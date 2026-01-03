Mapas del ataque de EEUU sobre Venezuela: objetivos, espacio aéreo y flota desplegada

El presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores habrían sido capturados y sacados del país.

Los ataques se produjeron en la madrugada del 3 de enero sobre Caracas y sus alrededores. También habría atacado objetivos en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según las autoridades venezolanas.

Poco antes de las dos de la madrugada local, sobre Caracas se escucharon las primeras explosiones y el ruido de los aviones sobrevolando la capital. Se han reportado bombardeos aéreos en la base militar de Fuerte Tiuna, la base principal de Caracas, ubicada al sur de la capital venezolana, que se ha quedado completamente sin luz. También se han producido ataques en el Cuartel de la Montaña y la base aérea de La Carlota.

Las aerolíneas mantienen la suspensión de vuelos

El 21 de noviembre la FAA pidió cautela a las aerolíneas que volaban sobre Venezuela ante “la actividad militar en la zona”. Iberia, Air Europa, TAP, Avianca y Gol han ampliado la suspensión de vuelos hasta al menos el 31 de enero. Este sábado, a las 06:00 UTC, la FAA emitió un nuevo aviso prohibiendo a cualquier aeronave estadounidense operar a cualquier altitud en espacio aéreo venezolano. En los rastreadores públicos de vuelos, como Flightradar24, a primera hora del sábado no había tráfico comercial visible sobre Venezuela.

Los ataques previos

Desde septiembre, la administración de Trump tiene una campaña contra las “narcolanchas” que operan en el Caribe y el Pacífico occidental. Aunque no cuenta con autorización del Congreso de Estados Unidos —requisito necesario en caso de guerra—, los aviones norteamericanos han realizado 18 ataques contra una treintena de embarcaciones de supuestos traficantes. Al menos ocho procedían de Venezuela, según los datos de ACLED, que monitorea conflictos armados en todo el mundo.

Ya a comienzos de este año Trump había desplegado una imponente flota en las aguas centroamericanas: al menos 15.000 soldados, un portaaviones y varios medios aéreos de reconocimiento y bombarderos. En el siguiente gráfico recogemos los principales medios que Estados Unidos tenía en la zona en el mes de noviembre.