Ir al contenido
_
_
_
_
México
JUAN RAMÓN DE LA FUENTE

El canciller Juan Ramón de la Fuente reaparece en plena crisis de Venezuela para pedir a la ONU mayor determinación

El secretario de Relaciones Exteriores ha reaparecido esta mañana, en la reunión anual de embajadores y cónsules

Ernesto Núñez
Ernesto Núñez
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La reunión anual de embajadores y cónsules en la Secretaría de Relaciones Exteriores ha iniciado con una sorpresa: la reaparición del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien hace dos meses se separó del cargo para someterse a una cirugía de la columna. Su presencia ante el personal diplomático acreditado en más de cien países coincide con la crisis generada tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, y el funcionario ha aprovechado el contexto para hacer un nuevo llamado a la Organización de las Naciones Unidas a actuar con mayor determinación.

“El orden jurídico internacional, sustento de la convivencia pacífica, se ha visto trastocado a través del uso de la fuerza. Se ha puesto en peligro la paz y la seguridad internacional. Llamamos a la ONU, cuyo Consejo de Seguridad se reúne hoy, a asumir cabalmente su responsabilidad y actuar con mayor determinación, para generar condiciones que nos acerquen a una solución pacífica sostenible y conforme al derecho internacional”, ha dicho el canciller ante el personal diplomático acreditado en más de cien países.

De la Fuente ha saludado a sus colegas e inmediatamente ha dado paso a la transmisión del mensaje que esta mañana leyó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, en la que el gobierno de México rechaza la acción unilateral del gobierno de Donald Trump. “Ya hay poco que agregar a la claridad y contundencia del mensaje de la señora presidenta; a nadie escapa que estamos atravesando por uno de los periodos más complejos de los últimos tiempos”, ha reiterado el canciller, acompañado de quien fuera su sustituto desde el pasado 28 de noviembre, el subsecretario Roberto Velasco.

A la reunión anual de embajadores y cónsules asisten, como invitados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar; la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, quienes han presenciado un discurso de 40 minutos, en el que el canciller ha hecho un diagnóstico crítico sobre el multilateralismo y los límites que enfrentan los organismos internacionales para contener los abusos de las potencias.

“La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral, es de la que mejor disponemos, pero infortunadamente hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional”. El canciller también ha lamentado que, en lugar de crear un frente común en defensa del multilateralismo, la comunidad internacional se encuentre dividida, generando más desconfianza que solidaridad entre las naciones.

Reunidos en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los embajadores y cónsules han iniciado un encuentro de tres días, con Venezuela como telón de fondo de sus trabajos, que incluyen reuniones con funcionarios del gabinete y con la propia presidenta Claudia Sheinbaum. En el encuentro se ha reafirmado la posición del gobierno de México, de condena a las acciones militares ejecutadas unilateralmente por la administración Trump. “Rechazamos enérgicamente la amenaza y el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado y el caso de la República Bolivariana de Venezuela no es la excepción, y por eso pedimos respeto al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas”, ha dicho De la Fuente.

El canciller ha recordado que la última vez que se reunió el personal diplomático, en enero de 2025, México estaba en la antesala de la toma de protesta del presidente norteamericano Donald Trump, y ha destacado los cambios suscitados a lo largo de un año, en el que se dio un cambio profundo en el comercio internacional y la esfera global. “Se han creado condiciones propicias para narrativas que solo miran hacia adentro y pretenden ignorar el entorno, lo que favorece el surgimiento de actores y movimientos ultraconservadores”, ha alertado.

Tanto el mensaje de Sheinbaum como el del canciller serán la guía para el despliegue de la actividad diplomática de embajadores y cónsules mexicanos durante 2026, un año de gran volatilidad internacional y de ajustes en la política mexicana. En estos momentos, según se ha dicho en la reunión, las prioridades deben seguir siendo la protección consular a los mexicanos residentes en el extranjero, la defensa de la soberanía y de los principios de no intervención y solución pacífica de las controversias.

“Contamos con el liderazgo de una jefa de Estado excepcional. Analicemos con objetividad los hechos, para ver hacia adelante. Trabajamos para un gobierno que tiene un enorme respaldo popular, y una presidenta que goza de un gran prestigio internacional. La transformación no tiene vuelta atrás”, ha subrayado Juan Ramón de la Fuente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ernesto Núñez
Ernesto Núñez
Es periodista en la redacción de EL PAÍS en Ciudad de México. Es licenciado en Comunicación por la UNAM y máster en periodismo de EL PAÍS-UAM. Antes trabajó en el diario Reforma y el portal Animal Político. Se especializa en política, elecciones y gobierno.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Juan Ramón de la Fuente en las oficinas de la ONU en Nueva York, el 26 de septiembre.

El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, pide licencia temporal para someterse a una operación de columna

Beatriz Guillén | México
Roberto Velasco, en Palacio Nacional, el 18 de diciembre.

Roberto Velasco, el alfil de Sheinbaum para lidiar con Estados Unidos

Beatriz Guillén | México

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sheinbaum asegura tras la captura de Maduro que la relación de Estados Unidos y México en Seguridad es “muy buena”
  2. Sheinbaum despeja los dardos de Trump respecto a una hipotética intervención en México
  3. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 4 de enero de 2026
  4. La guerra contra las drogas, el doble rasero de Trump contra América Latina
  5. El ministro de Defensa de Venezuela confirma que Estados Unidos mató a parte del equipo de seguridad de Maduro
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_