Trump asegura que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo

Estados Unidos comienza a rentabilizar la operación militar en Venezuela para derrocar al presidente del país, Nicolás Maduro. Cuando las bombas lanzadas sobre Caracas aún estaban humeando, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió en una conferencia de prensa celebrada el sábado a medio día que quiere que las grandes petroleras estadounidenses controlen la oxidada industria del crudo venezolana. “Nuestras grandes compañías petroleras, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado, y comenzar a generar ingresos para el país”, subrayó el líder estadounidense. Desde entonces ha dado pistas de lo mucho que le interesa explotar el fenomenal yacimiento de crudo de Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Este martes ha anunciado que Venezuela aumentará la venta de petróleo a Estados Unidos.

A través de Truth Social, la red social creada por el republicano para verter sus opiniones, ha asegurado este martes: “Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos”.

Teniendo en cuenta la mermada capacidad de la industria petrolera venezolana esa cantidad representa en torno a la producción de uno o dos meses, unos 30 o 50 días. Y considerando los precios actuales del West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia estadounidense, el volumen podría alcanzar un valor de más de 2.800 millones de dólares, según la agencia Bloomberg.

Estados Unidos había impuesto sanciones al régimen chavista para la venta de petróleo. La industria petrolera venezolana apenas producía un millón de barriles diarios, una tercera parte de lo que llegó a producir en la década de los setenta, cuando bombeaba un 8% de toda oferta mundial, y lejos de los 13 que bombea Estados Unidos o los 10 que extrae de sus yacimientos Arabia Saudí. La mayor parte de la producción de crudo venezolana, alrededor de dos tercios, lo coloca en China a través de buques intermediarios para eludir las sanciones. Y una cuarta parte lo vende a Estados Unidos a través de la petrolera Chevron, que lleva casi un siglo haciendo negocios en el país caribeño. El resto lo coloca a Rusía, Cuba y otros países de su órbita.

Una mujer camina en Caracas, Venezuela, este martes. Matias Delacroix (AP)

La industria petrolera venezolana no tiene capacidad para incrementar sustancialmente la producción de forma inmediata, con lo que se supone que reducirá sus ventas a clientes chinos para aumentarlo a destinatarios estadounidenses.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, ha abundado Trump a través de la red social.

La petrolera estadounidense Chevron ya está aumentando su actividad en el país caribeño. Ha enviado al menos once buques cisterna a Venezuela. Se espera que atraquen cerca de los puertos controlados por el nuevo régimen chavista, que se ha mostrado dispuesto a colaborar con Estados Unidos.

“He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, ha precisado Trump.

El anuncio se produce al mismo tiempo que se ha conocido que Trump prepara una reunión la próxima semana con los principales responsables de energía de la Casa Blanca para definir una estrategia que ayude a convencer a las empresas occidentales para que inviertan en la industria venezolana, según informa Bloomberg. Se espera que en la reunión participe el secretario de Energía, Chris Wright; el secretario del Interior, Doug Burgum, entre otros expertos energéticos de la Administración.