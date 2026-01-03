Claves del ataque militar a Venezuela: bombardeos de madrugada y un presidente “capturado”

Estados Unidos ha lanzado este sábado un ataque militar contra Venezuela y ha “capturado” a su presidente, Nicolás Maduro, según ha confirmado el propio mandatario estadounidense, Donald Trump. Esto es lo que se sabe hasta ahora:

¿Cómo ha sido el ataque?

Cerca de las 2.00 de la madrugada de este sábado, hora local (las 7.00 en la España peninsular) se han producido varias explosiones en distintos puntos de Caracas. Un funcionario de la Administración estadounidense, bajo condición de anonimato, ha dicho a la agencia Reuters que eran bombardeos lanzados por orden de la Casa Blanca. Dos horas más tarde, Donald Trump ha publicado un mensaje en su red social, Truth, en el que confirma que se trata de un “ataque a gran escala” ordenado por él y anuncia que dará más detalles a las 11.00 (las 17.00 en la España peninsular).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha publicado en redes sociales una lista de los que, según afirma, son los lugares bombardeados. Uno de ellos es el cuartel de la Montaña en Caracas, una base militar que alberga el mausoleo del predecesor de Maduro, Hugo Chávez. Este lugar es considerado uno de los más sagrados para el chavismo. En la lista también figuran el Palacio Federal Legislativo, varios aeropuertos y diversos puntos de la capital, así como, al menos, cuatro bases militares venezolanas. Petro ha añadido la información de que el centro urbano de Caracas se ha quedado sin suministro eléctrico.

¿Dónde está Maduro?

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido “capturados” y están siendo trasladados “fuera del país”, según ha señalado Trump en su escueto mensaje. Antes de conocerse ese dato, había trascendido que el Gobierno de Venezuela ha decretado el estado de emergencia y ha llamado a sus ciudadanos a defender el país.

“El presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, han afirmado las autoridades venezolanas en un comunicado oficial. “Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, añaden.

La nota oficial, que no precisa si hay víctimas mortales, detalla que los bombardeos se han producido en localidades civiles y militares de los Estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ha ordenado “el despliegue del comando para la defensa integral de la nación”. “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular del petróleo y minerales”, sostiene el comunicado.

¿Qué dice la oposición venezolana?

Fuentes cercanas a la oposición venezolana en el exilio han dicho a este diario, a primera hora de la mañana, que por el momento no tenían previsto hacer ningún comentario sobre la agresión militar a su país, y que esperarían a tener más información. “En este momento no hay un pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela”, ha señalado la portavocía oficial de la líder opositora, María Corina Machado, y Edmundo González Urrutia.

¿Qué dice el resto de países?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado la agresión estadounidense contra Venezuela, ha exhortado a “todas las partes involucradas” a contener la escalada y ha reclamado una reunión urgente de la ONU. También ha sido airada la condena del régimen iraní, que ha tachado de “ilegal” la operación, y del Gobierno cubano, que ha exigido una “urgente” reacción de la comunidad internacional. “Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”, ha escrito en redes sociales el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. El exmandatario boliviano Evo Morales ha asegurado que “Venezuela no está sola”.

El argentino Javier Milei, por el contrario, ha celebrado el ataque estadounidense y la captura de Maduro con un mensaje en X en el que, escuetamente, escribe: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, encabezado por José Manuel Albares, ha emitido un comunicado donde hace “un llamamiento a la desescalada y a la moderación” e insta a “actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas”.