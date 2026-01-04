Última hora de Nicolás Maduro detenido y el ataque de EE UU a Venezuela, en directo | Maduro, encarcelado en Nueva York tras su captura en Caracas

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth: "El presidente Trump establece las condiciones"

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha hablado con CBS News sobre la operación en Venezuela en la que han capturado al presidente Nicolás Maduro y lo que sucederá a continuación en el país sudamericano. En la rueda de prensa convocada alrededor del mediodía en Mar-A-Lago, el presidente Donald Trump había dicho que EE UU iba a “dirigir” Venezuela hasta que puedan “llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata”.

Cuando se le preguntó a Hegseth sobre los comentarios de Trump y si esto significaría la presencia de tropas estadounidenses sobre el terreno, Hegseth respondió: “Bueno, significa que nosotros establecemos las condiciones. El presidente Trump establece las condiciones. Y, en última instancia, él decidirá cuáles son las iteraciones de eso. Pero significa que las drogas dejarán de circular. Significa que el petróleo que nos fue arrebatado será devuelto, en última instancia, y que los delincuentes no serán enviados a Estados Unidos”.

También se le preguntó a Hegseth si la Administración Trump solicitaría la aprobación para una intervención estadounidense a gran escala con el fin de estabilizar Venezuela, como el presidente sugirió en sus declaraciones a la prensa, y si él creía que, desde el punto de vista legal, eso era necesario. Hegseth aseguró que trabajarían con el Congreso si fuese necesario continuar y expandir los operativos en Venezuela.

“Bueno, estamos preparados. Como dijo el presidente, el bloqueo continúa: no entra ni sale petróleo, no se permite el tráfico de drogas en el Caribe ni en el Pacífico Oriental. Seguimos preparados. Se trataba de una operación policial. El Departamento de Guerra, en apoyo del Departamento de Justicia, sacó del país a una persona acusada que finalmente se enfrentará a la justicia. Y [el secretario de Estado de EE UU] Marco [Rubio] dejó claro que no es algo que se notifique al Congreso de antemano, pero si hubiera más prórrogas, por supuesto, mantendríamos al Congreso informado. Son nuestros socios y así lo haríamos”.