La UE llama al respeto del derecho internacional en Venezuela aunque recuerda que Maduro “carece de legitimidad”

La UE ha reaccionado a la captura de Nicolás Maduro con la misma cautela que ha mantenido durante los últimos meses, cuando la tensión crecía en el Caribe. La tarea ha recaído en la alta representante para Política Exterior y Seguridad de la UE, Kaja Kallas, que este sábado ha llamado a respetar el derecho internacional. La estonia ha evitado referirse directamente los ataques de Trump y a la captura de Nicolás Maduro. Kallas, que ha asegurado que la Unión observa “muy de cerca” la situación en el país latinoamericano, ha hablado con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio.

“La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica”, ha dicho Kallas en las redes sociales. “En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación”, ha añadido en un escueto comunicación.

La llamada al respeto de la ley internacional tiene una derivada muy clara para la UE en general y para la propia Kallas en particular: Ucrania. Una acción unilateral como la que ha llevado a cabo Estados Unidos en Venezuela puede leerse en Moscú y Pekín como una puerta abierta a sus aspiraciones sobre el país invadido en Europa o Taiwán, respectivamente. De ahí, ese difícil equilibrio en una declaración en la que se apela a las normas internacionales sin atacar al necesario aliado estadounidense en el suelo ucranio y la crítica contra Maduro.

Como Kallas, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha mantenido una línea de prudencia en la red social X. “Sigo con gran preocupación la situación en Venezuela. La Unión Europea insta a la desescalada y a una resolución que respete plenamente el derecho internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, ha proclamado, para después subrayar que respalda los “esfuerzos” de Kallas en esta nueva crisis.

La misma declaración, palabra por palabra, ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Que ambos dirigentes cierren filas con Kallas como lo han hecho, de forma tan explícita, es algo que no suele estar en los manuales de comunicación de la UE. Este gesto da una idea de la prudencia y difícil equilibrio que trata de mostrarse en Bruselas entre la defensa de derecho internacional, la cautela para no enfadar a Estados Unidos y la crítica a Maduro, que se mantuvo en el poder después de las elecciones de julio de 2024 por un pucherazo.

Decir que se sigue con atención y preocupación lo que ha pasado en Venezuela ha sido la salida por la que han optado bastantes capitales europeas. No hay condena, por el momento, al paso que ha dado Washington. Y no parece que vaya a haberla. España, con su llamada a la “desescalada”, ha sido la que ha ido más lejos.

Italia, por su parte, ha sido más cauta. “La presidenta del Gobierno, Giorgia Meloni, sigue con atención la situación en Venezuela, manteniéndose en contacto constante con el ministro de Exteriores y de la Cooperación Internacional, Antonio Tajani, para obtener información sobre nuestros con nacionales”, afirmó el Ejecutivo italiano en un breve comunicado. Bélgica ha seguido la misma línea: su ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, ha apuntado que “sigue de cerca” los acontecimientos.

Desde el Parlamento Europeo, en cambio, la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas, la española Iratxe García Pérez, ha sido más dura. “La situación en Venezuela es profundamente alarmante. La democracia nunca se construye con bombas, ni por la fuerza, ni al servicio de los intereses de Trump”, ha apuntado la eurodiputada socialista, que ha exigido que “la UE lidere [la transición] mediante el diálogo y la mediación”.