La Fiscalía detiene a María Pedraza, exfuncionaria que participó en la red de corrupción de García Luna

La acusada por blanqueo de recursos fue directora en la Secretaría de Seguridad y apoderada legal en Nunvav, una de las empresas del exfuncionario del Gobierno de Calderón

La Fiscalía General de la República (FGR) ha capturado en Ciudad de México a María Vanessa Pedraza Madrid, una colaboradora muy cercana de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón que fue sentenciado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. La FGR acusa a Pedraza de blanqueo de recursos y delincuencia organizada, según ha informado la dependencia este miércoles. La mujer, detenida en la alcaldía Benito Juárez, una demarcación acomodada, será enviada al penal federal femenil de Coatlán del Río, Morelos. Los delitos de los que se le acusa son de prisión preventiva oficiosa, de modo que estará encarcelada desde el inicio de su proceso hasta el dictado de la sentencia.

Pedraza fue funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 2001 a 2012. Pasó varios años en la estructura de la agencia que administra las prisiones —que entonces dependía de la SSP—, luego asumió el seguimiento a “proyectos prioritarios” en la institución y finalmente se convirtió en asesora del secretario García Luna. Ambos salieron de la SSP a finales de 2012, durante la transición del sexenio de Felipe Calderón (PAN) al de Enrique Peña Nieto (PRI).

Pedraza se convirtió en apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc. en octubre de 2019, según informó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Nunvav es uno de los principales nodos en la red corrupta del exfuncionario calderonista, financiada en gran medida con dinero público desviado del Gobierno. De acuerdo con una demanda de México contra García Luna en el Estado de Florida, el poderoso exsecretario de Seguridad amasó 745,4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018.

Esos recursos circularon por las cuentas de Nunvav, con sede en Panamá y que pertenece a los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub, socios y testaferros de García Luna. Las otras firmas de la constelación de corrupción del exsecretario son GLAC Security Consulting —esta sí le pertenecía directamente—y Nice Systems LTD, una compañía israelí que supuestamente pagaba sobornos a García Luna y los Weimberg. Los recursos ilícitos pasaban por cuentas en Barbados, Estados Unidos e Israel.

La información publicada por MCCI señala que Pedraza tenía en Nunvav poderes amplios de representación legal, así como acceso a las cuentas bancarias de la firma. El boletín de la FGR indica que la compañía “habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos, al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos de la administración pública federal”. Pedraza estudió psicología y colaboró en un libro que fue prologado por García Luna. En octubre de 2024, el exsecretario de Seguridad de Calderón fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión por colaborar con el Cartel de Sinaloa.