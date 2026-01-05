El canciller Juan Ramón de la Fuente reaparece en plena crisis de Venezuela para pedir a la ONU mayor determinación

La reunión anual de embajadores y cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores ha iniciado con una sorpresa: la reaparición del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien hace dos meses se separó del cargo para someterse a una cirugía de la columna. Su presencia ante el personal diplomático acreditado en más de cien países coincide con la crisis generada tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, y el funcionario ha aprovechado el contexto para hacer un nuevo llamado a la Organización de las Naciones Unidas a actuar con mayor determinación.

“El orden jurídico internacional, sustento de la convivencia pacífica, se ha visto trastocado a través del uso de la fuerza. Se ha puesto en peligro la paz y la seguridad internacional. Llamamos a la ONU, cuyo Consejo de Seguridad se reúne hoy, a asumir cabalmente su responsabilidad y actuar con mayor determinación, para generar condiciones que nos acerquen a una solución pacífica sostenible y conforme al derecho internacional”, ha dicho el canciller ante el personal diplomático acreditado en más de cien países.

De la Fuente ha saludado a sus colegas e inmediatamente ha dado paso a la transmisión del mensaje que esta mañana leyó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, en la que el gobierno de México rechaza la acción unilateral del gobierno de Donald Trump. “Ya hay poco que agregar a la claridad y contundencia del mensaje de la señora presidenta; a nadie escapa que estamos atravesando por uno de los periodos más complejos de los últimos tiempos”, ha reiterado el canciller, acompañado de quien fuera su sustituto desde el pasado 28 de noviembre, el subsecretario Roberto Velasco.

A la reunión anual de embajadores y cónsules asisten, como invitados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar; la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, quienes han presenciado un discurso de 40 minutos, en el que el canciller ha hecho un diagnóstico crítico sobre el multilateralismo y los límites que enfrentan los organismos internacionales para contener los abusos de las potencias.

“La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral, es de la que mejor disponemos, pero infortunadamente hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional”. El canciller también ha lamentado que, en lugar de crear un frente común en defensa del multilateralismo, la comunidad internacional se encuentre dividida, generando más desconfianza que solidaridad entre las naciones.

Reunidos en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los embajadores y cónsules han iniciado un encuentro de tres días, con Venezuela como telón de fondo de sus trabajos, que incluyen reuniones con funcionarios del gabinete y con la propia presidenta Claudia Sheinbaum. En el encuentro se ha reafirmado la posición del gobierno de México, de condena a las acciones militares ejecutadas unilateralmente por la administración Trump. “Rechazamos enérgicamente la amenaza y el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado y el caso de la República Bolivariana de Venezuela no es la excepción, y por eso pedimos respeto al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas”, ha dicho De la Fuente.

El canciller ha recordado que la última vez que se reunió el personal diplomático, en enero de 2025, México estaba en la antesala de la toma de protesta del presidente norteamericano Donald Trump, y ha destacado los cambios suscitados a lo largo de un año, en el que se dio un cambio profundo en el comercio internacional y la esfera global. “Se han creado condiciones propicias para narrativas que solo miran hacia adentro y pretenden ignorar el entorno, lo que favorece el surgimiento de actores y movimientos ultraconservadores”, ha alertado.

Tanto el mensaje de Sheinbaum como el del canciller serán la guía para el despliegue de la actividad diplomática de embajadores y cónsules mexicanos durante 2026, un año de gran volatilidad internacional y de ajustes en la política mexicana. En estos momentos, según se ha dicho en la reunión, las prioridades deben seguir siendo la protección consular a los mexicanos residentes en el extranjero, la defensa de la soberanía y de los principios de no intervención y solución pacífica de las controversias.

“Contamos con el liderazgo de una jefa de Estado excepcional. Analicemos con objetividad los hechos, para ver hacia adelante. Trabajamos para un gobierno que tiene un enorme respaldo popular, y una presidenta que goza de un gran prestigio internacional. La transformación no tiene vuelta atrás”, ha subrayado Juan Ramón de la Fuente.