno de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho y uno de los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por lavado de dinero, según el registro electrónico de su caso judicial. Fue el propio Mencho quien ayudó a crear la historia de que había asesinado a su yerno, para que este pudiera escapar de las autoridades y vivir una vida llena de lujos en California con otra identidad.

La jueza Beryl A. Howell ha dictado sentencia contra El Guacho por solo uno de los cargos de los que se le acusaba, el de lavar dinero del CJNG. Gutiérrez era el encargado de “transportar, transmitir y transferir instrumentos monetarios y fondos hacia un lugar en los Estados Unidos los cuales representaban las ganancias de una actividad ilícita específica, a saber, el narcotráfico”, se lee en la lista de cargos. La pena total es de 140 meses de prisión, es decir, 11 años y 8 meses. Cuando los cumpla, pasará tres años en libertar condicional supervisada. El Guacho tenía otro cargo pendiente por tráfico de drogas, en concreto, de cinco kilos de cocaína y 500 gramos de metanfetaminas, que han sido desestimados.

La pareja desde hace años de Laisha Michell Oseguera, una de las herederas del Mencho, el hombre más poderoso de la droga en México, se mostró arrepentido durante el juicio, según han narrado medios locales. “Me arrepiento de todo esto”, dijo Gutiérrez ante la jueza cuando esta le recriminó que la vida de narcotraficante es peligrosa. “No volveré a cometer un error así en mi vida”, añadió a través de las traductoras al español que había en la sala, según Los Angeles Times.

Antes de ser capturado en la ciudad californiana de Riverside hace un año, el Guacho, de ahora 38 años, trabajaba estrechamente con “un socio cercano del líder del CJNG” y era miembro de la cúpula de la organización desde hacía al menos una década. Los investigadores lo vincularon a las actividades de tráfico de cocaína y metanfetaminas del grupo criminal, así como a ocultar el dinero de sus actividades delictivas e involucrarse en actos de violencia. En concreto, los agentes estadounidenses aseguraban que Gutiérrez participó en el secuestro de dos marinos mexicanos en noviembre de 2021, un acto de venganza del CJNG por la captura de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho, en la zona metropolitana de Guadalajara, la capital de Jalisco.

Para evitar ser detenido, el Guacho se fugó a Estados Unidos, pero para ello su suegro le ayudó a fingir su muerte. Nemesio Oseguera difundió el rumor de que había asesinado a su yerno por mentirle. “Esto ayudó a que Gutiérrez se escabullera para estar con la hija del Mencho”, señalaron entonces las autoridades estadounidenses. Desde entonces, comenzó una nueva vida en California, donde asumió una identidad falsa y poder vivir en una mansión de 1,2 millones de dólares con la heredera del capo. La sentencia de este jueves pone fin a una vida de lujos y da otro golpe a las altas esferas del CJNG, y también a la familia política del Mencho.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Micaela Varela
Micaela Varela
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Nacida en Argentina y criada en Valencia, España. Graduada en la carrera de Periodismo en la Universitat Jaume I y máster de Periodismo en EL PAÍS. Escribe sobre derechos humanos, sociedad y cultura.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Nemesio Oseguera Cervante "El Mencho" y Rosalinda González Valencia

La caída de Rosalinda González, ‘jefa’ y heredera de un clan de narcotraficantes

Elena Reina | México
Nemesio Oseguera y Abraham Oseguera

El Mencho y su hermano Don Rodo, una vida burlando la justicia: de pequeños ‘dealers’ de heroína en EE UU a cabezas del cartel más poderoso de México

Alejandro Santos Cid | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Fiscalía detiene a María Pedraza, exfuncionaria que participó en la red de corrupción de García Luna
  2. Sheinbaum coloca a México como un nuevo actor en el conflicto entre Venezuela y EE UU
  3. Sheinbaum insta a la ONU a actuar en el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos para “evitar un derramamiento de sangre”
  4. Sheinbaum asegura que Alex Tonatiuh Márquez colaboró para desmantelar la red de huachichol fiscal de la Marina
  5. Estados Unidos y México unen fuerzas contra los ataques criminales de drones en la frontera
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_